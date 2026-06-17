El candidato a presidente de Colombia que hizo su vida en Miami y se nacionalizó estadounidense

El candidato Abelardo de la Espriella logró avanzar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia. Más allá de sus propuestas de campaña, una de las discusiones que tomó relevancia en las últimas semanas está relacionada con su ciudadanía estadounidense y residencia en Miami, algo él mismo hizo público en 2023.

Abelardo de la Espriella se naturalizó estadounidense cuando vivía en Miami

La relación del candidato con el país norteamericano no es reciente. Según explicó el propio dirigente en una publicación difundida en 2023, tomó la decisión de convertirse en ciudadano estadounidense después de vivir durante años en Miami, Florida.

En febrero de 2023, de la Espriella hizo pública su naturalización como ciudadano estadounidense Instagram de la Espriella

En ese mensaje contó que sus cuatro hijos nacieron allí y que junto con su esposa construyó una etapa importante de su vida familiar. También señaló que en territorio estadounidense encontró una tranquilidad que, según expresó, le resultaba difícil alcanzar en Colombia debido a los problemas de seguridad que enfrentaba en su país de origen.

“Hoy recibo, honrado y agradecido, la ciudadanía del país de las libertades y de las oportunidades. ¡Con disciplina y constancia somos dueños de nuestro destino!“, sostuvo en aquella publicación.

Las tres nacionalidades de Abelardo de la Espriella

Las elecciones presidenciales colombianas se celebraron en primera vuelta el 31 de mayo para definir al presidente y vicepresidente. Los dos candidatos más votados fueron Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, aunque ninguno alcanzó la cantidad de sufragios necesaria para imponerse en esa instancia. Por ese motivo, ambos competirán en un balotaje programado para el domingo 21 de junio.

El video de compartió Abelardo de la Espriella tras conocerse la victoria en Colombia

Uno de los puntos centrales del debate actual gira en torno a las nacionalidades de de la Espriella. De acuerdo con una verificación publicada por La Silla Vacía, el candidato cuenta con tres ciudadanías:

Colombiana , por nacimiento

, por nacimiento Italiana , heredada de sus abuelos maternos

, heredada de sus abuelos maternos Estadounidense, obtenida mediante naturalización en febrero de 2023

La obtención de la ciudadanía italiana no despertó controversias. Incluso, desde el medio recordaron que la esposa del candidato mencionó, días antes de la primera vuelta, la posibilidad de mudarse a Italia en caso de una derrota electoral, aunque posteriormente matizó esas declaraciones.

Por estas horas, la polémica se generó alrededor de la ciudadanía estadounidense, debido a las obligaciones jurídicas y simbólicas que implica el proceso de naturalización en el país norteamericano.

Otro artículo de La Silla Vacía destacó que más de 30 juristas, académicos y constitucionalistas emitieron un comunicado en el que advirtieron sobre una eventual incompatibilidad entre la ciudadanía estadounidense y un eventual ejercicio de la presidencia de Colombia.

Según explicaron, las personas que obtienen la ciudadanía en EE.UU. deben realizar un juramento de lealtad. Durante ese acto, los naturalizados declaran que renuncian “absoluta y enteramente” a toda lealtad hacia otros Estados o soberanías.

Qué dice la Constitución de Colombia sobre tener varias nacionalidades

Algunas publicaciones en redes sociales sostuvieron que Abelardo de la Espriella debía renunciar a sus otras nacionalidades para poder competir por la presidencia, pero esa información fue catalogada como falsa por La Silla Vacía.

El mensaje de Paloma Valencia tras la ventaja de Abelardo de la Espriella

La Constitución de 1991 establece cuáles son los requisitos para aspirar al máximo cargo del país sudamericano. El artículo 191 determina que los candidatos deben:

Ser colombianos por nacimiento

Ser ciudadanos en ejercicio

Tener más de 30 años

En ningún apartado se exige renunciar a otras nacionalidades. Según el medio, la normativa colombiana actual admite la doble o múltiple nacionalidad y esa condición no constituye un impedimento legal para aspirar a la presidencia.