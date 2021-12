Tenso primer debate entre Kast y Boric de cara al ballottage en Chile

SANTIAGO, Chile.- Los candidatos al ballottage del 19 de diciembre en Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, de 55 años, y el izquierdista Gabriel Boric, de 35, se enfrentaron este viernes en un tenso primer debate de dos horas.

En un país donde el voto es voluntario, los chilenos elegirán si quieren que entre 2022 a 2026 los gobierne Kast, partidario del régimen militar de 1973 a 1990, o Boric, quien pasó directamente de ser líder universitario a ocupar una bancada en la Cámara de Diputados.

El debate se desarrolló con acusaciones constantes sobre los cambios que introdujeron a sus programas de gobierno de cara a la segunda vuelta y sus propuestas más polémicas, pero también sobre cuestiones personales. Ambos introdujeron cambios a sus programas de gobierno -especialmente Kast-, con miras a captar al electorado de centro que no sufragó por ellos en noviembre.

El exdirigente estudiantil es partidario de subir los impuestos, incluidos los de los más ricos, mientras Kast propone bajarlos para incrementar la inversión cuando exista sostenibilidad fiscal y crecimiento económico.

Kast reiteró sus críticas a Boric porque en 2018 se reunió en París con un terrorista que huyó de la cárcel chilena donde cumplía condena por el asesinato de un senador. Un año antes había mostrado sonriente una camiseta con el rostro de Guzmán con un tiro en la frente.

José Antonio Kast del Partido Republicano quedó adelante en la primera vuelta

“Cometí un error grave”, respondió el exdirigente estudiantil. “Nosotros tenemos una diferencia: cuando yo me equivoco pido perdón y soy capaz de enmendar mi posición”, se defendió Boric, candidato de la coalición de izquierda Apruebo Dignidad, luego del señalamiento de su rival.

“¿Le pediste perdón a la mujer que te acusó de abuso? Esa situación todavía no se aclara”, volvió a atacar Kast, tras lo cual Boric le exigió una retractación dado que no existía ninguna denuncia de abuso en su contra.

“Acá hay una interpelación que me parece grave y me parece lamentable que utilices un espacio como éste para un tema que no tienes idea”, dijo Boric. Más adelante Kast le pidió disculpas por hablar de “abuso” y no de “acoso”.

Cárceles polémicas

Otro de los puntos que levantó polémica, sobre todo en las redes sociales, fue la defensa que realizó Kast sobre la propuesta de confinar a los detenidos en lugares distintos a las cárceles cuando se deba declarar el “estado de excepción” en medio de casos de alteración pública.

Consultado sobre si estos espacios podían ser similares a los que usó la dictadura de Augusto Pinochet para detener a sus opositores, Kast contestó: “Así es”.

El candidato presidencial Gabriel Boric, de la alianza política "Apruebo Dignidad" lidera las encuestas de cara al ballottage

El ultraderechista defendió también su propuesta de construir una zanja en la frontera norte para evitar el paso de migrantes irregulares. “El sentido es conducir a las personas a un paso habilitado”, señaló sobre su iniciativa, que valoró en diez millones de dólares.

Más de 15 millones de chilenos definirán al sucesor del conservador Sebastián Piñera. Kast ganó la primera vuelta del 21 de noviembre con el 27,9% de los votos, frente a los 25,8% de Boric, que ahora lidera los sondeos.

El ganador enfrentará desde marzo un Congreso fragmentado en el que su respectiva coalición parlamentaria será la más pequeña que haya tenido cualquiera de los mandatarios electos desde la recuperación de la democracia en 1990.

“El resultado de la segunda vuelta va a ser estrecho. Será un gobierno de minoría donde el partido del presidente va a tener una cuota minúscula de escaños parlamentarios”, dijo el analista político Marcelo Mella, de la Universidad de Santiago de Chile.

