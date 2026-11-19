WASHINGTON.- Los periodistas que acompañaban al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Air Force One fueron obligados a entregar sus teléfonos móviles poco antes del despegue del avión desde Shenzhen, China, este jueves, en una medida de seguridad inusual que despertó interrogantes sobre el destino de la aeronave y la posibilidad de un cambio en el itinerario de regreso a Washington.

“A las 18.45, estimen que hemos despegado. Por motivos de seguridad, nos han retirado los teléfonos”, informó uno de los periodistas del grupo de prensa que viaja habitualmente con el mandatario. Los dispositivos fueron recogidos por funcionarios estadounidenses mientras el avión presidencial se preparaba para partir.

La corresponsal de Fox News y presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Jacqui Heinrich, señaló que durante la anterior visita de Trump a China, en mayo, los periodistas no habían tenido que entregar sus teléfonos al abandonar el país.

Periodistas de la Casa Blanca que acompañan a Donald Trump en el Air Force One debieron entregar sus teléfonos móviles por motivos de seguridad JAM STA ROSA - POOL

La Casa Blanca no proporcionó hasta el momento una explicación oficial sobre la confiscación temporal de los teléfonos ni sobre los interrogantes que rodeaban el itinerario del avión presidencial.

La medida resulta especialmente inusual en los desplazamientos presidenciales y suele estar asociada a circunstancias excepcionales, como los viajes del mandatario a zonas de conflicto. Trump había adoptado procedimientos similares durante sus visitas a la base aérea de Al-assad, en Irak, en diciembre de 2018, y al aeródromo de Bagram, en Afganistán, en noviembre de 2019.

Trump realizó este mismo procedimiento cuando visitó la base de Bagram, en Afganistán AHMAD SAHEL ARMAN - AFP

La decisión también alimentó las especulaciones sobre un posible desvío del Air Force One. Heinrich señaló que los cambios en las restricciones del espacio aéreo sobre Alaska, donde el avión tenía previsto realizar una escala para repostar combustible, sumaban interrogantes sobre si el mandatario regresaría directamente a Estados Unidos.

Una de las hipótesis que circuló entre los periodistas fue la posibilidad de que Trump intentara concretar un encuentro con el líder norcoreano, Kim Jong-un, durante su gira asiática. El presidente había mencionado en varias oportunidades su disposición a reunirse con el mandatario de Corea del Norte, aunque no se había anunciado ninguna cita.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, había afirmado el miércoles, durante una escala en Manila, que Trump estaba dispuesto a mantener un encuentro con Kim. “Puede que no suceda, pero está preparado para hacerlo”, declaró ante los periodistas.

Marco Rubio no descarta un encuentro entre Trump y Kim

Sin embargo, altos funcionarios estadounidenses habían señalado antes del viaje que no existía ningún plan para establecer contactos con Corea del Norte durante la gira. La Casa Blanca tampoco había confirmado una eventual escala en ese país.

Trump mantuvo tres encuentros con Kim durante su primer mandato, en un intento de alcanzar un acuerdo para la desnuclearización de la península coreana. Las reuniones, celebradas en Singapur, Hanoi y la Zona Desmilitarizada que separa las dos Coreas, no lograron concretar un acuerdo duradero. Durante su último encuentro, en junio de 2019, el republicano se convirtió en el primer presidente estadounidense en ejercicio en pisar suelo norcoreano.

La posibilidad de una nueva reunión entre Trump y Kim alimentó las especulaciones sobre el itinerario del presidente estadounidense BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

La intriga en torno al viaje de regreso se produjo después de que Trump participara en Shenzhen en una reunión trilateral sin precedentes con el presidente chino, Xi Jinping, y el mandatario ruso, Vladimir Putin, al margen de la cumbre de la APEC.

El encuentro, que reunió por primera vez a los líderes de las tres principales potencias nucleares, concluyó con una declaración conjunta en la que los gobiernos se comprometieron a impulsar un diálogo para reducir los riesgos atómicos, prevenir la proliferación nuclear y promover reformas en Naciones Unidas. El documento, sin embargo, no incluyó referencias a las guerras en Ucrania e Irán.

Agencia AFP