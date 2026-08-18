Terremoto en Granada, EN VIVO: un sismo de 4,7 volvió a sacudir el sur de España, este 18 de agosto
El epicentro se registró en Gójar, una localidad cercana a Alhendín, a una profundidad muy superficial y fue percibido también en zonas de Almería, Jaén y Málaga
Se registraron varias réplicas
Posteriormente se registraron varias réplicas, entre ellas una de magnitud 4,2 a las 11.34, con epicentro en Alhendín, según datos difundidos por las autoridades locales. Se trata del movimiento más fuerte de la actual secuencia sísmica que afecta a la zona desde el viernes 14 de agosto.
#terremoto 18/08/2026 08:37:45UTC NW GÓJAR_GR mag=4.7 prof=0km cálculo revisado https://t.co/ZaofgI1QkY— IGN Sismología (@IGN_Sismologia) August 18, 2026
El epicentro del sismo
El Instituto Geográfico Nacional de España (IGN) corrigió posteriormente de 4,6 a 4,7 la magnitud del sismo, registrado a las 10.37 hora local. También situó el epicentro en Gójar, una localidad cercana a Alhendín, a una profundidad muy superficial. El movimiento telúrico fue percibido con especial intensidad en Granada y su provincia, así como en zonas de Almería, Jaén y Málaga.
GRANADA SIGUE EN ALERTA— Alejandra Suarez (@Alejandra_1795) August 18, 2026
Otro fuerte temblor esta mañana (magnitud 4,7-4,8) ha vuelto a sacudir la ciudad y su área metropolitana. La gente ha salido a la calle, hay grietas y desprendimientos, y la Alhambra ha desalojado zonas de forma preventiva.#TerremotoGranada #Granada…
Un terremoto volvió a sacudir Granada, sur de España: fue de 4,7
Un nuevo sismo sacudió este martes Granada y su área metropolitana, en la región de Andalucía, sur de España. El fenómeno provocó alarma entre habitantes y turistas, aunque hasta el momento no se reportan muertos.
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