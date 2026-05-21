Récord en el Everest: 274 escaladores alcanzaron la cima de la montaña más alta del mundo el mismo día

KATMANDÚ. — El monte Everest vivió este miércoles una jornada histórica: 274 alpinistas alcanzaron la cumbre en apenas un día, la cifra más alta registrada hasta ahora en una sola jornada. Los ascensos se realizaron por la popular ruta de la ladera sur, en Nepal, favorecidos por una ventana de buen clima y cielo despejado.

“Este es el mayor número de escaladores en un solo día hasta la fecha”, dijo Rishi Ram Bhandari, de la Asociación de Operadores de Expediciones de Nepal, y añadió que la cifra podría aumentar, ya ⁠que es posible que algunos alpinistas que hayan alcanzado la cima aún no hayan informado al campamento ‌base de su hazaña.

Nepal otorgó este año 494 permisos para escalar el Everest, cada uno con un costo de US$15.000. La montaña, de 8849 metros de altura, puede ascenderse tanto por la vertiente nepalí como por la cara norte, en el Tíbet chino, aunque esta última permaneció cerrada durante esta temporada por decisión de las autoridades locales.

Hasta ahora, el récord correspondía al 22 de mayo de 2019, cuando 223 personas alcanzaron la cima desde el lado nepalí y otras 113 lo hicieron desde la ruta tibetana.

AQP40NKQQh4P7uHMdvZAI8d3o MHDGtAEZxyqrrtXOuqOr2ijtEkGRyDphgcX6n6y1Fi1x579XNEDdQd1jKrAFzU1yOX9U2M

La gran cantidad de expediciones suele generar críticas de expertos en alpinismo, que cuestionan a Nepal por permitir un elevado número de permisos. Esa situación provoca, en ocasiones, largas filas y peligrosos embotellamientos en la llamada “zona de la muerte”, ubicada cerca de la cumbre, donde los niveles de oxígeno son extremadamente bajos.

Ante esas críticas, Nepal endureció en los últimos años los controles y elevó las tarifas para intentar reducir los riesgos asociados a la congestión y a la presencia de escaladores sin experiencia.

En paralelo, el veterano guía Kami Rita Sherpa volvió a hacer historia esta semana al alcanzar la cima por 32.ª vez, ampliando su propio récord mundial. Su principal perseguidor, Pasang Dawa Sherpa, suma 30 ascensos. También se destacó Lakpa Sherpa, quien llegó a la cumbre por 11.ª vez y reafirmó su marca como la mujer con más ascensos al Everest.

La temporada de escalada comenzó más tarde de lo habitual debido al riesgo que representaba un enorme serac —una masa inestable de hielo— que colgaba sobre uno de los tramos clave de la ruta. Se espera que cerca de 500 montañistas y una cifra similar de guías sherpas intenten alcanzar la cima antes de fines de mayo, cuando concluye la temporada.

Miles de personas coronaron, a lo largo de la historia, la montaña más alta del mundo desde que el neozelandés Edmund Hillary y el guía sherpa Tenzing Norgay lo hicieron por primera vez el 29 de mayo de 1953.

Con información de las agencias AP y Reuters