Elecciones en Colombia: María Elvira Salazar revela a qué candidato presidencial apoya para este domingo

El 31 de mayo se celebra la primera vuelta de las Elecciones presidenciales 2026 en Colombia. En esta jornada, los ciudadanos van a votar por la fórmula de presidente y vicepresidente que gobernará en el periodo 2026-2030. En medio de la campaña, la congresista republicana María Elvira Salazar reveló cuál es su candidato ideal para el país.

A quién apoya María Elvira Salazar en las elecciones presidenciales en Colombia

La congresista presentó su postura en un video publicado en redes sociales. En dicho mensaje, calificó al candidato Iván Cepeda como un “Petro dos” e hizo un llamado a la unión entre los sectores de derecha.

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“Este próximo domingo, los colombianos tienen que decidir el futuro de Colombia. Hay dos opciones, la izquierda y la derecha. Cepeda es Petro número dos y la izquierda no ha sido buena para Colombia", dijo Salazar en el video publicado en X.

Luego agregó: “Se reporta que el presidente le dio información secreta militar a la guerrilla. Eso no es bueno para el país. Por eso le pido a la derecha que se una, que se una en este momento“.

Con ese contexto, Salazar anunció su apoyo al candidato Abelardo de la Espriella, al que considera un “amigo personal” que se vincula con los intereses de Estados Unidos.

María Elvira Salazar asegura que el candidado Abelardo de la Espriella se vincula con los intereses entre Colombia y EE.UU.

“Abelardo de la Espriella vivió en mi distrito número 27 y es ciudadano norteamericano. Por tanto, Estados Unidos quiere lo mejor para Colombia, un intercambio comercial y una afinidad ideológica", señaló en relación con el candidato de 47 años.

Quién es Abelardo de la Espriella, el candidato que cuenta con el apoyo de María Elvira Salazar

De la Espriella es un abogado y empresario colombiano de 47 años. Se proyecta como un “outsider” de la derecha radical y lidera el partido político Defensores de la Patria.

Abelardo de la Espriella lidera el partido político Defensores de la Patria Fernando Vergara - AP

Nació el 31 de julio de 1978 en Bogotá, la capital de Colombia, y creció en Montería, una ciudad costera al norte del país, según consignó CNN. Obtuvo la licenciatura de Derecho por la Universidad Sergio Arboleda y fundó De la Espriella Lawyers en 2002, un bufete de abogados que cuenta con oficinas en las ciudades de Barranquilla, Bogotá, Medellín y Miami (EE.UU.).

En julio de 2025, fundó Defensores de la Patria con las ideas del nacionalismo conservador. Entre sus propuestas destaca sus valores religiosos, que los proclama “sin vergüenza y con orgullo”, de acuerdo con su sitio web de campaña.

Qué dicen las últimas encuestas sobre las elecciones en Colombia

De acuerdo con los últimos sondeos presentados por CNN, se muestra una contienda definida por tres candidatos puntuales: Iván Cepeda, el candidato del oficialismo, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

Cepeda lidera todas las encuestas con el 44,6% de los votos (encuesta Invamer) y 37,1% (Guarumo-EcoAnalítica). De la Espriella lo sigue de cerca con 31,6 % en el más reciente sondeo de Invamer.

Para la elección presidencial, la boleta electoral tendrá 14 fórmulas de presidente y vicepresidente. Abelardo de la Espriella ocupa la posición cinco , mientras que Iván Cepeda se encuentra en la posición uno.