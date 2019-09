El jefe humanitario de la ONU dijo que el archipiélago "nunca vio nada de esta escala" Fuente: AFP

NASSAU .- El primer ministro de Bahamas, Hubert Minnis, informó que la cifra provisional de muertos se elevó de 30 a 43 tras el impacto sufrido por el paso del huracán Dorian en el archipiélago, el fin de semana pasado.

"La pérdida de vidas que estamos experimentando es catastrófica y devastadora", afirmó Minnis, y reconoció que muchas personas siguen desaparecidas y que la cifra de muertes puede aumentar significativamente y ser "asombrosa".

De las 43 muertes, 35 ocurrieron en las islas Ábaco y 8 en Gran Bahama, las más afectadas por el paso de Dorian por el archipiélago, según detalló hoy la agencia EFE.

Dorian impactó el fin de semana pasado en estas islas ubicadas en el norte de Bahamas como huracán categoría 5, la máxima en la escala de intensidad Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de hasta 295 kilómetros por hora.

El huracán, que días anteriores amenazaba los estados sureños de Estados Unidos, tocó tierra ayer en Carolina del Norte debilitado a categoría 1, sin reportes de víctimas mortales o de grandes daños.

Sin embargo, las lluvias fuertes dejaron unas 800 personas atrapadas en una isla de ese estado y a más de 200.000 sin energía eléctrica mientras avanza hacia Nueva Escocia (Canadá) por la costa este, con vientos máximos sostenidos de hasta 150 kilómetros por hora.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, Dorian cruzará Nueva Escocia este sábado por la tarde.

En un fenómeno inusual para este tipo de tormentas, Dorian se quedó prácticamente inmóvil sobre estas islas caribeñas durante cerca de 36 horas, lo que generó un gran caos y destrucción.

Según reportes de los medios locales bahameños, cientos de sobrevivientes del huracán se refugiaron en las terminales aéreas y marítimas de estas islas con el objetivo de evacuar en dirección a Nassau, la capital del país.

Las islas Ábaco y Gran Bahama dependen hoy de la ayuda humanitaria para obtener comida, agua y generadores de luz.

El jefe humanitario de la ONU, Mark Lowcock, dijo el miércoles pasado que el archipiélago "nunca vio nada de esta escala" tras definir como "enorme" el impacto de Dorian sobre el país caribeño.

El operativo de rescate

El ministro de Seguridad, Marvin Dames, explicó que las autoridades se estaban esforzando por llegar a todas partes pero agregó los equipos no podían abrirse paso entre los árboles derribados y otros escombros porque podría haber cadáveres que todavía no han sido recuperados.

"Ya habíamos pasado por esto antes, pero no con este nivel de devastación", apuntó Dames.

Mientras tanto, cientos de residentes desesperados esperan en el puerto de Gran Ábaco con la esperanza de poder marcharse de la isla en medio de signos de creciente frustración por el ritmo al que avanzan las operaciones de ayuda.

"Esto es un caos", manifestó Gee Rolle, un albañil que, junto a su esposa, aguardaba un barco para ir a la capital, Nassau.

"El gobierno está haciendo todo lo posible, pero al mismo tiempo creo que no están haciendo suficiente para evacuar a la gente. Esto no es habitable para nadie. Sólo los animales pueden vivir aquí. No hay alimento, no hay agua. La gente va a empezar a enfermarse", dijo.

