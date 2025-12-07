Mamdani enfrenta al ICE: el alcalde electo de Nueva York detalla cómo los inmigrantes pueden defender sus derechos

NUEVA YORK.– El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, difundió este domingo un mensaje público en video para explicar los derechos de los inmigrantes frente a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), pocos días después de una redada federal en Manhattan que generó protestas y tensión en la comunidad.

En su intervención, el futuro mandatario aseguró que su administración “protegerá a los más de tres millones de inmigrantes” que residen en la ciudad y remarcó que “todos podemos enfrentarnos al ICE si conocemos nuestros derechos”.

El mensaje se produjo tras un intento de operativo en Canal Street, en el barrio chino de Manhattan, donde agentes federales buscaron detener a inmigrantes y fueron enfrentados por manifestantes. Una acción similar en octubre pasado ya había provocado protestas en la misma zona. La reiteración de estos operativos motivó a Mamdani a publicar una guía básica sobre cómo actuar frente a agentes migratorios en la vía pública, lugares de trabajo o residencias privadas.

Know your rights. Protect your neighbors.



New York is — and always will be — a city for all immigrants. pic.twitter.com/nuntRzgEwq — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) December 7, 2025

En el video, el alcalde electo explicó que cualquier persona en Estados Unidos puede optar por no hablar con los agentes del ICE, un derecho que –según subrayó– cobra especial importancia en contextos de alta presión o confusión. También señaló que es legal grabar a los agentes siempre que no se interfiera con su labor, una herramienta que organizaciones comunitarias consideran clave para documentar abusos o procedimientos irregulares.

Mamdani insistió en que los agentes migratorios no pueden ingresar a espacios privados –como un hogar, un aula o áreas restringidas de un lugar de trabajo– sin una orden judicial firmada por un juez. Advirtió que ICE suele presentar formularios administrativos que pueden parecer órdenes judiciales pero no lo son, y recomendó a los residentes verificar cuidadosamente este punto antes de permitir el ingreso. “Si no es una orden firmada por un juez, los neoyorquinos tienen derecho a decir: ‘No doy consentimiento para entrar’ y mantener su puerta cerrada”, sostuvo.

El alcalde electo también recordó que ICE tiene permitido legalmente mentir durante un operativo, pero aun así los residentes conservan el derecho a guardar silencio. Recomendó preguntar de manera reiterada: “¿Estoy libre para irme?” en caso de ser retenido, hasta obtener una respuesta clara. Además, pidió mantener la calma y evitar acciones que puedan interpretarse como resistencia: “No corran, no resistan y no obstaculicen una investigación”, señaló.

Mamdani prometió proteger a todos los migrantes de Nueva york

El video incluyó un mensaje político más amplio: “Nueva York siempre dará la bienvenida a los inmigrantes, y lucharé cada día para proteger, apoyar y celebrar a nuestros hermanos y hermanas inmigrantes”. La postura de Mamdani se alinea con sus promesas de campaña y con la tradición de la ciudad como refugio para personas de distintos orígenes, aunque llega en un momento en que el gobierno federal intensifica sus acciones de control migratorio en varios estados.

Crece la campaña antiinmigrante

La redada en Manhattan no fue un episodio aislado. En las últimas semanas, la administración Trump impulsó operativos similares en distintas ciudades del país, incluyendo una reciente operación en Nueva Orleans. En este contexto, organizaciones migrantes neoyorquinas reclaman mayor coordinación institucional para prevenir detenciones arbitrarias y brindar asesoramiento legal rápido a quienes se vean afectados.

El pronunciamiento público de Mamdani también llamó la atención porque se produce semanas después de su “sorprendentemente cordial” reunión en la Oficina Oval con el presidente Donald Trump.

El presidente Donald Trump, en su reunión con Mamdani, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 21 de noviembre pasado Evan Vucci - AP

Aunque ambos exhibieron disposición al diálogo, el alcalde electo tomó distancia de la estrategia federal y ratificó que su administración trabajará junto a defensores legales, organizaciones comunitarias y líderes locales para reforzar los mecanismos de protección en los barrios más expuestos a los operativos de ICE.

Mamdani asumirá el cargo el 1° de enero y anticipó que hará de la defensa de los inmigrantes una prioridad inmediata de su gobierno.

Agencia AP