"Taliban americano": la temprana liberación de un terrorista inquieta a EE.UU.

Tras 17 años de condena John Walker Lindh será liberado. Políticos y la familia de una víctima de un motín en una cárcel en Afghanistan se oponen y se preguntan por cómo reinsertarlos a la sociedad.

WASHINGTON - Es conocido como el "talibán estadounidense" y fue capturado durante la invasión de Afganistán en el otoño de 2001. Las imágenes lo mostraban como un hombre sucio y demacrado de 20 años de edad.

Era un guerrillero de pelo largo con dirección en California, un traidor para algunos, un niño mal guiado absorbido por la jihad islámica para otros, y en parte culpable de la primera muerte de Estados Unidos en la guerra.

John Walker Lindh es llevado por un soldado de la Alianza del Norte luego de que fue capturado entre los prisioneros de Al Qaeda y los talibanes luego de un levantamiento en la prisión de Fort Qali-i-Janghi cerca de Mazar-i-Sharif. Fuente: Reuters

Mañana, el cautivo, John Walker Lindh, tiene previsto abandonar la prisión federal en Terre Haute, Indiana, bajo libertad condicional después de cumplir 17 años de una condena de 20 años por brindar apoyo a los talibanes.

El caso de Lindh, que se convirtió del catolicismo al Islam a los 16 años y dejó su hogar en California a los 17 para estudiar árabe en Yemen más de tres años antes de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, ha suscitado preguntas y controversia.

Su viaje lo llevó a Paquistán en 2000 y luego a Afganistán, donde pasó un tiempo en un campo de entrenamiento de Al-Qaeda como voluntario talibán.

En los últimos años, el gobierno catalogó a Lindh como una persona que mantiene opiniones extremistas. Su liberación ahora genera objeciones de funcionarios electos y plantea preguntas sobre cómo puede reintegrarse de manera segura en la sociedad sin algún tipo de gobierno formal programa de rehabilitación de antiguos jihadistas.

Además, la temprana liberación de Lindh choca contra la vehemente oposición de la familia del oficial de la CIA Mike Spann, que recibió un disparo mortal en una revuelta en la cárcel horas después de interrogar a Lindh, militantes de Al-Qaeda y otros talibanes. Su muerte marcó la primera víctima estadounidense de la guerra en Afganistán.

Los senadores Richard Shelby (republicano) y Maggie Hassan (demócrata) escribieron una carta la semana pasada a Hugh Hurwitz, el director interino de la Oficina de Prisiones, cuestionando la sensatez de la liberación de Lindh.

"No hay casi nada en términos de programas de des-radicalización a nivel federal", dijo Bennett Clifford a investigador del Programa de Extremismo de la Universidad de George Washington a The Washington Post. "El modelo actual espera que las largas penas de prisión por apoyo material al terrorismo sean disuasivas".

Lindh, ahora de 38 años, sus padres, abogados y fiscales se negaron a hablar sobre dónde vivirá o sobre sus otros planes después de la cárcel, donde se lo describió como un prisionero estudioso y distante. En 2012, se unió a una demanda de American Civil Liberties Union que ganó el derecho de los prisioneros musulmanes en la Unidad de Gestión de Comunicaciones de alta seguridad de Terre Haute a orar en grupo.

Como ciudadano estadounidense, fue juzgado en un tribunal federal, a diferencia de los ciudadanos de otros países que también fueron detenidos en Afganistán y Paquistán pero que terminaron en la prisión militar en la Bahía de Guantánamo en Cuba. En su sentencia de octubre de 2002, condenó "el terrorismo en todos los niveles, inequívocamente". Admitió que cometió un error al unirse a los talibanes y denunció los ataques terroristas de Osama ben Laden como "completamente contra el Islam".

Pero dos evaluaciones filtradas contra el terrorismo de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos publicadas por primera vez por la revista Foreign Policy en 2017 muestran una perspectiva diferente sobre Lindh. Un informe de 2017 realizado por el Centro Nacional de Contraterrorismo concluyó que a partir de mayo de 2016 Lindh "continuó abogando por la jihad global y escribiendo y traduciendo textos extremistas violentos".

Una evaluación de inteligencia de la Oficina Federal de Prisiones de 2017, que incluía una fotografía del Lindh con una cabeza afeitada y una barba marrón espesa, dijo que había hecho declaraciones de apoyo sobre el Estado Islámico.

La oposición de la familia Spann

Ayer la hija de Spann, Alison, le pidió al presidente Donald Trump que bloquee la liberación de Lindh.

"Siento que su liberación temprana es una bofetada, no solo para mi padre y mi familia, sino para cada persona asesinada el 11 de septiembre, sus familias, el ejército de Estados Unidos, los servicios de inteligencia, las familias que han perdido a sus seres queridos por esta guerra y los millones de musulmanes en todo el mundo que no apoyan a los extremistas radicales", escribió en una declaración publicada en Twitter.

El padre de Spann acusó repetidamente a Lindh de desempeñar un papel en la muerte de su hijo al no alertar a Spann ya otros de la revuelta. "Es tan responsable de la muerte de Mike como las personas que lo golpearon y le dispararon", dijo Johnny Spann a AL.com.

Ante la acusación, Lindh sostiene que fue sorprendido por la revuelta. El Juez de Tribunal de Distrito de los Estados Unidos T.S. Ellis III, que condenó a Lindh, dijo que no había evidencia que relacionara a Lindh con la muerte de Spann. Cientos de prisioneros murieron en la lucha y Lindh fue uno de los sobrevivientes.

Un problema para el gobierno

"Es un caso de estudio de un problema mayor que tienen en el gobierno: arrestaron a cientos de personas desde 2002, pero no existe un sistema para abordar a estas personas", dijo Hughes.

En total, 346 personas han sido acusadas y condenadas por delitos relacionados con el terrorismo jihadista desde los ataques terroristas de 2001, según David Sterman, analista de New America que estudia el terrorismo y el extremismo violento.

Alrededor de una cuarta parte de esos prisioneros, 88, fueron liberados, dijo. La mitad de los que aún no fueron puestos en libertad debería ser liberados a fines de 2025, y 19 de ellos, incluido Lindh, recuperarán su libertad este año y el próximo, dijo Sterman.

El futuro de Lindh

Hughes trabajó anteriormente en la forma de contrarrestar el extremismo violento en su calidad de miembro del personal del Centro Nacional de Contraterrorismo, que se estableció en respuesta a los ataques terroristas de 2001. Hasta ahora, sin embargo, dijo, la Oficina de Prisiones, Departamento de Justicia, F.B.I. y las oficinas de libertad condicional de la corte aún tienen que desarrollar una estrategia única para ayudar a los ex jihadistas a reingresar a la sociedad.

Para Hughes lo ideal sería que tutoree un mentor que haya tenido una experiencia parecida y que haya logrado reintegrarse con éxito.

Karen Greenberg se centró en el caso de Lindh en su libro de 2016, "Rogue Justice: The Making of the Security State". "Dedicó sus años de prisión a convertirse en un estudiante de textos islámicos", dijo Greenberg, directora del Centro de Seguridad Nacional de la Escuela de Derecho de la Universidad de Fordham. "Creo que lo mejor que puedes esperar de él es que encuentre la manera de vivir una vida tranquila, en ese sentido, haciendo lo que sea que quiera hacer en paz".

Diarios The New York Times y The Washington Post