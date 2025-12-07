LA NACION

Mamdani enfrenta al ICE: el alcalde electo de Nueva York detalla cómo los inmigrantes pueden defender sus derechos

En un video publicado en X Zohran Mamdani explicó cómo los residentes pueden negarse a hablar con agentes migratorios, impedir su ingreso sin una orden judicial y grabar sus acciones

  • icono tiempo de lectura4 minutos de lectura'
LA NACION
Tras una redada en Manhattan, Mamdani instruye a los inmigrantes sobre cómo responder al ICE
Tras una redada en Manhattan, Mamdani instruye a los inmigrantes sobre cómo responder al ICEHeather Khalifa - FR172147 AP

NUEVA YORK.– El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, difundió este domingo un mensaje público en video para explicar los derechos de los inmigrantes frente a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), pocos días después de una redada federal en Manhattan que generó protestas y tensión en la comunidad.

En su intervención, el futuro mandatario aseguró que su administración “protegerá a los más de tres millones de inmigrantes” que residen en la ciudad y remarcó que “todos podemos enfrentarnos al ICE si conocemos nuestros derechos”.

El mensaje se produjo tras un intento de operativo en Canal Street, en el barrio chino de Manhattan, donde agentes federales buscaron detener a inmigrantes y fueron enfrentados por manifestantes. Una acción similar en octubre pasado ya había provocado protestas en la misma zona. La reiteración de estos operativos motivó a Mamdani a publicar una guía básica sobre cómo actuar frente a agentes migratorios en la vía pública, lugares de trabajo o residencias privadas.

En el video, el alcalde electo explicó que cualquier persona en Estados Unidos puede optar por no hablar con los agentes del ICE, un derecho que –según subrayó– cobra especial importancia en contextos de alta presión o confusión. También señaló que es legal grabar a los agentes siempre que no se interfiera con su labor, una herramienta que organizaciones comunitarias consideran clave para documentar abusos o procedimientos irregulares.

Mamdani insistió en que los agentes migratorios no pueden ingresar a espacios privados –como un hogar, un aula o áreas restringidas de un lugar de trabajo– sin una orden judicial firmada por un juez. Advirtió que ICE suele presentar formularios administrativos que pueden parecer órdenes judiciales pero no lo son, y recomendó a los residentes verificar cuidadosamente este punto antes de permitir el ingreso. “Si no es una orden firmada por un juez, los neoyorquinos tienen derecho a decir: ‘No doy consentimiento para entrar’ y mantener su puerta cerrada”, sostuvo.

El alcalde electo también recordó que ICE tiene permitido legalmente mentir durante un operativo, pero aun así los residentes conservan el derecho a guardar silencio. Recomendó preguntar de manera reiterada: “¿Estoy libre para irme?” en caso de ser retenido, hasta obtener una respuesta clara. Además, pidió mantener la calma y evitar acciones que puedan interpretarse como resistencia: “No corran, no resistan y no obstaculicen una investigación”, señaló.

Mamdani prometió proteger a todos los migrantes de Nueva york
Mamdani prometió proteger a todos los migrantes de Nueva york

El video incluyó un mensaje político más amplio: “Nueva York siempre dará la bienvenida a los inmigrantes, y lucharé cada día para proteger, apoyar y celebrar a nuestros hermanos y hermanas inmigrantes”. La postura de Mamdani se alinea con sus promesas de campaña y con la tradición de la ciudad como refugio para personas de distintos orígenes, aunque llega en un momento en que el gobierno federal intensifica sus acciones de control migratorio en varios estados.

Crece la campaña antiinmigrante

La redada en Manhattan no fue un episodio aislado. En las últimas semanas, la administración Trump impulsó operativos similares en distintas ciudades del país, incluyendo una reciente operación en Nueva Orleans. En este contexto, organizaciones migrantes neoyorquinas reclaman mayor coordinación institucional para prevenir detenciones arbitrarias y brindar asesoramiento legal rápido a quienes se vean afectados.

El pronunciamiento público de Mamdani también llamó la atención porque se produce semanas después de su “sorprendentemente cordial” reunión en la Oficina Oval con el presidente Donald Trump.

El presidente Donald Trump, en su reunión con Mamdani, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 21 de noviembre pasado
El presidente Donald Trump, en su reunión con Mamdani, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 21 de noviembre pasadoEvan Vucci - AP

Aunque ambos exhibieron disposición al diálogo, el alcalde electo tomó distancia de la estrategia federal y ratificó que su administración trabajará junto a defensores legales, organizaciones comunitarias y líderes locales para reforzar los mecanismos de protección en los barrios más expuestos a los operativos de ICE.

Mamdani asumirá el cargo el 1° de enero y anticipó que hará de la defensa de los inmigrantes una prioridad inmediata de su gobierno.

Agencia AP

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Estados Unidos
  1. Las nuevas leyes laborales de Gavin Newsom que impactan en trabajadores de California en 2026
    1

    Las nuevas leyes laborales de Gavin Newsom que impactan en trabajadores de California en 2026

  2. La historia de Claude, el caimán albino de ojos rosas que murió a los 30 años en San Francisco
    2

    La historia de Claude, el caimán albino con ojos rosas de San Francisco que murió a los 30 años

  3. De hombre de confianza de Chávez a enemigo de Maduro: la figura que inquieta cada vez más al régimen
    3

    Hugo “el Pollo” Carvajal, una figura que incomoda cada vez a Maduro

  4. El DMV de Nueva York abre oficina en el Bronx: los detalles
    4

    En el Bronx: la nueva oficina del DMV en Nueva York para tramitar licencias y registrar nuevas placas

Cargando banners ...