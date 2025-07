Acusan a un adolescente de 17 años de planear un ataque en un recital de Oasis con manuales de Al Qaeda

Un joven de 17 años fue detenido luego de que se conociera que tenía planeado realizar un atentado en el primer concierto que dio Oasis en el marco de su gira de reencuentro. El adolescente -cuya identidad no trascendió al tratarse de un menor de edad- había hablado con amigos sobre sus intenciones de realizar un ataque y, entre sus objetos personales, encontraron notas sobre en qué lugares accionar y un manual digital de entrenamiento del grupo terrorista Al Qaeda.

Según informó el diario británico The Times por fuentes de la fiscalía, el adolescente les contó a sus amigos sobre sus planes de atacar el recital que abrió la gira del pasado 4 de julio y también investigó cómo conseguir cuchillos grandes. En un chat con un amigo, se comprobó que envió una imagen de uno de los productos y le preguntó si “funcionaría”.

A su vez, tenía una nota guardada en su teléfono con el nombre “Lugares para atacar”, que incluía las direcciones de una escuela de baile cerca de su casa. Los especialistas también comprobaron que había transferido un manual de entrenamiento del grupo terrorista Al Qaeda a su teléfono. Tras ser detenido, el joven reconoció que tenía en su posesión una copia del documento de 188 páginas.

Su familia notó algunos comportamientos extraños por lo que solicitó ayuda a la escuela a donde asistía el joven. En una reunión con el consejero estudiantil también admitió sus intenciones de realizar un ataque y aseguró que quería realizar algo “al estilo Rudakubana”.

El nombre al que hizo alusión fue un caso que sacudió al Reino Unido el año pasado. En esa oportunidad, un joven de 17 años ingresó en una clase de baile y yoga con temática de Taylor Swift para niños de entre seis y 11 años que se realizaba en la localidad de Southport, asesinó a tres niñas a puñaladas e hirió a otras nueve personas. En enero de este año, la Corte británica condenó a 52 años de prisión a Rudakubana, ahora de 18 años, y catalogó el crimen como el “más extremo, impactante y excepcionalmente grave”. Según las pericias, el adolescente estaba obsesionado con la violencia.

En cuanto a sus elogios hacia Rudakubana, la fiscalía dijo que la cuenta de Snapchat del adolescente acusado usaba una “versión mal escrita” del nombre de Rudakubana, que había investigado al asesino y guardado imágenes que burlaban a las tres víctimas de Southport. Al mismo tiempo, participó en conversaciones en la misma red social en las que elogió el atentado y dijo que quería participar en uno similar. Debido a esto, uno de los usuarios lo denunció a la policía.

La decisión de la fiscalía

El pasado 21 de junio el joven compareció ante el Juzgado de Paz de Westminster ante la jueza Cheema-Grubb, quien ordenó un informe presentencial, solicitó que se considerara la peligrosidad y pidió un informe psiquiátrico del acusado.

A partir de ahora, el caso se remitió al Tribunal de la Corona para que se dicte sentencia en una fecha por determinar. En tanto, la prensa solicitó que se levantaran las restricciones para identificar al acusado.

Hasta el momento, la fiscalía dijo a un tribunal que no se encontró evidencia de que el joven -oriundo de Cwmbran, en el sur de Gales- tuviera una ideología que encajara en la definición legal de terrorismo. Según la Ley contra el Terrorismo, establecida en el 2000, el uso o la amenaza de violencia debe tener como propósito “promover una causa política, religiosa, racial o ideológica”. Los ataques contra escuelas no se consideran delitos terroristas, por lo que el sospechoso no podría ser acusado de preparar un atentado.