Sugestivo hallazgo en México: apareció un cadáver frente al estadio donde entrena la selección de Irán

Un cadáver en estado de descomposición fue hallado este viernes en el baúl de una camioneta estacionada frente al estadio en México donde entrena la selección de fútbol de Irán durante el Mundial 2026.

El vehículo, una camioneta Toyota gris, estaba en el estacionamiento de un supermercado frente al estadio Caliente de Tijuana, que el combinado persa usa a diario y que está próximo a su hotel, indicó AFP.

Al abrir la camioneta durante una inspección, dado que el vehículo estaba estacionado desde el miércoles, la policía encontró un fuerte hedor putrefacto.

Los forenses inspeccionan el baúl donde se encontraba el cuerpo descompuesto GUILLERMO ARIAS - AFP

Así fue que los efectivos, protegidos con trajes de seguridad, inspeccionaron el cuerpo en el lugar antes de retirarlo.

La Fiscalía de Tijuana informó a AFP que una patrulla encontró la camioneta, y al inspeccionarla “constató en la parte trasera de la cajuela una persona envuelta en una bolsa negra, con huella de violencia”.

Las sospechas

El caso despierta suspicacias dada la tensión entre Estados Unidos e Irán, que están en guerra en el Medio Oriente aunque, debido al Mundial, el presidente norteamricao Donald Trump dispuso un alto el fuego.

La selección de Irán se vio forzada a instalarse en México y no en Estados Unidos, donde estaba previsto inicialmente, como consecuencia de la guerra.

En efecto, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, afirmó este viernes que la rúbrica de un memorándum de entendimiento con Estados Unidos para poner fin a la guerra podría ocurrir en los próximos días.

La cotidianidad de Irán en México

Un convoy de la Guardia Nacional fuertemente armado escolta al autobús que transporta a la selección de Irán del hotel al estadio y viceversa, en un recorrido que toma un minuto.

Vista aérea del vehículo sospechoso y los de los especialistas forenses trabajando en el lugar del hallazgo GUILLERMO ARIAS - AFP

El equipo había salido del estadio este viernes poco después de que las autoridades retiraran el cadáver.

A la vez, Tijuana es considerada una de las ciudades más peligrosas del país, con más de 1.200 homicidios en 2025, según las estadísticas oficiales.

En el Mundial, Irán debutará el lunes próximo contra Bélgica en Los Ángeles, por la primera fecha del Grupo G, que comparte con Egipto y Nueva Zelanda.