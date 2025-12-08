Tailandia lanzó ataques aéreos contra Camboya y peligra el alto al fuego firmado con mediación de Donald Trump

Tailandia lanzó ataques aéreos contra posiciones militares de Camboya en la mañana de este lunes, tras denunciar que fuerzas camboyanas abrieron fuego en varias zonas limítrofes y causaron la muerte de un soldado tailandés. Según indicó el Ejército de Bangkok, que difundió su versión a través de su portavoz Winthai Suvaree, el episodio reactivó las tensiones que persisten desde que ambos países firmaron una tregua en octubre mediada por el presidente estadounidense, Donald Trump, después de una semana de combates que dejó decenas de muertos y cientos de miles de desplazados.

El portavoz militar tailandés afirmó que tropas camboyanas atacaron primero en los sectores de Phu Pha Lek-Phlan Hin Paet Kon, en la provincia tailandesa de Si Sa Ket, y en Chong An Ma, en la vecina Ubon Ratchathani. De acuerdo con esa descripción, Tailandia respondió inicialmente desde tierra y luego desplegó aviones F-16 para atacar objetivos militares en varias áreas, con el objetivo de disipar las acciones de las fuerzas camboyanas.

En tanto, Maly Socheata, portavoz del Ministerio de Defensa de Camboya, sostuvo que fue Tailandia la que abrió fuego a las 5.04 en la zona de An Ses, provincia de Preah Vihear, y aseguró que su país no tomó represalias durante los dos ataques registrados por la mañana.

Unas 35.000 personas fueron evacuadas de las áreas tailandesas fronterizas con Camboya

Los incidentes se produjeron poco después de que ambas naciones volvieran a acusarse mutuamente por heridas causadas por minas terrestres, un episodio que tensó la estabilidad del alto el fuego pactado en Kuala Lumpur. Ese acuerdo se había firmado luego de los enfrentamientos de julio, que había generado más de cuarenta muertes y una ola de desplazamientos.

Las autoridades de Bangkok informaron que el primer ataque del lunes ocurrió a las 5.05, cuando militares camboyanos habrían abierto fuego contra puestos tailandeses. En un segundo enfrentamiento, registrado antes de que pasaran dos horas, un soldado tailandés murió y otros cuatro resultaron heridos, siempre según la versión del Ejército tailandés. Suvaree explicó que el despliegue de cazas F-16 buscó neutralizar posiciones de artillería camboyanas presuntamente involucradas en esos ataques.

Tailandia lanzó ataques aéreos sobre posiciones militares de Camboya

En ese marco, unas 35.000 personas fueron evacuadas de las áreas tailandesas fronterizas con Camboya, indicó el ejército tailandés tras el intercambio de acusaciones de ataques.

La postura de Camboya difirió por completo. Socheata denunció que Tailandia también disparó con tanques en las inmediaciones del templo Preah Vihear. La funcionaria calificó los ataques como una “grave violación” del acuerdo de paz alcanzado en octubre. Además, indicó que su país notificó al Equipo de Observadores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y planteará formalmente una investigación para “garantizar la transparencia, la justicia y la imparcialidad” sobre los hechos ocurridos.

Camboya comunicó que se mantiene monitoreando la situación en la zona y mantiene el control de los puestos afectados. Camboya insistió en que “continúa monitoreando la situación con vigilancia y máxima cautela”. Las autoridades de ASEAN aún no informaron si avanzarán con la investigación solicitada por Phnom Penh.

Con información de AP, DPA y AFP.