Tragedia en México: un árbitro de lucha libre murió tras recibir una llave mortal en el cuadrilátero

HIDALGO.- El árbitro de lucha libre Gerardo Germán Pineda, de 75 años, murió luego de que el luchador conocido como el “Hijo de Fishman” (36) le aplicara una llave mortal sobre el cuadrilátero. El episodio, ocurrido en México, fue grabado por los asistentes del evento y se viralizó enseguida en redes sociales. Tras lo ocurrido, el combatiente fue detenido y quedó bajo investigación por presunto homicidio culposo.

La trágica muerte del referí conocido como “El Búho” tuvo lugar este miércoles por la noche en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, ubicado en el municipio de Mineral de la Reforma, en el estado de Hidalgo, durante un evento de lucha libre mexicana, según informó El Heraldo.

En las imágenes que trascendieron este jueves puede verse como el “Hijo de Fishman” logra reducir a su contrincante y, con este en el suelo, recibe un empujón por parte del árbitro. Acto seguido, el luchador se levanta y se encamina en dirección a Pineda, un árbitro que contaba con una extensa trayectoria en este deporte de entretenimiento.

El momento de la fatídica llave del luchador al referí

Una vez cerca del árbitro, el “Hijo de Fishman” reduce a Pineda agarrándolo de sus brazos y colocándolo sobre sus hombros. Completamente indefenso y a merced del luchador, el referí es arrojado sobre el suelo del cuadrilátero. En la jerga, ese movimiento es conocido como martinete, consistente en colocar a una persona boca abajo y dejarla caer hacia el suelo.

“El Búho” queda tendido en el ring retorciéndose de dolor, mientras su atacante regresa a la esquina donde había dejado a su contrincante a quien remata con otra llave, colocando su rostro entre sus rodillas.

Al cabo de unos instantes, tras notas que Pineda no se recomponía del ataque, la asistencia médica se acercó para conocer su estado, fue allí que el equipo de emergencias confirmó su muerte.

Como consecuencia, las autoridades promovieron una investigación para reconstruir qué causó la muerte de Pineda y el luchador, cuya identidad se mantiene bajo resguardo, quedó detenido bajo la carátula de “homicidio culposo”, indicó El Universal.

El luchador es hijo de José Ángel Nájera Sánchez, mejor conocido como Fishman, una de las máximas leyendas de la lucha libre mexicana, apodado como “Veneno Verde”, quién destacó en la década de 1960.

El “Hijo de Fishman” luego de ser detenido

Antes de convertirse en árbitro -oficio que ejerció por casi 30 años-, Pineda se desenvolvió durante 15 años como luchador. Por su parte, “El Hijo de Fishman”, de 36 años, integra el circuito independiente y es hijo de José Ángel Nájera Sánchez, popularmente conocido como “Fishman”, destacada celebridad de la lucha libre mexicana durante los setenta y los ochenta. Gracias a ese linaje, el acusado de homicidio culposo heredó de su progenitor el personaje y la máscara con la que se presenta en el ring.

La lucha libre es para muchos mexicanos algo más que un deporte: se trata de un pilar fundamental de la cultura popular y la identidad del país azteca. Caracterizada por el uso de máscaras coloridas, llaves acrobáticas de alto riesgo y la clásica batalla teatral entre el bien y el mal -que suele enfrentar a luchadores más técnicos contra combatientes más violentos-, esta disciplina combina el atletismo con el drama de la telenovela.

Reconocida formalmente como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México, la lucha libre trasciende las arenas para convertirse en un fenómeno sociológico que refleja la mística, el folklore y la pasión del pueblo azteca.