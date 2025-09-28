Tiroteo e incendio en una iglesia de Michigan: el atacante murió y hay varios heridos de bala

Varias personas fueron baleadas este domingo en una iglesia mormona en Michigan, Estados Unidos. De acuerdo a lo que informó la Policía, el tirador fue abatido. Además, por causas que hasta ahora se desconocen, el lugar quedó envuelto en llamas.

El hecho ocurrió esta mañana en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, a unos 80 kilómetros al norte de Detroit. En tanto, personal policial afirmó que no hay más amenaza para el público y las autoridades no brindaron detalles sobre el estado de las víctimas.

La iglesia, rodeada por un estacionamiento y un gran césped, está ubicada cerca de áreas residenciales y una iglesia de los Testigos de Jehová en Grand Blanc. La comunidad de aproximadamente 8.000 personas está justo afuera de Flint.

Iglesia mormona en Michigan en llamas tras tiroteo con múltiples víctimas

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, declaró en un comunicado que su corazón está roto por la comunidad de Grand Blanc. “La violencia en cualquier lugar, especialmente en un lugar de culto, es inaceptable”, expresó, a través de una publicación en su cuenta de X.

Murió Russell Nelson, presidente de la iglesia mormona

El tiroteo tuvo lugar después de que Russell M. Nelson, el presidente más anciano de la historia de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, falleciera a los 101 años.

La noticia fue confirmada por su familia y por la propia institución religiosa en un posteo de la red social Instagram. El hombre había asumido el cargo en 2018 y se había convertido así en la persona de mayor edad en ocuparlo.

Nelson fue el presidente más longevo de de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Associated Press

“Con dolor anunciamos que Russell M. Nelson, querido presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ha muerto. Tenía 101 años - el presidente más viejo en la historia de la Iglesia”, escribió la Iglesia en un posteo.

En otro comunicado oficial, representantes eclesiásticos indicaron que “falleció pacíficamente” en su casa de Salt Lake City, Utah -capital mormona por excelencia-, pero no especificaron las causas, por lo que se cree que se debe a su avanzada edad.

Nelson fue la primera persona en realizar una cirugía a corazón abierto en Utah Instagram/churchofjesuschrist

Nelson tenía 93 años cuando se convirtió en el 17 presidente de la Iglesia Mormona en enero de 2018, tras la muerte de Thomas Monson. El senador republicano de Utah, Mike Lee, se refirió a Nelson como un “líder audaz y visionario, preparado por Dios para dar testimonio de Jesucristo en los tiempos que vivimos”.

Asimismo, tuvo una extensa carrera como cirujano cardiotorácico. En 1955, realizó la primera cirugía a corazón abierto en Utah y ejerció diferentes cargos como presidente de la Sociedad de Cirugía Vascular, director de la Junta Americana de Cirugía Torácica, presidente del Consejo de Cirugía Cardiovascular de la Asociación Americana del Corazón y presidente de la Asociación Médica del Estado de la Colmena.

Se espera que el próximo presidente de la fe, conocida ampliamente como la iglesia mormona, sea Dallin H. Oaks, según el protocolo de la iglesia.

Con información de AP.