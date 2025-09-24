El avión de la ministra de Defensa española sufrió un intento de interferencia cerca de un enclave ruso dentro de la UE

MADRID.- El avión de la ministra de Defensa española, Margarita Robles, sufrió el miércoles una “perturbación” del GPS al pasar cerca de Kaliningrado, un enclave ruso situado entre Lituania y Polonia dentro de la Unión Europea, en una zona donde estos incidentes son frecuentes, informó el ministerio sin dar más detalles.

La ministra tenía previsto mantener una reunión bilateral con su homóloga lituana, Dovile Sakaliene, durante una visita a la base aérea de Siauliai el miércoles por la mañana, según la agenda del gobierno español.

Además de Robles, en el avión viajaban familiares de aviadores españoles que forman parte de la nueva misión de defensa aérea de la OTAN en su flanco oriental, lanzada a principios de mes después de que Polonia derribara drones que habían violado su espacio aéreo.

El contingente español, conocido como la misión Vilkas, que significa “lobo” en lituano, interceptó la semana pasada ocho aviones rusos que sobrevolaban el mar Báltico, según informó el Ministerio de Defensa español en un comunicado el miércoles.

Tras una conferencia de prensa conjunta, la ministra lituana aprovechó para pedir a su homóloga española que los cazas españoles desplegados en Lituania como parte del operativo de la OTAN pasen de la disuasión a la acción ante el reciente incremento de las incursiones rusas. Robles se limitó a insistir en la vía diplomática.

Un comandante a bordo del avión español dijo a los periodistas que viajaban con Robles que este tipo de incidentes son habituales cuando se vuela cerca de Kaliningrado, tanto para aviones civiles como militares, y que el avión español también podía navegar utilizando satélites militares.

El incidente del avión de la ministra española sucede después de que el sistema GPS de un avión que transportaba a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sufriera interferencias mientras se dirigía a Bulgaria el 31 de agosto. Un portavoz de la UE dijo que las autoridades búlgaras sospechaban que el hecho se debía a interferencias de Rusia.

El pedido de Lituania

“Todos tenemos derecho a volar y desplazarnos por todo el territorio europeo sin que haya, como hemos vivido esta mañana, interferencias por parte” de alguien que todos “sabemos quién” es, dijo tras aterrizar Robles, en rueda de prensa junto a Sakaliene.

“Esta es otra muestra más de que Rusia es un vecino que no sigue ninguna regla y no le importa el daño que pueda causar”, dijo la ministra lituana, quien también hizo uso de su comparecencia ante los medios para pedir a Robles “pasar del concepto de policía aérea al de defensa aérea”.

Sin embargo, Sakaliene no hizo un pedido formal durante la reunión que mantuvieron las ministras, según dijo Robles a los periodistas después de la conferencia. Por su parte, la ministra española insistió en la vía diplomática para resolver los conflictos “en un contexto de llegar a acuerdos”.

El contingente español, al mando del teniente coronel Francisco Holgado del Águila, está conformado por ocho cazas Eurofighter, un avión de transporte A-400 y 190 militares del Ejército del Aire y del Espacio. El mismo forma parte de la misión de Policía Aérea de la OTAN, cuya misión es interceptar e identificar aeronaves que se aproximen al espacio aéreo del flanco este de la OTAN sin estar adecuadamente identificadas por los sistemas de control de tráfico aéreo.

Antecedentes

Desde el Báltico hasta el mar Negro, los países que limitan con Rusia, Bielorrusia y Ucrania enfrentan las repercusiones de la guerra de Moscú en Ucrania.

Desde 2023, Suecia ha registrado un fuerte aumento de las perturbaciones aéreas procedentes de Rusia que afectan a los sistemas de navegación por satélite, entre ellos los GPS, sobre el mar Báltico, según la administración de Transportes.

Estas interferencias, que ocurren casi diariamente, no solo tienen lugar sobre aguas internacionales, sino también ahora en ciertas partes terrestres de Suecia.

La aviación no es la única afectada. Todas las infraestructuras críticas que utilizan este sistema de satélites se ven afectadas, incluida la navegación marítima, según la dependencia gubernamental.

Estonia y la vecina Finlandia también han culpado anteriormente a Rusia de interferir los dispositivos de navegación GPS en el espacio aéreo de la región.

Estonia dijo el viernes que tres cazas rusos MiG-31 violaron su espacio aéreo durante 12 minutos antes de ser escoltados fuera de él por cazas italianos de la OTAN, un incidente que, según funcionarios occidentales, fue probablemente diseñado para poner a prueba la preparación y la determinación de la OTAN.

El Ejército finlandés ha afirmado que Rusia utiliza la interferencia de GPS en la región para proteger sus puertos petrolíferos del mar Báltico, instalaciones militares y otros activos estratégicos de los ataques de drones ucranianos.

La mayoría de los aviones modernos disponen de diversos sensores y fuentes para determinar su posición, además del GPS, lo que significa que pueden volar si hay interferencias.

La incursión de unos 20 drones rusos en Polonia este mes puso de relieve las brechas en las defensas aéreas de la OTAN, ya que hizo falta desplegar aviones multimillonarios para responder a drones que cuestan miles de euros y que terminaron estrellándose en el campo polaco. En esa oportunidad, Rusia negó haber apuntado a Polonia, pero los funcionarios polacos sugirieron que fue deliberado.

Rusia ha negado en líneas generales haber interferido en redes de comunicaciones y satélites.

