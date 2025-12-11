La Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela es responsable de crímenes de lesa humanidad, según concluyó la ONU

GINEBRA.- La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela es responsable de “graves violaciones y crímenes contra la humanidad” desde hace más de diez años, afirmó este jueves una misión de investigación de la ONU.

La Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, creada en 2019, aseguró que miembros de la GNB cometieron ejecuciones, “detenciones arbitrarias, violencias sexuales y sexistas, así como actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes".

Estos abusos están documentados desde 2014 “en el contexto de protestas y de acciones de persecución política”, agregó el grupo de investigadores.

Miembros de la Guardia Nacional Bolivariana lanzan gases lacrimógenos contra manifestantes en Caracas (Archivo) Yuri Cortez - AFP

En septiembre de 2019, la ONU amplió su vigilancia sobre la situación en Venezuela con la creación por el Consejo de Derechos Humanos de esta misión internacional independiente para determinar los hechos.

Esta misión documentó hechos que según ella “demuestran el papel de la GNB en la represión sistemática y coordinada contra opositores o percibidos como tales, desde hace más de una década”, denunció Marta Valiñas, presidenta de la misión, citada en un comunicado.

Las fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro, incluidos la GNB y la policía, son acusadas con frecuencia de abusos, por lo general durante la represión de manifestaciones de la oposición.

Estados Unidos, la Unión Europea y muchos países de América Latina no reconocen los resultados de las elecciones de 2024 que llevaron a Maduro a emprender su tercer mandato de seis años. La oposición acusa al poder de fraude.

Un joven levanta sus brazos frente a la Guardia Nacional Bolivariana (Archivo) AP

Durante las protestas más fuertes de 2014, 2017, 2019 y 2024, la GNB “hizo uso excesivo de la fuerza, especialmente usando de manera no apropiada armas letales y no letales", agregó la misión en ese informe publicado en Ginebra.

La misión también mencionó “detenciones arbitrarias masivas”, y actos de violencia en las instalaciones de la GNB.

“Los actos de tortura, malos tratos y violencias sexuales que hemos verificado, inclusive agresiones y violaciones, no son incidentes aislados. Se inscriben en un esquema de abusos que buscan castigar y romper a las víctimas", aseguró Valiñas.

“La Misión tiene motivos razonables para creer que responsables del GNB desempeñaron un papel determinante en los crímenes que son objeto de la investigación", agregó.

El informe menciona también una “impunidad estructural” en ese país con casos constatados de “investigaciones que no avanzan”, de “parálisis del procedimiento prolongada”, o “manipulación de pruebas”.

Manifestantes claman en un cartel a los miembros de la Guardia Nacional que detengan la represión y se unan a sus filas (Archivo) Rodrigo Abd - AP

Según los investigadores, la persistencia de esos abusos es testimonio de las “fallas” del sistema político y de la responsabilidad venezolana, que según ellos “contribuyó a reforzar la impunidad”.

“La persistencia de esos crímenes y la ausencia de justicia adecuada exigen una respuesta firme de los mecanismos de control nacionales e internacionales", dijo Valiñas.

El informe llega en un momento en el que las tensiones entre Washington y Caracas aumentan desde hace semanas. el presidente Donald Trump deslizó varias veces la posibilidad de una intervención militar para combatir el contrabando de drogas, que califica de “narcoterrorismo”.

Maduro dice que Trump está tratando de derrocarlo para tener acceso a las vastas reservas de petróleo de Venezuela, en tanto lo que sobrevuela todo el caso es la presión estadounidense por un cambio de régimen.

El reporte también coincide con el escape hollywoodense de Venezuela de la líder opositora María Corina Machado, quien llegó a Oslo tras un periplo secreto de varias etapas por aire y por mar, un día después de que su hija recibiera en su nombre el Premio Nobel de la Paz.

Agencias AFP, ANSA y Reuters