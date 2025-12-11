Putin habló con Maduro para darle apoyo y Bielorrusia dijo que siempre será bienvenido

MOSCÚ.-Rusia y su cercano aliado Bielorrusia se acercaron este jueves al asediado líder de Venezuela, Nicolás Maduro, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumenta la presión para su destitución, lo que aumenta la posibilidad de que busque refugio en el extranjero.

Maduro le había dicho a Trump en una llamada telefónica el 21 de noviembre que estaba listo para abandonar Venezuela, siempre que él y su familia tuvieran amnistía legal completa, dijeron fuentes a Reuters.

El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, mantuvo el jueves su segunda reunión en 17 días con Jesús Rafael Salazar Velázquez, embajador de Venezuela en Moscú.

Según la agencia de noticias estatal bielorrusa Belta, Lukashenko le dijo al enviado el 25 de noviembre que Maduro siempre era bienvenido en Bielorrusia y que era hora de que hiciera una visita.

Reunión de Lukashenko con el embajador venezolano en Moscú

El jueves, Belta citó a Lukashenko recordándole a Velázquez que habían acordado en la primera reunión “coordinar ciertos asuntos” con Maduro.

“Acordamos que, tras resolver ciertos asuntos, usted se tomaría el tiempo para reunirse conmigo y tomar la decisión pertinente, que es de nuestra competencia. Y, de ser necesario, involucraríamos al presidente de Venezuela”, dijo Lukashenko.

La agencia Reuters solicitó comentarios a la oficina de Lukashenko sobre la importancia de las reuniones y si Bielorrusia estaría dispuesta a ofrecer refugio a Maduro si este dimitiera, pero no hubo respuesta.

Oferta de Colombia

En tanto, la cancillería de Colombia dijo que no descarta dar asilo a Maduro si acuerda dejar el poder en medio de presiones de Estados Unidos, aseguró este jueves la canciller colombiana.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, clama por una transición democrática en Caracas, en medio de la tensiones entre Maduro y el mandatario estadounidense Donald Trump.

Petro y Maduro FEDERICO RIOS - NYTNS

La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, manifestó que su país podría otorgarle asilo al presidente venezolano en caso de que llegue a un acuerdo con Washington.

“Si esa salida implica que él deba vivir en otro país o pedir la protección, pues Colombia no tendría por qué decirle que no”, dijo la diplomática en una entrevista con Caracol Radio.

“Pero (esa) es una decisión que deben tomar Estados Unidos y el gobierno Maduro en una negociación”, insistió la canciller.

Aunque le ofreció el asilo, Villavicencio aseguró que Maduro tal vez preferiría elegir un lugar “más distante y más tranquilo” para vivir en caso de abandonar Caracas.

Apoyo de Putin

El Kremlin dijo que el presidente Vladimir Putin, en una llamada telefónica al líder venezolano también este jueves, “reafirmó su apoyo a la política del gobierno de Maduro, dirigida a proteger los intereses nacionales y la soberanía frente a la creciente presión externa”.

Según la presidencia rusa, ambos mandatarios confirmaron además su “compromiso mutuo” con la puesta en marcha de proyectos ruso-venezolanos, especialmente en los ámbitos económico, energético y comercial, y reiteraron “el carácter estratégico, sólido y ascendente” de las relaciones bilaterales.

El mandatario ruso, según el escrito, “subrayó que el pueblo venezolano merece absoluto respeto en su lucha legítima por la defensa de su soberanía e independencia”.

Putin agregó que continuará apoyando a Venezuela y puso a disposición Maduro su “capacidad diplomática para fortalecer la cooperación en estas materias esenciales”.

Estados Unidos ha desplegado en el Caribe su mayor operación militar en años

El gobierno de Trump ha declarado que no reconoce a Maduro, en el poder desde 2013, como presidente legítimo de Venezuela. Maduro afirmó haber ganado la reelección el año pasado en unas elecciones que Estados Unidos y otros gobiernos occidentales calificaron de farsa. Observadores independientes afirmaron que la oposición había ganado por abrumadora mayoría.

En los últimos meses, Trump ha intensificado la presión sobre Venezuela, en particular con un masivo despliegue militar en el Caribe.

En una entrevista con Politico esta semana, Trump dijo que los días de Maduro “están contados”, aunque se negó a decir si estaría dispuesto a enviar tropas estadounidenses a Venezuela.

La vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, dijo a la prensa el jueves: “Esperamos que la Casa Blanca logre evitar un mayor deslizamiento hacia un conflicto a gran escala, que amenaza con tener consecuencias impredecibles para todo el hemisferio occidental”.

Maduro en una reunión con Lukashenko en Minsk en 2017 Sergei Grits

Lukashenko, el veterano líder autoritario de Bielorrusia, tiene vínculos amistosos con Venezuela y también este año ha iniciado un diálogo con la administración Trump, después de años de ser rechazado por Washington y otros gobiernos occidentales debido a su historial de derechos humanos y su apoyo a la invasión rusa de Ucrania.

Trump comenzó a aliviar las sanciones estadounidenses contra Bielorrusia y el mes pasado nombró a un enviado especial, John Coale, para continuar las negociaciones con Lukashenko sobre la liberación de presos políticos.

Agencias Reuters, AFP y AP