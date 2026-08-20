Temblor en Perú hoy, jueves 20 de agosto EN VIVO: magnitud y epicentro según los últimos reportes
Un sismo de magnitud 6,7 se registró en las últimas horas; por el momento, no se reportaron víctimas
El alcalde Parinacochas pidió apoyo al gobierno nacional de Perú
Yony Reyes, alcalde de Parinacochas, provincia donde ocurrió el sismo, instó a las autoridades regionales y nacionales de Perú a brindar ayuda para los posibles afectados.
“Debo exhortar a las autoridades regionales y nacionales que hay que activar el nivel de apoyo porque las casas son generalmente de adobe, calamina y están susceptibles a este hecho de gravedad. Espero que no haya desgracias, pero toda la comisión multisectorial está desplazándose y activándose”, expresó.
"Todavía tenemos que evaluar si hubo daño estructural"
El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, manifestó que todavía se está evaluando si el sismo provocó un “daño estructural” en la zona de Coracora.
“Es un evento sísmico que generó altos niveles de sacudimiento. Todavía tenemos que ver si hubo algún daño estructural o algún tipo de deslizamiento en zonas de carretera”, manifestó Tavera, en diálogo con Radio Exitosa de Perú.
“Estamos intentando evaluar si hubo daños. Es posible que haya habido daños muy puntuales en la zona de Coracora”, agregó.
“Al momento no se reporta ningún tipo de daño”
Luis Vásquez, jefe de la Defensa Civil, dijo a la radio local RPP que “al momento no se reporta ningún tipo de daño”. Yony Reyes, alcalde de la provincia de Parinacochas, añadió que en la capital provincial tampoco se reportaron afectaciones. En tanto, la Marina de Perú descartó un tsunami en un informe.
¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?
- Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
- Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.
- Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
- Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
Uno de los implementos para tener a la mano es la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, según consignó el diario La República.
Qué es el "Anillo de Fuego" y cómo influye en los terremotos
Perú registra una frecuente actividad sísmica debido a su ubicación en el denominado “Anillo de Fuego” del Pacífico. Uno de los terremotos más destructivos de las últimas décadas ocurrió en 2007, cuando un sismo de magnitud 7.9 afectó principalmente la región de Ica y dejó casi 600 muertos.
El temblor, en videos
El epicentro
El Instituto Geofísico del Perú (IGP), en tanto, reportó una magnitud de 7,2. Según el organismo, el temblor tuvo una profundidad de 108 kilómetros y alcanzó una intensidad máxima de III-IV en Coracora. Las coordenadas del epicentro fueron establecidas en una latitud de -14,70 y una longitud de -73,78.
Así se sintió el temblor en Ayacucho
Las zonas afectadas
El sismo fue percibido en distintas regiones del sur del país, entre ellas Ica y Arequipa. Minutos después del movimiento, comenzaron a circular en redes sociales videos vinculados al temblor. Hasta el momento, no se reportaron víctimas ni daños materiales.
La magnitud del sismo
Un sismo de magnitud 6,7 sacudió este jueves el centro de Perú, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Según medios locales, el movimiento telúrico se registró cerca de las 13 (hora local) y tuvo su epicentro a 35 kilómetros al norte de la ciudad de Coracora, en la provincia de Parinacochas.
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