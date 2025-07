Terremoto en Rusia: qué causó el poderoso sismo y por qué produjo un tsunami tan débil

SIDNEY.- Uno de los terremotos más poderosos jamás registrados sacudió el miércoles la costa oriental de Rusia. El sismo, de magnitud 8,8, se produjo cerca de la península de Kamchatka y generó temores de daños graves en la única ciudad importante de la región, Petropavlovsk-Kamchatsky.

El terremoto también provocó tsunamis que inundaron comunidades costeras en Rusia y Japón, donde se pronosticaron olas de hasta 3 metros de altura. Las olas también impactaron partes del oeste de Estados Unidos y Hawaii, y luego se desplazó hacia América del Sur.

Según los científicos, el sismo, que se produjo en lo que se conoce como una “falla de mega-suburbio”, donde la placa del Pacífico, más densa, se desliza por debajo de la placa norteamericana, más ligera. En los próximos días podría ser reclasificado como de magnitud aún mayor, a medida que se analicen más datos.

¿Qué tan raro y potente fue?

El terremoto fue el más fuerte desde 2011, cuando un sismo de magnitud 9,1 frente a las costas de Japón provocó un tsunami que causó más de 18.000 muertes y provocó fusiones y fugas radiactivas en los reactores de la planta nuclear de Fukushima Daiichi.

Al igual que aquel evento, el temblor del miércoles fue revisado al alza. Inicialmente se reportó como de magnitud 8,0, luego se ajustó a 8,7 y finalmente a 8,8, lo que lo ubica entre los seis más fuertes jamás registrados. Las revisiones de magnitud no son inusuales, explicó a The Washington Post Lori Dengler, profesora emérita de geofísica en la Universidad Politécnica Estatal de California en Humboldt.

“No me sorprendería que, en las próximas semanas, se determine que fue aún mayor”, dijo Dengler. “La razón es simple: los terremotos grandes son mucho más difíciles de precisar que los pequeños, porque liberan muchísima energía”.

Los llamados terremotos “grandes” —aquellos de magnitud 8,0 o superior— tienden a ocurrir una vez al año, pero sismos tan potentes como el del miércoles se presentan, en promedio, solo una vez cada década, explicó Brandon Shuck, profesor asistente de geología y geofísica en la Universidad Estatal de Luisiana.

Un edificio de guardería se derrumbó parcialmente en Kamchatka, después de un fuerte terremoto que azotó la península del extremo oriental de Rusia Valeria Kosilova - TASS via ZUMA Press

“Estamos presenciando un evento geológico extremadamente potente”, afirmó.

Mientras que la escala de Richter mide la magnitud del terremoto a partir de las oscilaciones de los sismógrafos, otra escala —la Escala de Intensidad Modificada de Mercalli (MMI)— mide la intensidad del sismo en un lugar específico, como por ejemplo Petropavlovsk-Kamchatsky.

“Unas 250.000 personas viven en esa península y probablemente experimentaron sacudidas bastante intensas”, dijo Shuck, citando datos preliminares que indican una intensidad de 8 sobre 12 en la escala de Mercalli. “Eso implica daños significativos en los edificios”.

Un video tomado por testigos muestra edificios y otros escombros arrastrados tierra adentro por fuertes olas en la localidad rusa de Severo-Kurilsk tras el tsunami del 30 de julio.

El potencial destructivo del sismo se vio acentuado por su relativa poca profundidad —unos 20 kilómetros—, explicó Dee Ninis, geóloga del Centro de Investigación de Sismología en Melbourne, Australia.

“La profundidad es un factor clave cuando hablamos de daños”, señaló. “No se puede hablar únicamente de la magnitud de un terremoto. También hay que considerar la profundidad para estimar el daño que puede causar en la superficie, porque, después de todo, la distancia es crucial, y la profundidad también es una forma de distancia respecto a la superficie terrestre”.

¿Qué causó el terremoto?

La corteza terrestre está compuesta por enormes placas tectónicas. Estas placas son como “piezas de una cáscara rota que descansan sobre la roca caliente y fundida del manto terrestre y encajan estrechamente entre sí”, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

Pero en algunos puntos, una placa tectónica se desliza por debajo de otra. Estas áreas se denominan “zonas de subducción”, y suelen ser el origen de los terremotos más grandes.

“La zona sísmica de Kamchatka es una de las zonas de subducción más activas alrededor del Anillo de Fuego del Pacífico, y la placa del Pacífico se mueve hacia el oeste a un ritmo de alrededor de 80 mm por año”, dijo Roger Musson, investigador honorario del Servicio Geológico Británico.

“Hay una especie de punto óptimo que permite este comportamiento de atasco y luego deslizamiento, que produce un terremoto”, explicó Shuck sobre las zonas de subducción. De hecho, un terremoto de magnitud 9,0 sacudió esta misma región en 1952.

Los eventos de “subducción”, en los que una placa empuja bajo otra, son capaces de generar terremotos mucho más fuertes que los “deslizamientos de rumbo”, como el que afectó a Myanmar en marzo, donde las placas se rozan horizontalmente una contra otra a diferentes velocidades. El terremoto del miércoles fue tan fuerte que probablemente involucró un deslizamiento masivo de placas de entre 300 y 500 kilómetros de longitud, según Dengler.

¿Cómo se generó el tsunami?

Cuando un terremoto de esta magnitud ocurre a solo 20 kilómetros bajo el océano, el violento deslizamiento de las placas tectónicas provoca que una parte del fondo marino se eleve bruscamente, desplazando el agua que se encuentra encima y generando un tsunami, explicó Ninis.

Este video, tomado de una filmación de un dron publicada por el Servicio Geofísico de la Academia de Ciencias de Rusia el 30 de julio de 2025, muestra el tsunami de Severo-Kurilsk en la isla Paramushir de las islas Kuriles del norte de Rusia HANDOUT - Geophysical Service of the Russi

El tsunami se desplazó a través del Océano Pacífico hacia Hawaii y el continente estadounidense a una velocidad comparable a la de un avión a reacción, añadió Dengler.

El impacto de un tsunami depende de su velocidad a medida que se acerca a las costas, dijo a Reuters Adam Pascal, científico jefe del Centro de Investigación Sismológica de Australia. “Si hay un tramo muy largo y poco profundo hasta la costa, gran parte de la energía se puede disipar en ese trayecto, pero si hay una plataforma muy empinada antes de llegar a la costa, la altura de las olas puede ser mayor”, afirmó.

¿Por qué un terremoto tan poderoso produjo un tsunami tan débil?

Según dijo a The New York Times Diego Melgar, geofísico de la Universidad de Oregón, parte de la razón por la que los tsunamis fueron más débiles de lo previsto podría estar relacionada con la magnitud del terremoto. “Hay tsunamis grandes”, dijo. “Y también hay realmente enormes”.

El evento más reciente tuvo una magnitud estimada de 8,7 u 8,8 en la escala que utilizan los científicos para medir la fuerza de los terremotos, afirmó Melgar. En cambio, tsunamis catastróficos anteriores, como una ola que azotó Indonesia en 2004 y otra que azotó Japón en 2011, tuvieron una magnitud de aproximadamente 9.

Esto podría parecer comparable al terremoto del miércoles, dijo Melgar, pero es significativamente mayor. Esto se debe a que la escala sísmica es logarítmica: un evento de magnitud 9 posee aproximadamente diez veces más energía que uno de magnitud 8,7, y aproximadamente tres veces más energía que uno de magnitud 8,8.

¿Pudo haberse anticipado?

El terremoto del miércoles ya provocó al menos 10 réplicas de magnitud superior a 5, y podrían continuar durante meses, dijo Caroline Orchiston, directora del Centro de Sostenibilidad de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda.

“Esto demuestra que los terremotos de gran magnitud generan secuencias de réplicas que comienzan de inmediato, y algunas de ellas pueden ser dañinas por sí mismas”, dijo.

El terremoto de magnitud 8,8 del miércoles se produjo menos de dos semanas después de un terremoto de magnitud 7,4 en la misma zona, que ahora ha sido identificado como un “premonitorio”.

“Los terremotos, por naturaleza, son impredecibles”, dijo Pascal. “No existen precursores científicamente consistentes en las secuencias sísmicas. Antes de esta mañana, esos otros eran los temblores principales”.

“¿Podría el terremoto del 20 de julio considerarse como una señal de advertencia, por así decirlo, de que algo así podía suceder?”, se preguntó Shuck. “Esta es probablemente una de las principales preguntas que todos en el campo de las geociencias están tratando de responder: ¿Es posible entender mejor estos precursores, patrones y comportamientos regulares para intentar proteger vidas humanas?”

Agencia Reuters y diarios The Washington Post y The New York Times