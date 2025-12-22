Un grave error de cálculo de Trump ante la amenaza terrorista

WASHINGTON.– La administración Trump estuvo reasignando los escasos recursos federales a la lucha contra los cárteles de la droga (“narcoterroristas”), el Estado venezolano (“una organización terrorista extranjera”) y grupos de izquierda como Antifa (una “quinta columna violenta de terroristas nacionales”). Además de las obvias preocupaciones sobre la legalidad, estas acciones también plantean serias dudas sobre las prioridades de la administración y la distribución de recursos.

Los cárteles de la droga pueden ser malvados, pero en última instancia, su motivación es el lucro y no una ideología asesina como la del Estado Islámico (EI). Antifa es un grupo de activistas poco cohesionado que, si bien puede ser culpable de actos de violencia aislados, no planea sucesos con víctimas masivas como Al–Qaeda. El régimen venezolano es cómplice de violaciones de derechos humanos y narcotráfico, pero no es un Estado patrocinador del terrorismo como, por ejemplo, Irán.

Mientras la administración se centra en los pseudoterroristas, corre el riesgo de perder de vista la lucha contra los verdaderos terroristas descarados. Hace apenas una semana, un equipo de terroristas, padre e hijo, inspirados por EI, mató a 15 personas en Bondi Beach, Sídney durante una celebración de Janucá, poco después de que un combatiente de EI en Siria matara a dos militares estadounidenses y a un civil estadounidense (El viernes, las fuerzas estadounidenses bombardearon docenas de lugares en Siria como represalia).

Una bandera del Estado Islámico pintada a mano, ubicada en el vehículo CN59DR, registrado a nombre de Naveed Akram, el aparente terrorista que asesinó junto a su hijo a 15 personas en Sídney HANDOUT� - NSW Courts�

Otros ataques terroristas recientes por parte de seguidores del Estado Islámico incluyen el ataque con camión el 1 de enero en Nueva Orleans, en el que murieron 14 personas, además del perpetrador; un ataque del 2 de octubre en una sinagoga en Inglaterra, en el que murieron dos personas, incluido un hombre baleado por la policía; un atentado suicida del 22 de junio en una iglesia ortodoxa griega en Siria, en el que murieron 25 personas; y un ataque del 22 de marzo de 2024 en una sala de conciertos en Moscú, en el que murieron más de 140. Muchos otros planes fueron frustrados, incluido un plan el año pasado para atacar un concierto de Taylor Swift en Viena y un reciente supuesto complot para atropellar con un vehículo en Alemania.

Aunque el Estado Islámico perdió su califato en Siria e Irak, la organización continúa propagando la ideología jihadista, principalmente en línea, y la reciente guerra entre Israel y Gaza ha atraído nuevos miembros a su causa. Tiene afiliados desde Afganistán hasta África y Filipinas (donde viajaron los sospechosos de Bondi Beach el mes pasado). Al-Qaeda también tiene afiliados en todo el mundo, incluyendo uno que está a punto de tomar el poder en Mali.

Un informe de inteligencia estadounidense de marzo advirtió que Estado Islámico “seguirá intentando atacar a Occidente, incluido Estados Unidos”, y que Al–Qaeda también “mantiene su intención de atacar a Estados Unidos y a sus ciudadanos”. Dos expertos en terrorismo señalan que ahora hay “cinco veces más grupos terroristas salafistas-jihadistas designados por el Departamento de Estado de Estados Unidos” que el 11 de septiembre de 2001.

Combatir a los grupos jihadistas requiere una estrategia integral a largo plazo; unos pocos ataques aéreos estadounidenses, como los del viernes en Siria, no lograrán mucho. Sin embargo, muchas de las acciones de la administración socavan los intentos de combatir a estos grupos terroristas.

Redirección de fondos y moderación de contenido digital

En primer lugar, los recursos del Departamento de Seguridad Nacional y del FBI se han redirigido hacia la aplicación de la ley migratoria, alejándose del terrorismo y otras preocupaciones. Casi una cuarta parte de todos los agentes del FBI trabajan en casos de inmigración, a pesar de que la mayoría de las personas deportadas no tienen antecedentes penales.

En segundo lugar, el Departamento de Estado cerró oficinas dedicadas a combatir la desinformación en línea, y la administración Trump está presionando a las redes sociales para que reduzcan sus esfuerzos de moderación de contenido. La administración incluso amenazó con denegar visas a los trabajadores extranjeros involucrados en la moderación de contenido, y está presionando a la Unión Europea (UE) para que flexibilice sus estándares de seguridad digital.

Esto se presenta como una lucha contra la “censura” y está motivado principalmente por el deseo de detener la exclusión de troles de derecha de las plataformas. Pero también tendrá el efecto de dar al Estado Islámico y a otros grupos militantes mayor margen de maniobra en línea. La organización ya utiliza plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, X, Telegram y WhatsApp para radicalizar a sus seguidores.

Las redes sociales sirven como herramientas de reclutamiento de muchos jóvenes alrededor del mundo STR� - AP�

En tercer lugar, los intentos del gobierno de cerrar Voice of America, Middle East Broadcasting Networks, Radio Free Europe/Radio Liberty y otras emisoras (muchas de las cuales ofrecen programación en árabe, farsi, urdu y otros idiomas) dificultan al gobierno estadounidense contrarrestar la propaganda jihadista.

En cuarto lugar, la drástica reducción de la ayuda exterior estadounidense por parte de Trump ha obstaculizado los esfuerzos para ayudar a los aliados en el Sur Global a detener la propagación del extremismo islamista. A principios de este año, la administración incluso cortó brevemente la financiación a las fuerzas kurdas en Siria que custodian campos de prisioneros que albergan a 8000 combatientes del Estado Islámico y 27.000 familiares. Si se libera a esos detenidos, la amenaza del Estado Islámico se propagará. Aunque se reanudó la financiación esencial, el apoyo estadounidense es tan bajo que las autoridades tienen dificultades para mantener unidos los campos. Al menos Trump, si bien redujo el número de tropas estadounidenses en Siria, no las retiró por completo, como intentó hacer en 2018.

En quinto lugar, el desprecio de la administración por los aliados de Estados Unidos y las normas internacionales pone en peligro la cooperación internacional necesaria para combatir las redes terroristas. Por ejemplo, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, prácticamente culpó a Australia del tiroteo de Bondi Beach. Escribió en X que fue “resultado directo de la afluencia masiva de islamistas a Australia” y añadió: “Probablemente sea demasiado tarde para Europa, y tal vez para Australia”. Ese no es el tipo de mensaje que alguien en la posición de Gabbard debería enviar a uno de los socios más cercanos de Estados Unidos. Algunos aliados están limitando el intercambio de inteligencia con Washington.

Tulsi Gabbard sobre el atentado en Bondi Beach

En sexto y último lugar, la administración Trump puso en peligro la lucha antiterrorista al nombrar a tantos funcionarios no cualificados. Entre los ejemplos se incluyen la propia Gabbard (una conspiranoica sin experiencia en la comunidad de inteligencia); el exlocutor de podcasts que fue nombrado subdirector del FBI y que ahora deja su puesto después de menos de un año; y el exbecario de 22 años que recibió un puesto de alto nivel en prevención del terrorismo en el Departamento de Seguridad Nacional.

La preocupación de la administración por amenazas falsas fabricadas ideológicamente deja a Estados Unidos más vulnerable a la amenaza muy real del terrorismo militante islamista.