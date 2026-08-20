Temblor en Perú hoy, jueves 20 de agosto EN VIVO: magnitud y epicentro según los últimos reportes

Yony Reyes, alcalde de Parinacochas, provincia donde ocurrió el sismo, instó a las autoridades regionales y nacionales de Perú a brindar ayuda para los posibles afectados.

“Debo exhortar a las autoridades regionales y nacionales que hay que activar el nivel de apoyo porque las casas son generalmente de adobe, calamina y están susceptibles a este hecho de gravedad. Espero que no haya desgracias, pero toda la comisión multisectorial está desplazándose y activándose”, expresó.