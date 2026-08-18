Terremoto en Granada, EN VIVO: un sismo de 4,7 volvió a sacudir el sur de España, este 18 de agosto

El Instituto Geográfico Nacional de España (IGN) corrigió posteriormente de 4,6 a 4,7 la magnitud del sismo, registrado a las 10.37 hora local. También situó el epicentro en Gójar, una localidad cercana a Alhendín, a una profundidad muy superficial. El movimiento telúrico fue percibido con especial intensidad en Granada y su provincia, así como en zonas de Almería, Jaén y Málaga.

GRANADA SIGUE EN ALERTA



Otro fuerte temblor esta mañana (magnitud 4,7-4,8) ha vuelto a sacudir la ciudad y su área metropolitana. La gente ha salido a la calle, hay grietas y desprendimientos, y la Alhambra ha desalojado zonas de forma preventiva.#TerremotoGranada #Granada… — Alejandra Suarez (@Alejandra_1795) August 18, 2026