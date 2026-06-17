El candidato a presidente de Colombia que hizo su vida en Miami y se nacionalizó estadounidense
La ciudadanía de Abelardo de la Espriella, obtenida tras años de residencia en Florida, abrió un debate político y jurídico
- 4 minutos de lectura'
El candidato Abelardo de la Espriella logró avanzar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia. Más allá de sus propuestas de campaña, una de las discusiones que tomó relevancia en las últimas semanas está relacionada con su ciudadanía estadounidense y residencia en Miami, algo él mismo hizo público en 2023.
Abelardo de la Espriella se naturalizó estadounidense cuando vivía en Miami
La relación del candidato con el país norteamericano no es reciente. Según explicó el propio dirigente en una publicación difundida en 2023, tomó la decisión de convertirse en ciudadano estadounidense después de vivir durante años en Miami, Florida.
En ese mensaje contó que sus cuatro hijos nacieron allí y que junto con su esposa construyó una etapa importante de su vida familiar. También señaló que en territorio estadounidense encontró una tranquilidad que, según expresó, le resultaba difícil alcanzar en Colombia debido a los problemas de seguridad que enfrentaba en su país de origen.
“Hoy recibo, honrado y agradecido, la ciudadanía del país de las libertades y de las oportunidades. ¡Con disciplina y constancia somos dueños de nuestro destino!“, sostuvo en aquella publicación.
Las tres nacionalidades de Abelardo de la Espriella
Las elecciones presidenciales colombianas se celebraron en primera vuelta el 31 de mayo para definir al presidente y vicepresidente. Los dos candidatos más votados fueron Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, aunque ninguno alcanzó la cantidad de sufragios necesaria para imponerse en esa instancia. Por ese motivo, ambos competirán en un balotaje programado para el domingo 21 de junio.
Uno de los puntos centrales del debate actual gira en torno a las nacionalidades de de la Espriella. De acuerdo con una verificación publicada por La Silla Vacía, el candidato cuenta con tres ciudadanías:
- Colombiana, por nacimiento
- Italiana, heredada de sus abuelos maternos
- Estadounidense, obtenida mediante naturalización en febrero de 2023
La obtención de la ciudadanía italiana no despertó controversias. Incluso, desde el medio recordaron que la esposa del candidato mencionó, días antes de la primera vuelta, la posibilidad de mudarse a Italia en caso de una derrota electoral, aunque posteriormente matizó esas declaraciones.
Por estas horas, la polémica se generó alrededor de la ciudadanía estadounidense, debido a las obligaciones jurídicas y simbólicas que implica el proceso de naturalización en el país norteamericano.
Otro artículo de La Silla Vacía destacó que más de 30 juristas, académicos y constitucionalistas emitieron un comunicado en el que advirtieron sobre una eventual incompatibilidad entre la ciudadanía estadounidense y un eventual ejercicio de la presidencia de Colombia.
Según explicaron, las personas que obtienen la ciudadanía en EE.UU. deben realizar un juramento de lealtad. Durante ese acto, los naturalizados declaran que renuncian “absoluta y enteramente” a toda lealtad hacia otros Estados o soberanías.
Qué dice la Constitución de Colombia sobre tener varias nacionalidades
Algunas publicaciones en redes sociales sostuvieron que Abelardo de la Espriella debía renunciar a sus otras nacionalidades para poder competir por la presidencia, pero esa información fue catalogada como falsa por La Silla Vacía.
La Constitución de 1991 establece cuáles son los requisitos para aspirar al máximo cargo del país sudamericano. El artículo 191 determina que los candidatos deben:
- Ser colombianos por nacimiento
- Ser ciudadanos en ejercicio
- Tener más de 30 años
En ningún apartado se exige renunciar a otras nacionalidades. Según el medio, la normativa colombiana actual admite la doble o múltiple nacionalidad y esa condición no constituye un impedimento legal para aspirar a la presidencia.
Otras noticias de Agenda EEUU
- 1
Especialistas alertan sobre un tipo de violencia “invisible” que afecta a los adultos mayores, especialmente a los más longevos
- 2
Denuncian que Estados Unidos accedió a deportar a un militar argentino en 2007 a cambio de un pacto con Kirchner
- 3
El emotivo regreso de Chiche Gelblung en silla de ruedas a su programa y su impactante confesión
- 4
La nueva rutina de Manuel Adorni: bajo perfil, poca actividad en redes y excluido de algunas reuniones de gestión