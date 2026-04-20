Un terremoto de magnitud 7,5 sacudió la costa norte de Japón y, a raíz de este movimiento tectónico se emitió un alerta por tsunami en la región, por lo que resulta importante conocer dónde fue el epicentro del sismo.

Las áreas costeras de Japón alcanzadas por la alerta por tsunami Captura NHK

Dónde fue el epicentro del terremoto que sacudió a Japón

El epicentro del terremoto se ubica en la costa de Sanriku, en el norte del país, cuando un sismo de magnitud 7,5 sorprendió a la población, alrededor de las 16.53 (hora local) a una profundidad de 10 kilómetros bajo la superficie del mar.

El fenómeno desencadenó el trabajo de urgencia de un equipo de gestión de crisis que incluyo la evacuación inmediata en las regiones costeras y las zonas cercanas a ríos.

El pedido a la población es que se dirijan a edificios de evacuación o a terrenos elevados para mayor seguridad.

Debido a que se registraron olas de 80 centímetros, y dada la magnitud del movimiento telúrico, está vigente una alerta de tsunami para todo el país, aunque se definieron algunas costas como las más proclives a sufrir este fenómeno natural.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA, por sus siglas en inglés) indicó en un comunicado que “la probabilidad de que ocurra otro gran terremoto es relativamente más alta que en tiempos normales”.

En tanto, la cadena NHK mostró barcos saliendo del puerto de Hachinohe, en Hokkaido, debido a la previsión de oleaje más intenso tras el temblor.

A su vez, los servicios de tren bala en Aomori, en el extremo norte de la isla principal japonesa de Honshu, fueron suspendidos hasta nuevo aviso.

Alerta de tsunami en Japón tras un terremoto de magnitud 7,5

Dónde podría haber tsunamis en Japón

La agencia indicó que un tsunami de hasta tres metros podría golpear la zona en breve. Además de la alerta de tsunami en Iwate y Aomori, al norte, y en el sureste de Hokkaido, la agencia también emitió un aviso similar, aunque podría ser más leve, para las costas de Miyagi y Fukushima, al sur del epicentro.

Por qué Japón sufre tantos terremotos

Japón es uno de los países sísmicamente más activos del mundo, ya que se encuentra sobre cuatro grandes placas tectónicas en el borde occidental del “Anillo de Fuego” del Pacífico. El archipiélago, poblado por unos 125 millones de habitantes, suele registrar alrededor de 1500 sacudidas cada año y concentra aproximadamente el 18% de los terremotos del planeta.