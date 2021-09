El ministro de Salud de Brasil dio positivo de Covid y Jair Bolsonaro deberá aislarse tras compartir el viaje a Nueva York

Em Nova York com o PR @jairbolsonaro, reunimos com o primeiro-ministro do Reino Unido, @BorisJohnson. Falei do avanço da vacinação e o controle da pandemia no 🇧🇷. Também tratamos sobre colaboração do NHS c/o #SUS e possibilidades de desenvolvimento do Complexo Industrial da Saúde pic.twitter.com/uX98UforWg