Tragedia migratoria en el Canal de la Mancha: había chicos y embarazadas entre las 27 víctimas

CALAIS.- La muerte de por los menos 27 personas cuando trataban de cruzar el Canal de la Mancha alimentó las tensiones entre Gran Bretaña y Francia sobre cómo impedir que los migrantes crucen el paso más transitado del mundo en embarcaciones pequeñas.

A pesar del compromiso del primer ministro británico, Boris Johnson, y del presidente francés, Emmanuel Macron, de “hacer todo lo posible” para evitar que los traficantes de personas pongan en peligro las vidas de otros, los políticos a ambos lados del canal se culpan mutuamente por no haber evitado la tragedia del miércoles.

Las autoridades británicas critican a Francia por rechazar su oferta de que tanto policías como agentes fronterizos realicen patrullas conjuntas a lo largo de la costa del Canal de la Mancha con las autoridades francesas. París, por su parte, afirma que Londres está alimentando la crisis porque es demasiado fácil para los migrantes quedarse en el país y trabajar si logran pasar. En medio del intercambio de acusaciones, los legisladores británicos debatían el jueves sobre el creciente número de migrantes que llegan a sus costas en barcos pequeños. Está previsto que Macron aborde el problema con funcionarios de la Unión Europea.

Macron exhortó el jueves a los países europeos vecinos a hacer más para detener la inmigración ilegal a Francia después de que por lo menos 27 personas murieran tratando de cruzar el Canal de la Mancha.

El presidente dijo que cuando los migrantes llegan a las costas francesas con la esperanza de dirigirse a Gran Bretaña “ya es demasiado tarde”.

Al hablar un día después de la tragedia migratoria con más muertos hasta ahora en la peligrosa ruta marítima que separa a Francia y Gran Bretaña, Macron dijo que Francia está desplegando drones del Ejército como parte de los esfuerzos intensificados para patrullar la costa norte de Francia y ayudar a rescatar a los migrantes en el mar. Pero también dijo que Francia es un “país de tránsito” para los migrantes que apuntan a Gran Bretaña y que se necesita un mayor esfuerzo colectivo.

Un grupo d emigrantes resacatados, en Dover (Reino Unido). Photo: Gareth Fuller/PA Wire/dpa Gareth Fuller - PA Wire

“Necesitamos fortalecer la cooperación con Bélgica, los Países Bajos, Alemania, pero también con los británicos y la Comisión Europea”, dijo en una visita a Croacia. “Necesitamos una cooperación europea más fuerte”.

El líder francés describió a los muertos en el hundimiento del miércoles como “víctimas del peor sistema, el de los contrabandistas y traficantes de personas”.

Francia nunca ha tenido tantos agentes movilizados contra la inmigración ilegal y su compromiso es “total”, dijo. Pero también dejó claro que quiere más ayuda.

Migrantes en un ómnibus esperan un traslado en Dover. (Gareth Fuller/PA via AP) Gareth Fuller - PA

“Cuando estas mujeres y hombres llegan a las orillas del Canal de la Mancha ya es demasiado tarde”, dijo.

La fiscalía francesa encargada de investigar el hundimiento dijo que entre los muertos había 17 hombres, siete mujeres, dos niños y una niña que se cree que eran adolescentes. Los magistrados estaban investigando posibles cargos de homicidio, heridas no intencionales, asistencia a la migración ilegal y conspiración criminal, dijo la oficina del fiscal.

El ministro del Interior, Gerald Darmanin, dijo que entre los muertos había niños y mujeres embarazadas. Anunció el arresto de un quinto presunto contrabandista que se cree estuvo involucrado. Dijo que las autoridades están trabajando para determinar las nacionalidades de las víctimas. Dos supervivientes fueron tratados por hipotermia. Uno es iraquí, el otro somalí, dijo Darmanin.

Un pequeño bote inflable en las costas de Wimereux, Francia. (AP Photo/Michel Spingler) Michel Spingler - AP

En su respuesta inmediata al hundimiento, las autoridades francesas inicialmente dieron cifras ligeramente diferentes sobre el número de muertos, de al menos 27 a 31. La cifra que Darmanin usó el jueves por la mañana en la radio RTL fue de 27.

Arrestos de contrabandistas

Darmanin ya había anunciado el miércoles el arresto de cuatro presuntos contrabandistas bajo sospecha de estar vinculados al barco hundido. Le dijo a RTL que un quinto presunto contrabandista fue detenido durante la noche.

El quinto sospechoso conducía un vehículo registrado en Alemania, dijo Darmanin. Dijo que los grupos criminales en Bélgica, los Países Bajos, Alemania y Gran Bretaña están detrás de las redes de tráfico de personas.

También pidió a esos países que cooperen mejor en la batalla contra los traficantes, diciendo que no siempre responden plenamente a las solicitudes de información judiciales francesas.

“Gran Bretaña y Francia deben trabajar juntos. De hecho, ya no debemos ser los únicos capaces de luchar contra los contrabandistas“, dijo el ministro.

Migrantes a la espera de un traslado en Calais, Fancia. (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP) FRANCOIS LO PRESTI - AFP

“Los contrabandistas compran botes, Zodiacs, en Alemania con efectivo”, agregó. “El contrabandista arrestado durante la noche tiene placas alemanas; compró sus Zodiacs en Alemania “.

El ministro también criticó las políticas migratorias del gobierno británico, diciendo que Francia expulsa a más personas que viven en el país sin permiso legal que el Reino Unido La migración ilegal desde las costas del norte de Francia a Gran Bretaña ha sido durante mucho tiempo una fuente de tensión entre los dos países, con ambas partes. culpándose mutuamente incluso cuando sus fuerzas policiales trabajan juntas para tratar de evitar que los barcos no aptos para navegar crucen el Canal de la Mancha. Los políticos de ambos lados suelen utilizar el tema para impulsar una agenda anti-migración.

“Claramente, la inmigración está mal administrada en Gran Bretaña”, dijo Darmanin.

También sugirió que al contratar a personas que viven en el país ilegalmente, los empleadores británicos están fomentando la migración ilegal a las costas inglesas.

Traslado en Calais de los cuerpos de los migrantes ahogados en el Canal de la Mancha FRANCOIS LO PRESTI - AFP

Un número cada vez mayor de personas que huyen de los conflictos o la pobreza en Afganistán, Sudán, Irak, Eritrea o en cualquier otro lugar se arriesgan a realizar el peligroso viaje en pequeñas embarcaciones no aptas para navegar desde Francia, con la esperanza de obtener asilo o encontrar mejores oportunidades en Gran Bretaña. Los cruces se han triplicado este año en comparación con 2020.

El primer ministro británico, Boris Johnson, y Macron hablaron después de la tragedia del miércoles y acordaron “que es vital mantener todas las opciones sobre la mesa para detener estos cruces letales y romper el modelo de negocio de las bandas criminales detrás de ellos”, dijo la oficina de Johnson.

Macron abogó por un impulso de financiación inmediato para la agencia fronteriza de la Unión Europea, Frontex, y una reunión de emergencia de los ministros del gobierno europeo, según su oficina. “Francia no permitirá que el Canal se convierta en un cementerio”, dijo Macron.

Mientras, los migrantes siguen desafiando el frío para completar su travesía por el Canal de la Mancha. “Esta tragedia era completamente previsible. De hecho, se previó y era completamente evitable”, dijo a la BBC Zoe Gardner, del Consejo Conjunto de Bienestar para los Migrantes. “Este tiene que ser el momento en el que nuestro gobierno marque un punto de inflexión. Necesitamos ofrecer alternativas a los barcos de contrabandistas”, agregó.

“Insuficientes”

Según Johnson, está claro que las operaciones francesas para impedir que las embarcaciones de los migrantes zarpen de las costas francesas “han sido insuficientes”, a pesar de que el gobierno británico ofreció millones de libras para financiar las patrullas policiales en las playas francesas. Pero el legislador Pierre-Henri Dumont, de Calais, dijo a la BBC que el hecho de que haya más patrullas “no cambiará nada porque tenemos de 200 a 300 kilómetros de costa para vigilar las 24 horas del día”.

“Creo que es hora de que nuestros gobiernos dejen de echarse la culpa y que intenten hablar en busca de soluciones verdaderas, no una solución disparatada como la de tener más y más gente patrullando y enviar al ejército británico a la costa francesa’', dijo Dumont. “Eso es inaceptable y no cambiará nada”.

La legisladora conservadora británica Natalie Elphicke dijo el jueves que es “absolutamente vital que la policía francesa impida ante todo que zarpen los botes”.

“Ayer nos decepcionó ver en los videos cómo la policía francesa no intervenía cuando los botes se reunían y los migrantes los abordaban y partían de la costa en Francia”, dijo Elphicke a The Associated Press. “Gran Bretaña les ha ofrecido ayuda con gente y recursos y espero que los franceses acepten la oferta y otros países europeos acudan a ayudar a Francia”.

Agencias AP y AFP