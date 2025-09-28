El curioso restaurante dentro de una iglesia en Nueva Orleans que genera furor en Estados Unidos

El concepto de este restaurante, ubicado dentro de una antigua iglesia en Nueva Orleans, ha llamado la atención de todo Estados Unidos. Además de contar con una oferta gastronómica de especialidad, también es una experiencia arquitectónica en el corazón de Mid-City.

Así es el restaurante dentro de una iglesia en Nueva Orleans

El restaurante Vessel NOLA se encuentra en una iglesia que data de 1914, a solo una cuadra del tranvía del Canal y cuenta con un entorno arquitectónico único, de acuerdo con su sitio web.

El restaurante Vessel NOLA está dentro de una iglesia en Nueva Orleans (TRIPADVISOR)

Este lugar prioriza a los ingredientes frescos, de temporada y locales y sigue la tradición de Nueva Orleans en cada platillo hecho por la cocina que se encuentra al mando del chef Eric Sibley, quien es nacido en Luisiana.

Dentro de su menú de bebidas existe una carta de vinos variada, también cuentan con cócteles hechos al momento y cervezas artesanales únicas.

El restaurante tiene un área de bar en la que se puede acceder a la barra, o usar una de las mesas comunitarias que permiten conocer a nuevas personas, además de tener espacios al aire libre en su terraza.

En el 2017, solo un año después de la apertura del establecimiento, Vessel NOLA fue reconocido por Vogue Magazine como uno de los mejores lugares para comer en Nueva Orleans y experimentar la ciudad como un local, mucho más allá del Barrio Francés.

Vessel NOLA ofrece cocteles y mesas comunitarias en su bar (TRIPADVISOR)

Cómo llegar al restaurante Vessel NOLA en Nueva Orleans

El lugar ubicado en una iglesia restaurada que tiene más de un siglo de construcción, cuenta con una oferta gastronómica de comida marina y también un menú basado en los sabores de la nueva cocina americana, que es una fusión entre las técnicas culinarias estadounidenses y extranjeras.

El lugar se encuentra en 3835 Iberville Street, Nueva Orleans, y se describe a sí mismo como un sitio para beber, comer y congregarse.

Su nombre, que en español significa buque, proviene de la forma del techo de la iglesia luterana en la que se encuentra, debido a que su diseño se inspiró en el casco de un barco.

El restaurante Vessel NOLA está dentro de una iglesia luterana construida hace más de un siglo (TRIPADVISOR)

Cuál es el menú del restaurante Vessel NOLA en Nueva Orleans

Para comer en el Vessel NOLA se necesita hacer una reservación, según su sitio web. Y se ofrece un menú variado que cambia según la hora del día, algunos de sus platillos son:

Seared Scallop Risotto, arroz arborio, pecorino romano, jugo de limón, trufas negras, y aceite de cebollino.

Blackened Gulf Fish, pescado ennegrecido, calabaza de verano en juliana, puré de coliflor y salsa de crema de eneldo.

Shrimp Cakes, estragón, salsa remoulade, beurre blanc de cítricos y mezcla primaveral del chef.

El menú de Vessel Nola incluye comida de mar (TRIPADVISOR)

Traditional Breakfast, tocino, huevos revueltos, sémola de maíz molida en piedra con queso cheddar, galleta con queso cheddar.

Blueberry Waffles, arándanos, crema de limón, mermelada de moras, pistachos, crema batida.

Chicken & Waffles, tiras de pollo marinadas en suero de leche, waffles belgas y jarabe de arce.

Classic Benedict, galleta de cebollino y queso cheddar, jamón chino, huevos escalfados, salsa holandesa de estragón.

Boudin Benedict, bizcocho de cebollino y queso cheddar, lomo de cerdo relleno de boudin envuelto en tocino, huevos escalfados, salsa de crema de mostaza.

Vegetable Frittata, con tomates, champiñones, espinacas, chalotes, cebollino, queso de cabra, y jamón o tocino.

Brunch en el restaurante Vessel Nola en Nueva Orleans (Trip Advisor/Lyn)

Louisiana Jumbo Shrimp & Grits, hecha con salchicha, sémola de maíz, y chedar fundido en piedra.

Brunch Burger, hamburguesa de carne, queso, tomate, tocino, salsa, pan y papas fritas.

Fried Chicken Sandwich, con mantequilla, pollo frito, pepinillos y papas fritas.

Monte Cristo Sandwich, hecho con pan frito y jamón, pan, miel y azúcar, acompañado de papas fritas.

Estas comidas van desde los US$10 hasta los US$44, además de que se pueden agregar complementos extra como huevos fritos, biscuits, tocino, papas fritas, espárragos, y se pueden pedir postres, como cheescake y crème brûlée con fruta de temporada.