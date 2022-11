Terrorífico: fue enterrada viva y usó su Apple Watch para llamar al 911 desde la tumba

escuchar

Un caso insólito ocurrió en Washington, Estados Unidos, que tuvo como protagonista a una mujer que logró salvar su vida gracias a su Apple Watch luego de ser atacada por su exmarido.

Young An, de 42 años, había sido atada y amordazada por Chae An, su expareja, quien la enterró viva luego de atacarla con un cuchillo. “¿Podés escucharme?”, dice la operadora en la conversación que fue difundida por Fox News. La mujer intenta contestar pero al tener la boca tapada no logra hacerse entender correctamente. “¿Qué está pasando ahí? Voy a conseguir ayuda para ti. Me quedaré en la línea contigo”, continuó la operadora. Young parece querer decir “¡Ayuda! ¡Ayuda!” cuando se escucha a un perro ladrar.

El hombre de 53 años fue reportado por la Policía de Lacey como principal sospechoso (Foto: Policía de Lacey, Washington)

Chae arrastró a su esposa a una camioneta y la encerró allí, luego la llevó a un bosque alejado donde la apuñaló en el pecho y la enterró viva en un agujero poco profundo. La mujer relató que durante las horas que estuvo allí, pudo respirar retorciéndose para evitar que la tierra la sofocara. “Finalmente logró arrancar la cinta, se dirigió a una casa cercana en Lacey, a unos 100 kilómetros al suroeste de Seattle, donde golpeó la puerta y suplicó ayuda”, dijo la policía.

El martes, Chae, quien ya tenía una orden de restricción contra su expareja, se declaró inocente de los cargos de intento de asesinato en primer grado, secuestro por violencia doméstica en primer grado y agresión por violencia doméstica en primer grado.

La internaron de emergencia y cuando descubrió qué le provocó el problema de salud no lo podía creer: “En un segundo... bye bye”

Una joven compartió en su cuenta de Twitter una foto en la que aparece en un hospital y contó que sufrió un “enfisema subcutáneo en las vías respiratorias” por consumir cigarrillos electrónicos.

“Hace una semana me hospitalizaron por un enfisema subcutáneo en las vías respiratorias (es tener una perforación en la tráquea o pulmón, lo que me causó muchísimo dolor y no poder respirar nada y también burbujas de aire entre mis capas de piel). Este enfisema solo es causado por dos cosas, el ‘vape’ o un golpe fuerte en el cuello, cosa que no me pasó”, narró Nicole. También explicó que este tipo de perforaciones se suelen curar solas, sin embargo, esto no le sucedió y tuvo que dirigirse al hospital en donde tuvo que estar por una semana.

La joven reveló su experiencia con los cigarrillos electrónicos en Twitter (Foto:Twitter @NicoleElliot2)

“Gracias a Dios llegué súper a tiempo al hospital, pero en un segundo ese aire te puede obstruir el cerebro o el corazón y bye bye. Se los juro yo tampoco creí que me pudiera pasar esto por el vape”, contó. Nicole admitió que en ningún momento creyó que esto le podía pasar, ya que no consumía tanto como las personas a su alrededor y de igual forma sufrió consecuencias en su salud. “Son de esas cosas que dices no me va a pasar a mí, yo no fumo tanto, ¡Yo tampoco fumaba tanto. Y en dos días valí, por favor gente, si lo pueden dejar ya déjenlo!”, advirtió.

Por último, la joven aprovechó para dejar un mensaje en el que anima a que las personas investiguen qué es lo que en realidad están consumiendo. “Que nos estamos metiendo a los pulmones, cada vez hay más casos de estos por si lo quieren investigar, pero al menos los que me conocen, por favor déjenlo”, concluyó.

