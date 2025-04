Tras el histórico apagón, volvió a luz en España y Portugal e investigan qué lo provocó

MADRID.- Tras una jornada de tensión e incertidumbre por el histórico apagón eléctrico, los españoles recuperaron desde las primeras horas de este martes una buena parte de su cotidianidad. El gobierno de Pedro Sánchez informó a las 6 que se había restablecido el servicio eléctrico a un 99 por ciento; el metro volvió a funcionar en Madrid y parcialmente en Barcelona; se recuperaron casi completamente las comunicaciones telefónicas; y se recompuso el servicio de Internet.

Después del mediodía, Pedro Sánchez aseguró en su tercera conferencia de prensa desde que ocurrió el apagón que “no existen pruebas concluyentes para decir que el evento fue provocado por un ataque terrorista”. Y agregó que “sería imprudente descartar cualquier hipótesis”. Desde el Palacio de la Moncloa, el líder socialista dijo que los expertos están analizando lo ocurrido en los cincos segundos que desataron el colapso de la red eléctrica. “Necesitamos tiempo”, pidió.

Pasajeros esperan antes de subir a su tren en la estación de Sants de Barcelona el 29 de abril de 2025 JOSEP LAGO - AFP

Horas antes, un juez de la Audiencia Nacional, el principal tribunal español, había abierto una investigación de oficio para determinar si el apagón pudo haber sido causado por un acto de sabotaje informático sobre la infraestructura española, un delito que en España puede ser calificado como terrorismo si se considera probado que la intención fue desestabilizar el orden público.

Sánchez había detallado anoche en una conferencia de prensa que ayer hubo “una anomalía” que ocurrió a las 12.33 del mediodía, cuando desaparecieron “súbitamente” 15 gigavatios del sistema, que equivalen -añadió- al 60% de la electricidad que se estaba consumiendo en España. Este martes reiteró esa información, aseguró que “la crisis no ha terminado” y agregó que el objetivo para estas próximas horas es “consolidar la normalidad”, mientras continúa la investigación para conocer los motivos sobre el corte eléctrico generalizado.

Desde la Red Eléctrica, una sociedad mixta con mayoría de capital público, habían sido concluyentes al descartar la hipótesis de un ciberataque, pero también la posibilidad de que se haya tratado de un error humano o un fenómeno meteorológico. El director del ente, Eduardo Pietro, apuntó que es “muy posible” que las caídas de la generación fueran en la tecnología solar.

Por su parte, el rey Felipe VI presidió esta mañana una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por Sánchez y con la participación de diez ministros, el jefe del Estado Mayor de la Defensa y la directora del Centro Nacional de Inteligencia. Tras esa reunión, el líder socialista anunció que una comisión encabezada por la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, estará encargada de la investigación sobre las causas del colapso.

Pasajeros esperan en un andén para subir a un tren en la estación de Santa Justa de Sevilla el 29 de abril de 2025, un día después del apagón masivo CRISTINA QUICLER - AFP

Alberto Núñez Feijoo, líder del Partido Popular, cuestionó la gestión de la crisis realizada en estas horas por el gobierno. Dijo que Sánchez quedó “sobrepasado” por la situación y lo atacó al considerar que fue víctima de su “ideología energética”. El dirigente opositor insistió en su pedido para que el Congreso renueve la vida de las centrales nucleares de España, en contra de la posición que tiene el gobierno.

“Quienes están vinculando este incidente a la falta de energía nuclear mienten o demuestran su ignorancia. Los datos nos muestran que la generación nuclear no fue más resiliente que las otras fuentes de generación. Se ha cortado igual que el resto”, le respondió Sánchez durante su conferencia de prensa. El presidente aseguró que habrá hoy una nueva reunión del Consejo de Seguridad a las 14 para continuar con el análisis de la situación y aclaró que podrían exigir “responsabilidades a los operadores privados” en caso de ser pertinente.

Miembros de los Mossos d'Esquadra de la policía autonómica catalana patrullan mientras los pasajeros esperan antes de subir a su tren en la estación de Sants de Barcelona el 29 de abril de 2025 JOSEP LAGO - AFP

También en Portugal la red eléctrica quedó “perfectamente estabilizada”, según el operador local, PEN, que aclaró que sus 6,4 millones de clientes tenían servicio. Allí también el gobierno descartó la pista de un ciberataque: “No tenemos en este momento ninguna información vinculada a un ciberataque o una agresión hostil. Esa es la evaluación preliminar de los distintos servicios”, dijo el portavoz del ejecutivo, Antonio Leitao Amaro, quien precisó en una entrevista al canal CNN Portugal que lo ocurrido sería fruto de un “problema en la red de transporte” de energía eléctrica ocurrido en España.

Regreso a la normalidad

La noche colaboró para normalizar el servicio eléctrico que, salvo excepciones puntuales, está reestablecido en todo el país. Pero los coletazos del apagón todavía se perciben hoy en España, que no pudo rehacer completamente su vida normal. Aunque los colegios están abiertos, las escuelas públicas no dictan clases, es decir, una gran cantidad de niños están en sus casas.

Por otro lado, la movilidad de mediana y larga distancia está reducida porque el servicio ferroviario todavía no se recuperó completamente. Demoras, cancelaciones y otros inconvenientes elevaron la tensión en las estaciones de Atocha y Chamartín, en Madrid, pero también en otras terminales de Barcelona, Valencia y Sevilla.

Pasajeros se agolpan en las entradas de la estación de Sants en Barcelona, el martes 29 de abril de 2025 Emilio Morenatti - AP

Sánchez había adelantado anoche que los pasajeros de trenes que estaban circulando al momento del apagón se habían llevado la peor parte. “El problema principal está en los trenes. Ya se han auxiliado a unos 35.000 pasajeros que estaban atrapados en un centenar de trenes en todo el país. Pero todavía quedan 11 trenes en recuperación, en zonas de difícil acceso”, aseguró el presidente.

Los principales diarios del país publicaban esta mañana crónicas de pasajeros que han pasado atrapados más de 12 horas en algunos vagones que quedaron detenidos en distintos lugares de España, sin comida, sin baños y, en muchos casos, sin información sobre qué estaba ocurriendo y cuándo lo rescatarían.

Las horas posteriores al apagón fueron de total incertidumbre en España: no funcionaban las comunicaciones telefónicas y se cortó internet. Durante horas, no hubo una explicación clara sobre qué había causado el corte de electricidad ni cuándo se restablecería el servicio eléctrico. El metro y los trenes no funcionaban, las autopistas estaban cerradas y los vuelos funcionaban con retrasos.

Empleados en un supermercado sin luz en Burgos el 28 de abril de 2025, durante un apagón masivo que afectó a toda la península Ibérica y al sur de Francia CESAR MANSO - AFP

La mayoría de los supermercados cerraron y los que permanecieron abiertos recibieron a una muchedumbre, que se imaginaba que el apagón podía ser un problema no de horas, sino de días. Ante la falta de una explicación oficial, las teorías conspirativas se extendieron. La tensión se trasladó a la calle, a las largas filas para conseguir un colectivo que pudiera llevar a sus casas a millones de trabajadores que habían quedado desconectados de sus seres queridos y, muchas veces, perdidos en las ciudades sin poder consultar internet.

El servicio eléctrico volvió primero en algunas ciudades del norte de España, pero llegó a las principales ciudades recién a partir de las 20, ocho horas después del corte. Mientras tanto, las plazas y otros espacios abiertos se volvieron el refugio de miles de personas, especialmente jóvenes que improvisaron picnics con música y festejaron con gritos y bailes cuando volvió la luz.