Una iniciativa destinada a modernizar la imagen pública del gobierno británico terminó por desatar una inesperada controversia política para el primer ministro Andy Burnham. Los videos grabados por influencers durante una visita al número 10 de Downing Street provocaron una ola de críticas y reavivaron el debate sobre el creciente protagonismo de los influencers en la política y los límites de su participación en los espacios de poder.

En el centro de la polémica se encuentra Max Balegde, un influencer británico que publicó en TikTok un video en el que aparece haciendo playback de un audio viral con lenguaje explícito frente a la emblemática puerta negra de la residencia del primer ministro. La grabación generó críticas de dirigentes opositores, lo que llevó a su eliminación y obligó a Downing Street a pronunciarse sobre el episodio.

Burnham defendió su acercamiento a los influencers tras la polémica por un video en Downing Street BEN STANSALL - AFP

Según informó The Guardian, Balegde formaba parte de un grupo de creadores de contenido invitados a la residencia oficial como parte de los esfuerzos del gobierno por acercarse a las audiencias más jóvenes a través de las plataformas digitales. En conjunto, los asistentes acumulaban más de 470 millones de seguidores, una cifra que refleja tanto el alcance potencial de la iniciativa como la creciente influencia de las redes sociales en la comunicación política.

La recepción, celebrada el 9 de noviembre, buscaba conectar al gobierno con las nuevas generaciones, que cada vez recurren más a las redes sociales para informarse, en lugar de hacerlo a través de los medios tradicionales.

“Acabo de organizar un evento para el primer ministro en el número 10 de Downing Street y no me dejaron entrar con mi teléfono, así que esto es todo lo que tengo para mostrar”, escribió Balegde junto al video de TikTok, que rápidamente se viralizó.

🚨 NEW: No 10 says the "bomboclaat pussywagon chicken nugget" TikTok video by Max Balegde was "clearly not appropriate" and has now been deleted pic.twitter.com/gzxphqbyFw — Politics UK (@PolitlcsUK) November 24, 2026

Sin embargo, la iniciativa pronto quedó envuelta en una polémica por el comportamiento de algunos de los invitados.

Además del video de Balegde, otro influencer, Luke Hamnett – quien no asistió a la recepción, sino que visitó la residencia oficial por separado para grabar un episodio de su podcast con Burnham –, compartió una grabación inspirada en la comedia romántica Realmente amor, en la que recreó una escena en la que Hugh Grant, quien interpreta a un primer ministro ficticio, baila por los pasillos de Downing Street.

🚨No.10 Downing Street turns into Pineapple Dance Studios!



What a complete embarrassment 😬 pic.twitter.com/lncgzvpq8e — Gauci Reports (@GauciReports) November 22, 2026

Las imágenes provocaron críticas de dirigentes opositores, que cuestionaron la conveniencia de producir este tipo de contenido en la residencia oficial del jefe de gobierno.

Uno de los principales motivos de rechazo fue el lenguaje explícito utilizado en el video de Balegde, en particular las expresiones “bomboclat”, una grosería del patois jamaiquino cuyo significado original hace referencia a una toallita femenina, y “pussywagon”, un término vulgar en inglés que alude a los genitales femeninos.

Durante una conferencia de prensa el martes, la líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, exigió una disculpa a Burnham y lo acusó de haber convertido Downing Street en su estudio de grabación personal. Al referirse a la emblemática puerta negra como “un símbolo de la democracia, el poder y la autoridad británica en el mundo”, sostuvo que un lugar donde se recibe a líderes internacionales, como el presidente ucraniano Volodimir Zelensky, estaba siendo “degradado de esta manera”.

El líder de Reform UK, Nigel Farage, también cuestionó el comportamiento de los influencers, al que calificó de irrespetuoso e inapropiado, aunque evitó pronunciarse en contra de futuras visitas de creadores de contenido. “Yo no les permitiría comportarse de la manera en que lo hicieron”, afirmó.

Burnham se niega a pedir disculpas

La controversia llegó el miércoles a la Cámara de los Comunes, cuando Badenoch confrontó a Burnham durante la sesión semanal de preguntas al primer ministro.

“¿Va a disculparse ahora el primer ministro por haber degradado su cargo y por permitir que ese video repugnante se grabara en las escalinatas del número 10?”, preguntó en el recinto.

🚨 WATCH: Kemi Badenoch demands Andy Burnham apologises for Max Baledge's "bomboclaat pussywagon" video outside No 10



Burnham: "An inappropriate video was taken down... but I won't apologise for engaging with people who young people get their information from" #PMQs pic.twitter.com/shPDMhpaG6 — Politics UK (@PolitlcsUK) November 25, 2026

Burnham reconoció que la grabación había sido inapropiada y celebró que fuera eliminada, pero rechazó los pedidos de disculpas por haber invitado a influencers a Downing Street.

“Se retiró un video inapropiado y su creador hizo bien en disculparse”, afirmó, al tiempo que reconoció que Badenoch había tenido razón al condenar el contenido.

Sin embargo, defendió la estrategia de comunicación digital de su gobierno y aseguró que no pediría disculpas por relacionarse con personas a las que las nuevas generaciones recurren cada vez más para informarse.

“Ella desprecia a los tiktokers. Desprecia a los influencers”, sostuvo Burnham, al argumentar que los políticos deben reconocer los cambios en los hábitos de consumo de información, en lugar de desestimar a quienes influyen sobre ellos.

Durante el mismo intercambio parlamentario, el líder laborista también se burló de los conservadores al describirlos como “lo opuesto a los influencers”, después de que Badenoch le reclamara que dedicara menos tiempo a las personalidades de internet y más a dialogar con los empresarios.

Downing Street ya había defendido la recepción y aclarado que la responsabilidad por las grabaciones correspondía a cada creador de contenido y no al personal del gobierno. Un vocero del primer ministro insistió en que Burnham “respeta absolutamente” la historia de la residencia oficial y destacó su determinación de “llegar a la gente allí donde está”.

Reacciones divididas en las redes sociales

Balegde respondió a la polémica a través de Instagram, donde pidió disculpas a quienes se hubieran sentido ofendidos, pero acusó a comentaristas de derecha de utilizar su video para atacar al primer ministro. “Debe haber sido un día con pocas noticias”, ironizó.

El influencer también recibió muestras de apoyo en las redes sociales. Algunos usuarios jóvenes consideraron que su broma había sido exagerada y utilizada como instrumento de confrontación política.

Didn't One Direction do something similar outside No10? It's just some kid having a laugh, not the fall of Rome. — Tim Stanley (@timothy_stanley) November 24, 2026

Sus defensores cuestionaron por qué una tendencia viral de TikTok había terminado convirtiéndose en objeto de un debate político nacional. Como antecedente, recordaron otras ocasiones en las que celebridades fueron recibidas en Downing Street, entre ellas los integrantes de la banda británica One Direction, que visitaron la residencia en 2013 como parte de una iniciativa benéfica.

Una tendencia que crece en el mundo

La controversia refleja una transformación más amplia de la comunicación política, en la que los líderes mundiales recurren cada vez más al entretenimiento y a las redes sociales para conectar con audiencias que están fuera del alcance de los medios tradicionales.

Para algunos votantes jóvenes, esta estrategia representa una buena alternativa frente a las formas convencionales de comunicación política.

“Este tipo de contenido hace que el gobierno parezca mucho más cercano”, dijo a LA NACION un joven simpatizante del Partido Laborista. “Es cierto que los jóvenes recibimos mucha información a través de nuestros teléfonos, y los contenidos más distendidos sobre Downing Street, o producidos desde allí, ayudan a quitarle ese aire intimidante a la famosa puerta negra y hacen que la política sea más fácil de entender... algo en lo que realmente podemos participar”, agregó.

En febrero de 2013, el entonces primer ministro británico David Cameron hizo un cameo en el videoclip benéfico de One Direction para la canción One Way or Another

Para Martin Riedl, profesor adjunto de la Escuela de Periodismo y Medios de Comunicación de la Universidad de Tennessee e investigador del Information Integrity Institute, esta cercanía explica buena parte del interés de los dirigentes por colaborar con creadores de contenido.

“A los políticos les encanta recurrir a los influencers para sus campañas porque quieren aprovechar su autenticidad y las relaciones parasociales que sus seguidores sienten que tienen con ellos”, explicó a LA NACION.

“Pero el precio de esa autenticidad es ceder parte del control sobre lo que ocurre después”, advirtió.

Según Riedl, esta pérdida de control genera fricciones con las formas tradicionales de hacer campaña política, acostumbradas a mantener un mayor control sobre sus mensajes.

Sobre el caso de Balegde, consideró que “quizás habría sido conveniente evaluar mejor los riesgos antes de decidir a quiénes invitar”. No obstante, concluyó que: “En términos generales, es poco probable que un político que no esté dispuesto a relacionarse con influencers tenga éxito en el ecosistema mediático actual”.