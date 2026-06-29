De capturar a Maduro a la reconstrucción: marines de EE.UU. reparan el puerto de La Guaira en Venezuela tras el doble sismo

CARACAS.– Marines de Estados Unidos trabajan para reparar el puerto venezolano de La Guaira tras el doble sismo en Venezuela, según afirmó el lunes un alto funcionario del gobierno del presidente norteamericano, Donald Trump, luego de que Washington aumentara la ayuda destinada al país sudamericano.

Un “equipo especializado de marines” está “trabajando día y noche para reparar ese puerto y permitir la entrega por mar de suministros esenciales”, dijo a periodistas el funcionario estadounidense bajo condición de anonimato.

El USS Fort Lauderdale permanece atracado en el puerto de La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026 JUAN BARRETO - AFP

Añadió que el USS Fort Lauderdale, un buque de guerra de transporte anfibio que formó parte del despliegue norteamericano que culminó con la captura del expresidente Nicolás Maduro en enero, también había atracado en el puerto.

La Guaira, en la costa norte de Venezuela, es uno de los dos puertos principales del país.

Ayuda norteamericana en camino

Más temprano el lunes, el Departamento de Estado anunció que Washington ya comprometió más de 300 millones de dólares en fondos para asistir a Venezuela.

Esto supone la duplicación del monto anunciado previamente, de 150 millones de dólares.

“Estos fondos proporcionarán atención médica de emergencia, asistencia alimentaria, agua y saneamiento, refugio, protección y apoyo logístico“, señaló el Departamento de Estado en un comunicado.

Rescatistas estadounidenses trabajan en Caraballeda, estado La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026 JUAN BARRETO - AFP

La ayuda se canaliza a través de organizaciones asociadas, entre ellas Samaritan’s Purse, Catholic Relief Services, la Organización Internacional para las Migraciones, Unicef, el Programa Mundial de Alimentos y la Cruz Roja.

Washington ha desplegado en Venezuela cuatro equipos urbanos de búsqueda y rescate, formados por más de 300 socorristas y casi dos docenas de perros de búsqueda, añadió el comunicado.

El domingo, un segundo contingente de marines llegó al país para reforzar las labores de búsqueda y rescate, dos días después de que un primer grupo de ingenieros militares y especialistas en rescate arribara para apoyar las labores de asistencia.

Rescatistas mexicanos son trasladados en Caraballeda, estado La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026 JUAN BARRETO - AFP

Según informó entonces la embajada de Estados Unidos en Caracas, efectivos de la Fuerza de Combate Litoral-24 de los Marines, junto con marineros del buque USS Fort Lauderdale, desembarcaron en el puerto de La Guaira con vehículos pesados y suministros destinados a las operaciones de ayuda humanitaria.

Dos devastadores terremotos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 golpearon el miércoles la costa caribeña de Venezuela. El último balance oficial es de 1719 muertos y 5000 heridos, aunque las cifras podrían ser más elevadas.

El gobierno evita hablar de desaparecidos, una cifra que Naciones Unidas calcula en más de 50.000.

Efectivo de la Policía Nacional Bolivariana acomodando bolsas con víveres en un refugio en La Guaira, Venezuela, el 28 de junio de 2026 [e]STR - XinHua

Un fuerte temblor se sintió este lunes en Caracas y el vecino estado La Guaira, en momentos en que la esperanza de encontrar supervivientes disminuye y crece la frustración por la respuesta del régimen chavista.

La ayuda estadounidense para Venezuela llega en momentos en que los lazos entre Washington y Caracas se han estrechado en los últimos meses, después de que las fuerzas estadounidenses capturaran a Maduro en enero y el gobierno de Trump empezara a trabajar con un gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.

Miembros del 7.º Regimiento de Instrucción e Intervención de la Seguridad Civil de Francia realizan un reconocimiento en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026 MIGUEL MEDINA - POOL

A diferencia del discurso de confrontación que mantuvo Maduro durante años, Rodríguez ha agradecido públicamente la asistencia estadounidense. Además, confirmó que sostuvo conversaciones con el secretario de Estado, Marco Rubio, para coordinar la cooperación de Washington frente a la crisis humanitaria provocada por los terremotos.

La ayuda estadounidense es coordinada por el Departamento de Estado, con apoyo del Comando Sur. Las operaciones en el terreno están bajo la supervisión del mayor general de los Marines Kevin J. Jarrard, quien dirige las tareas destinadas a facilitar las labores de rescate y la distribución de asistencia a la población afectada.

Colaboración en el aeropuerto

Estados Unidos también contribuyó a los esfuerzos por expandir la capacidad del aeropuerto de Caracas.

Un equipo de unos 100 aviadores con experiencia en gestión aeroportuaria llegó el domingo para asistir a las autoridades locales a “aumentar el flujo vital de tráfico aéreo de llegada y salida”, dijo el domingo el Comando Sur de Estados Unidos en un comunicado.

El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que sirve a la capital venezolana, fue parcialmente reabierto el sábado después de sufrir daños por los dos terremotos del miércoles a lo largo de la costa norte del país.

Un helicóptero sobrevuela El Junquito, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras los dos terremotos JUAN BARRETO - AFP

El Ejército de Estados Unidos también desplegó varias aeronaves y helicópteros para ayudar con las labores de rescate.

Un avión de carga Hércules C-130 de la Fuerza Aérea y aeronaves MV-22 Osprey del Cuerpo de Marines de Estados Unidos se han utilizado para transportar personal, equipamento y suministros.

Además, helicópteros UH-1Y Venom de la Marina se han utilizado para identificación aérea de las áreas afectadas por los terremotos.

Lúgubres estimaciones de la ONU

En este contexto, la ONU teme un aumento exponencial del número de víctimas de los sismos, por lo que aseguró va a proporcionar 10.000 bolsas mortuorias al país, aunque espera que el balance final sea inferior a esa cifra, según dijo el lunes un responsable regional del organismo.

“Estamos trabajando codo a codo con el gobierno, y no voy a empezar a especular con cifras que el gobierno no haya anunciado oficialmente. Al menos 2500 estructuras se vieron afectadas, la mayoría de las cuales colapsaron por completo, así que, sin duda, estamos ante una cifra superior a la ya comunicada”, señaló el coordinador de la ONU en el país, Gianluca Rampolla Del Tindaro.

Personas sobre los escombros de un edificio colapsado en Caribe, estado La Guaira, Venezuela, el 28 de junio de 2026 [e]STR - XinHua

Por otra parte, destacó la rápida movilización internacional y la solidaridad de la población local.

Según sus datos, 27 países han movilizado a más de 40 equipos de rescate, con lo cual “más de 2000 socorristas y personal [están] sobre el terreno, con más de 160 perros”.

Agencias AFP y ANSA