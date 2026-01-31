Es oficial: así expande el ICE su poder para detener a migrantes sin órdenes de arresto

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos ha ampliado significativamente la autoridad de sus agentes para realizar arrestos sin una orden judicial, según un memorando interno revisado por The New York Times. Este cambio de política, que llega en medio de tensiones por la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump en diversas ciudades del país, modifica la interpretación de una ley federal que habilita detenciones si se considera “probable que escapen” los sospechosos.

Qué dice el memorando que habilita al ICE a realizar arrestos sin orden judicial

El texto, dirigido a todo el personal de ICE y firmado el miércoles por Todd M. Lyons, director interino de la agencia, redefine el criterio de “es probable que escape”. Anteriormente, ICE interpretaba esta norma para situaciones donde los agentes creían que la persona representaba un “riesgo de fuga” y era improbable que cumpliera futuras obligaciones migratorias.

Un agente del Departamento de Seguridad Nacional lleva un parche y una placa de ICE mientras el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, habla en la Plaza Royalston de Minneapolis, Minnesota, el 22 de enero de 2026 JIM WATSON� - POOL�

Sin embargo, Lyons calificó esa interpretación de “irrazonable” e “incorrecta”, ajustando el estándar para referirse a la probabilidad de que alguien no permanezca en el lugar del encuentro. “Es probable que un extranjero escape si un oficial de inmigración determina que es poco probable que sea localizado en el lugar del encuentro o en otro lugar claramente identificable una vez que se obtiene una orden administrativa”, escribió Lyons.

Este giro permite a los agentes de menor nivel de ICE llevar a cabo redadas más amplias y discrecionales, enfocándose en personas que encuentren y sospechen que son inmigrantes indocumentados, a diferencia de las operaciones específicas previas que requerían una orden judicial para individuos determinados.

El cambio reduce el estándar para los arrestos, incluso sin la aprobación inmediata de un supervisor. Una semana antes de este memorando, ya se había revelado una guía emitida por Lyons en mayo que permitía a los agentes ingresar a hogares con solo una orden administrativa, no judicial. La administración Trump ha presionado para aumentar drásticamente los arrestos diarios como parte de su campaña de deportación masiva, llevando a cabo redadas más indiscriminadas, como las reportadas en estacionamientos de Home Depot.

Críticas a las nuevas directrices del ICE

Expertos han rechazado la nueva medida. Claire Trickler-McNulty, exasesora principal del ICE durante la administración Biden, describió la nueva definición como “una interpretación extremadamente amplia del término ‘escape’”. Añadió que “esto cubriría esencialmente a cualquiera que quieran arrestar sin una orden judicial, lo que hace que la premisa general de obtener alguna vez una orden judicial sea inútil”.

Las fuerzas del orden se preparan para realizar arrestos tras declarar una reunión ilegal durante una protesta ruidosa frente al hotel Graduate by Hilton Minneapolis el miércoles 28 de enero de 2026 en Minneapolis Adam Gray� - FR172090 AP�

Por su parte, Scott Shuchart, exjefe de políticas de ICE también en la administración Biden, advirtió que el memorando “se excede al afirmar que los agentes del ICE solo tienen luz verde para realizar un arresto sin siquiera la aprobación de un supervisor”.

A pesar de que el memorando de Lyons describe explícitamente esta interpretación revisada como un cambio respecto a la aplicación previa, Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, afirmó que “esto no es nuevo” y que es simplemente “un recordatorio para los oficiales” de mantener “registros detallados de sus arrestos”.

El memorando detalla una serie de factores que los agentes pueden considerar al decidir si se cumple el estándar de “probable que escape”. Estos incluyen si alguien obedece órdenes o intenta evadirlas, si tiene acceso a un auto u otros medios para escapar, si posee documentos de identificación o autorización de trabajo que los agentes sospechen que son fraudulentos, o si proporciona “información no verificable o presuntamente falsa”.

Protestas en Minneapolis contra el ICE OCTAVIO JONES� - AFP�

La nueva política también aborda la situación de los “extranjeros colaterales”, personas que no eran el objetivo original de una operación pero son arrestadas en las inmediaciones. El memorando exige un análisis específico para cada individuo en estos casos, aunque aclara que “algunos factores particulares pueden ser comunes a varios extranjeros arrestados al mismo tiempo”.

Este enfoque contrasta con un acuerdo alcanzado en 2022 durante la administración Biden, que establecía una política nacional de tres años y consideraba “vínculos con la comunidad (como familia, vivienda o empleo) o la falta de ellos” como factores para evaluar el riesgo de fuga. Sin embargo, el memorando de Lyons argumenta que, en encuentros iniciales, los agentes disponen de información limitada sobre la identidad, antecedentes o residencia del sujeto, y sin corroborar sus declaraciones.

Los críticos, como Shuchart, temen que la nota de Lyons abra la puerta a arrestos sin orden judicial mucho más frecuentes, ya que el agente “puede decir algo mínimamente plausible sobre la posibilidad de que la persona arrestada abandone el área”. El anuncio coincide con el despliegue de miles de agentes de inmigración en ciudades y se produce un día después de que Trump anunciara una “reducción de la escalada” en Minneapolis, tras dos muertes por disparos durante una represión.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA