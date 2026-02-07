Tensión en Milán: incidentes y detenidos durante una protesta contra los Juegos Olímpicos

El primer día de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán, Italia, estuvo atravesado por una serie de incidentes registrados este sábado, en el marco de protestas contra el impacto ambiental y económico del evento. Las movilizaciones derivaron en graves enfrentamientos con la Policía que culminaron con decenas de personas detenidas.

Según medios italianos, sindicatos y organizaciones de izquierda impulsaron una marcha que atravesó distintos puntos de la ciudad y pasó por la recientemente inaugurada Villa Olímpica. En ese contexto, un grupo de personas con el rostro cubierto comenzó a arrojar piedras y bengalas contra la policía, que respondió con camiones hidrantes y gases lacrimógenos. Los incidentes derivaron luego en varias detenciones.

El conflicto se da un día después de la apertura oficial de los Juegos Olímpicos, que se desarrolla en siete sedes del norte de Italia, incluyendo Milán y Cortina d’Ampezzo, en los Dolomitas, donde también se registraron protestas tras la llegada del vicepresidente estadounidense, JD Vance, ante la posible presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés).

Este sábado, cientos de manifestantes se reunieron en Milán para expresar su rechazo a la fuerza de seguridad norteamericana, tanto por dado la controversia en torno a sus acciones en Estados Unidos en relación a la deportación y después de la muerte de dos ciudadanos norteamericanos. El ministro del Interior de Italia, Matteo Piantedosi, dijo al parlamento que los agentes de ICE solo tendrían un papel asesor y que no operarían en territorio italiano. La unidad de ICE funcionará únicamente dentro de las misiones diplomáticas de Estados Unidos.

Sin embargo, la policía ya estaba en alerta máxima después de los violentos enfrentamientos que tuvieron lugar en una manifestación en Turín el pasado fin de semana, en la cual un centenar de policías resultaron heridos.

En este oportunidad, los manifestantes exhibieron carteles denunciando desde la utilización de la nieve artificial para los Juegos Olímpicos de Invierno hasta la crisis de la vivienda en el centro económico de Italia.

Protestas en Milán durante el primer día de los Juegos Olímpicos de Invierno PIERO CRUCIATTI - AFP

“Los Juegos ya no son viables desde un punto de vista medioambiental o social, su momento ya ha pasado”, declaró Francesca Missana, una manifestante de 29 años.

Los detractores de los Juegos Olímpicos de Invierno denuncian el impacto que el evento tiene sobre las infraestructuras, la vivienda, los transportes y cómo afectan a los entornos naturales frágiles en la montaña, donde se utiliza además nieve artificial, cuyo sistema de producción necesita gran cantidad de energía y agua.

Protestas en Milán durante el primer día de los Juegos Olímpicos de Invierno Claudio Furlan - LaPresse

Otros parecían centrarse en cuestiones de índole enconómica como el fuerte aumento del costo de vida y de la vivienda en Milán por la llegada reciente de nuevos residentes adinerados, atraídos por un régimen fiscal ventajoso.

“Estos Juegos se han presentado como sostenibles y sin incidencia en los costes”, declaró Alberto di Monte, uno de los organizadores de la manifestación, que fue convocada por sindicatos y militantes de izquierda.

“Pero los miles de millones gastados han servido para construir carreteras y no para proteger a las montañas”, sentenció.

Protestas en Milán durante el primer día de los Juegos Olímpicos de Invierno Claudio Furlan - LaPresse

Según el manifestante, Milán se ha transformado “en una Disneylandia agradable para los turistas”, acogiendo una serie de eventos que solo generan incomodidad a los habitantes.

Operativo de seguridad

La seguridad en Milán es particularmente complicada porque es la más geográficamente dispersa en la historia de los Juegos Olímpicos, con eventos repartidos hasta tres grupos en las montañas.

La policía italiana se apoyará en una red de centros de operaciones para gestionar la seguridad, reaccionar rápidamente a las alertas y compartir información entre ellos.