Trabajó con el candidato colombiano favorito en EE.UU. y ahora es investigado en Florida por lavado de dinero

Una causa federal en Florida contra Jorge Luis Hernández Villazón, un exinformante federal colombiano conocido como “Boliche”, generó atención en plena campaña presidencial de Colombia. El acusado trabajó durante años como asistente legal y colaborador de Abelardo de la Espriella en Miami, aunque el candidato no está imputado ni acusado en el expediente.

Por qué el caso “Boliche” genera tensión en la campaña colombiana

Según informó Univision, un juez federal de Tampa, Florida, ordenó a la fiscalía entregar a la defensa el historial completo de Jorge Luis Hernández Villazón, un exnarcotraficante colombiano que colaboró durante 25 años con agencias federales estadounidenses y que actualmente está acusado de conspiración para lavar dinero y cometer fraude electrónico.

Un magistrado de Tampa, Florida, ordenó a la fiscalía entregar a la defensa el historial completo de Hernández Villazón, quien colaboró durante 25 años con agencias como la DEA y el FBI X de JACOBOSOLANOC

La documentación incluirá reportes, registros de pagos y otros archivos relacionados con su vínculo con la DEA, el FBI y la oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional. Aunque la información permanecerá reservada inicialmente, parte del material podría hacerse público si el caso llega a juicio.

La causa judicial adquirió dimensión política porque Hernández trabajó durante varios años como asistente legal de Abelardo de la Espriella, el candidato presidencial colombiano que obtuvo la mayor cantidad de votos dentro de Estados Unidos en la primera vuelta electoral del 31 de mayo, y que disputará la segunda vuelta del 21 de junio.

El caso podría aportar nuevos detalles sobre la relación profesional que Hernández mantuvo en Miami con de la Espriella y sobre la presunta participación de otros abogados colombianos mencionados en el expediente.

Abelardo de la Espriella y su relación con el exinformante federal imputado

De acuerdo con la investigación publicada por Univision, Hernández trabajó para distintas firmas legales, entre ellas De la Espriella Lawyers Enterprise, establecida en Miami en 2018.

"Boliche" enfrenta graves acusaciones por conspiración para lavar dinero y fraude electrónico, bajo la sospecha de haber montado un esquema de promesas judiciales falsas a narcotraficantes en Colombia, República Dominicana y Puerto Rico X de JACOBOSOLANOC

La fiscalía sostiene que el colombiano montó un esquema mediante el cual prometía a narcotraficantes reducciones de condenas y beneficios judiciales imposibles de garantizar. A cambio, recibía pagos millonarios, automóviles, joyas y propiedades.

Según los investigadores, algunos de esos encuentros contaron con la participación de un abogado colombiano identificado en el expediente como “Conspirador 1”, cuya identidad fue asociada por Univisión a Daniel Peñarredonda, un antiguo socio y colaborador del candidato presidencial colombiano.

Las autoridades afirman que se ofrecía a los acusados “el mejor equipo legal de Estados Unidos” y se les prometían condenas reducidas a pesar de enfrentar penas mínimas de diez años y máximas de cadena perpetua.

Además, Hernández actuaba como intermediario entre los abogados y los clientes que aguardaban el desarrollo de sus procesos judiciales en distintos países.

Entre los lugares donde se encontraban algunos de esos clientes figuraban:

Colombia.

República Dominicana.

Puerto Rico.

Investigado en Florida: qué dicen las acusaciones contra Boliche

La fiscalía de Tampa sostiene que Hernández engañó a narcotraficantes que buscaban obtener beneficios judiciales en Estados Unidos.

El video de compartió Abelardo de la Espriella tras conocerse la victoria en Colombia

Según la acusación, el exinformante recibía dinero a cambio de promesas que nunca concretaba. Los fiscales aseguran que los clientes recibían sentencias mucho más severas de las que les habían anticipado.

Al menos seis narcotraficantes extraditados, o que se entregaron voluntariamente a la justicia estadounidense, aparecen entre los testigos que declararán en su contra.

La defensa, encabezada por la abogada Silvia Piñera-Vázquez, intenta demostrar que las autoridades federales conocían desde hace años las actividades de Hernández y supervisaban sus movimientos financieros.

Además, la estrategia defensiva apunta a evidenciar una contradicción entre distintas fiscalías estadounidenses. Mientras una oficina judicial destacó durante años su cooperación como informante, la de Tampa lo describe actualmente como un estafador.

Hasta el momento, la causa federal se centra en Hernández Villazón y en otros presuntos participantes mencionados por la fiscalía. De la Espriella no aparece acusado en el expediente y, según Univision, no respondió preguntas enviadas por ese medio sobre su relación con “Boliche”.