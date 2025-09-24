Tras el sorpresivo giro de Trump sobre Ucrania, Zelensky lanzó una encendida advertencia sobre Putin en la ONU

NUEVA YORK.- Un día después del sorpresivo giro de Trump en su postura sobra Ucrania, en un encendido discurso en la ONU el presidente Volodimir Zelensky pidió el miércoles a las potencias mundiales que colaboren para detener la guerra de Rusia en su país, y advirtió que al presidente ruso, Vladimir Putin, de intentar extender los combates más allá de Ucrania.

En su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el líder ucraniano afirmó que la guerra contribuyó a desencadenar “la carrera armamentística más destructiva de la historia” y que Ucrania está tratando de abrir la exportación de sus armas a los aliados.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, habla durante la 80.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 24 de septiembre de 2025, en Nueva York Yuki Iwamura� - AP�

Además, dijo que las supuestas violaciones del espacio aéreo por parte de drones y aviones de combate rusos en Polonia y Estonia, países miembros de la OTAN, son una prueba de que Putin está probando nuevos límites en la guerra contra Kiev.

En paralelo, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, mantuvo una reunión al margen de la asamblea en Nueva York con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en la que discutieron el futuro del conflicto en Ucrania, un día después de que Trump diera un giro sorpresivo a su posición sobre la guerra.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, habla durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 24 de septiembre de 2025, en Nueva York MICHAEL M. SANTIAGO� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

El líder ucraniano dedicó palabras de agradecimiento y de elogio hacia su par norteamericano. “Tuvimos una buena reunión con el presidente Trump, y también hablé con muchos otros líderes fuertes, y juntos podemos cambiar muchas cosas”, señaló.

Trump manifestó el martes que creía que Ucrania podría recuperar todo el territorio perdido ante Rusia, un cambio dramático respecto a las repetidas llamadas del líder republicano para que Kiev hiciera concesiones para poner fin a la guerra.

“Creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de luchar y RECUPERAR todo el territorio”, escribió Trump en su plataforma Truth Social el martes, luego de hablar con Zelensky al margen de la Asamblea General.

Trump cambió su discurso sobre la guerra en Ucrania. Fuente: Truth Social

Las palabras del presidente norteamericano suponen un giro de 180 grados en su posición sobre el conflicto. Trump se había mostrado crítico hasta ahora con Zelensky y cercano con Putin, con quien se ha reunido para tratar de poner fin a la invasión de Ucrania, lo que sorprendió a sus aliados.

Rusia ocupa casi un 20% de Ucrania, y reclama que ésta le ceda cinco regiones, entre ellas la península de Crimea, y se abstenga de entrar en la OTAN.

Kiev se niega a ceder territorio y reclama un despliegue de tropas occidentales para protegerse, una vez que se acuerde un alto el fuego, lo que Rusia considera inaceptable.

El discurso de Zelensky

El presidente ucraniano abrió su discurso en la asamblea con una contundente definición: “En la guerra con Rusia no será el derecho internacional el que marque la diferencia, sino las armas”.

“¿Qué puede esperar realmente alguien que vive una guerra de la ONU o del sistema internacional, salvo declaraciones y más declaraciones?”, dijo Zelensky visiblemente frustrado con las medidas de la comunidad internacional.

“Ni la cooperación ni la ley, sino las armas deciden quién sobrevive”, agregó el mandatario.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, habla durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 24 de septiembre de 2025, en Nueva York MICHAEL M. SANTIAGO� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

“Estamos viviendo la carrera armamentista más destructiva de la historia. Ucrania es solo el comienzo y ahora los drones rusos ya están volando por Europa, y las operaciones rusas ya se están extendiendo por varios países”, continuó Zelensky, haciendo referencia a las intromisiones aéreas rusas en países de la OTAN durante las últimas semanas.

“Putin quiere continuar esta guerra expandiéndola y nadie puede sentirse seguro en estos momentos”, aseguró Zelensky frente a la asamblea.

La primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, escucha durante el Debate General de la Asamblea General, el 24 de septiembre de 2025, en Nueva York ANGELA WEISS� - AFP�

Además, el presidente ucraniano afirmó que Kiev decidió empezar a exportar sus armas a los aliados. “No hace falta empezar esta carrera [armamentística] desde cero. Estamos listos para compartir lo que ya ha demostrado su eficacia”, comentó, refiriéndose a la producción de defensa.

“Estamos dispuestos a hacer que nuestras armas modernas se conviertan en su seguridad moderna. Hemos decidido abrir la exportación de armas. Y se trata de potentes sistemas probados en una guerra real cuando todas las instituciones internacionales fracasaron”, dijo Zelensky.

La reunión bilateral

Durante su reunión con el jefe de la diplomacia del Kremlin, Rubio instó a Rusia a detener la “matanza” en Ucrania y “reiteró la necesidad de que Moscú tome medidas significativas hacia una resolución duradera de la guerra”, afirmó el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Tommy Pigot.

“Han reafirmado su interés mutuo en encontrar una solución pacífica”, indicó por su parte el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado, agregando que Lavrov rechazó durante el encuentro “las estrategias promovidas por Kiev y algunas capitales europeas destinadas a prolongar el conflicto”.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, el miércoles 24 de septiembre de 2025, en Nueva York Stefan Jeremiah� - POOL AP�

La cartera de Exteriores rusa resaltó además que ambos funcionarios intercambiaron “puntos de vista sobre la resolución de la crisis ucraniana basándose en los entendimientos alcanzados durante la cumbre ruso-norteamericano” celebrada en agosto de este año en Alaska.

El encuentro duró alrededor de una hora y se desarrolló a puertas cerradas, sin declaraciones a los medios de comunicación, aunque Lavrov hizo un gesto de aprobación con el pulgar tras salir de la reunión.

Más temprano, el Kremlin había afirmado no tener más opción que proseguir con su ofensiva a gran escala en Ucrania.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, el miércoles 24 de septiembre de 2025, en Nueva York Stefan Jeremiah� - POOL AP�

“Seguimos con nuestra operación militar especial para garantizar nuestros intereses y alcanzar los objetivos que (...) el presidente de nuestro país estableció desde el inicio”, declaró el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la radio RBC.

“Actuamos así para el presente y el futuro de nuestro país, para las generaciones que han de venir. No tenemos otra alternativa”, enfatizó Peskov.

Peskov también respondió a los comentarios de Trump sobre la posibilidad ucraniana de recuperar todo su territorio, en una llamada con varios medios. “La idea de que Ucrania pueda recuperar algo es, desde nuestro punto de vista, equivocada”, dijo.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, el miércoles 24 de septiembre de 2025, en Nueva York -� - TASS via ZUMA Press�

El vocero del Kremlin también minimizó el intento de acercamiento emprendido por Trump en Alaska. “Esta vía avanza lento, muy lento”, y “el resultado es prácticamente nulo”, dijo.

Por el momento, los intentos por encontrar una salida diplomática al conflicto han fracasado. Las posiciones de Moscú y Kiev se mantienen muy alejadas, y no se ha logrado organizar ningún encuentro cara a cara entre Putin y Zelensky.

Agencias AFP, AP, DPA y Reuters