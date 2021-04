“Tené esperanza”: nuevo guiño de Donald Trump a una candidatura en 2024

NUEVA YORK.- El expresidente Donald Trump volvió a insinuar que podría postularse para la Casa Blanca en 2024, y dijo que sus partidarios deben tener “esperanza”. Trump fue entrevistado por Lara Trump, su nuera, para su podcast, “The Right View”, donde ella le preguntó sobre sus planes políticos futuros.

“Tené esperanza. Es lo que te puedo decir”, dijo el expresidente en su primera entrevista en cámara desde que dejó la Casa Blanca en enero. “Tené esperanza. Amamos a nuestro país, este país. Todos le debemos mucho a nuestro país, pero ahora tenemos que ayudar a nuestro país “. En diciembre pasado, antes de dejar el poder y cuando aún discutía los resultados de las elecciones de noviembre, había dicho: “Estamos intentando conseguir otros cuatro años, de lo contrario los veo en cuatro”.

La 22ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos establece que “nadie podrá ser elegido para el cargo de presidente más de dos veces”. Sin embargo, ese requisito no establece un plazo para el momento en que deben celebrarse esos dos mandatos por lo que Trump estaría habilitado para una segunda postulación.

Facebook e Instagram eliminaron la entrevista de Trump con su nuera, que duró 18 minutos, en otra señal de disputa de los gigantes de Silicon Valley con el expresidente. En la entrevista, Trump criticó a las redes sociales y a los principales medios de comunicación por suprimir una historia sobre Hunter Biden, hijo de Joe Biden.

Durante la entrevista con su nuera, marcó también el contraste entre su administración y la del presidente Joe Biden.

“Hasta ese momento estábamos bien. Lo que hicimos con Irán. Lo que hicimos con China. Estábamos todos preparados para hacer grandes cosas, y ahora mirá lo que está pasando en este momento “, le dijo a Lara Trump, quien está casada con Eric, uno de los hijos del exmandatario.

“La forma en que China trató a nuestros representantes la semana pasada, en Alaska, con una tremenda falta de respeto. Nunca me hablaron de esa manera. Si mirás a Corea del Norte, me llevo bien con Kim Jong-un. Y durante cuatro años no tuvimos ningún problema. Ahora, de repente, el problema está comenzando de nuevo “, dijo.

Trump también señaló que podría regresar a los grandes mitines que realizó durante su tiempo en la Casa Blanca que atrajeron a miles de seguidores en estadios abarrotados.

“¿Podremos alguna vez asistir a otro mitin de Trump?”, preguntó Lara Trump. “Oh, sí, claro. Eso creo”, dijo. “De hecho, estamos pensando en hacer uno relativamente pronto para que todos sepan que hay esperanza en el futuro”.

Durante la entrevista de aproximadamente 18 minutos también se refirió al percance que tuvo Biden días atrás cuando tropezó tres veces al subir al avión presidencial. “La gente vio muchas cosas [...] e incluso el episodio cuando subió las escaleras, arriba y abajo tres veces, hay muchas cosas sucediendo, así que veremos qué sucede”.

Pero luego agregó sus mejores deseos para el presidente. “Espero que esté en buena forma. Espero que esté bien por el bien del país “, dijo Trump.

Sin embargo rememoró, “recuerdo cuando Gerald Ford se cayó por las escaleras. Eso fue un gran problema. … Bueno, en realidad, ayudó a arruinar su presidencia, realmente quieres saber la verdad. Cada vez que lo ves, lo muestran ahora cayendo por las escaleras “, dijo Trump.

