Tras un fallo judicial: Marruecos asegura que advirtió a España sobre los riegos migratorios antes de la crisis en Ceuta

RABAT.– Un alto funcionario marroquí afirmó a la prensa el lunes por la noche en Rabat que Marruecos había advertido a España, antes de la crisis de Ceuta, sobre los riesgos migratorios que suponía una reciente sentencia del Tribunal Supremo español que impedía repatriar inmediatamente a quienes llegaran por mar al enclave español en el norte de África.

“Les explicamos que esta sentencia nos crearía un problema”, dijo el funcionario, que precisó que las conversaciones con la parte española empezaron alrededor del 22 y 23 de julio, cuando la noticia de la decisión se difundió en las redes sociales.

Migrantes que cruzaron desde Marruecos hacia España hacen fila para recibir alimentos en una playa del enclave español de Ceuta Bernat Armangue - AP

El veredicto, señaló, “envió un mensaje claro a los migrantes: ‘Vengan. Si llegan, estarán protegidos’. Ese resultado debería haber sido anticipado por las autoridades de Ceuta”.

La fuente reiteró que no hubo negligencia por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes. "Es simplista decir que Marruecos debería haber recurrido simplemente a la fuerza para detenerlos. Esto demuestra una total falta de comprensión de este fenómeno", afirmó, argumentando que las fuerzas del orden no podían hacer frente a tal cantidad de personas.

Migrantes que cruzaron desde Marruecos hacia España hacen fila para recibir alimentos en una playa del enclave español de Ceuta Antonio Sempere - AP

“No es responsabilidad exclusiva de Marruecos gestionar este fenómeno”, insistió, señalando que el costo de la gestión migratoria para el reino asciende a aproximadamente 500 millones de euros anuales.

No obstante, el funcionario marroquí insistió en que Rabat y Madrid han actuado como socios confiables y siguen trabajando en perfecta coordinación en materia de migración. “Hoy le corresponde a España encontrar las respuestas a los retos que plantea esta sentencia”, concluyó.

La relación con Rabat

El gobierno español afirmó que unos 50.000 migrantes entraron en Ceuta de forma irregular entre el pasado jueves y el viernes. El alcalde–presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, dio estimaciones más altas.

Este flujo inédito saturó rápidamente el enclave español antes de dar lugar a miles de retornos hacia Marruecos.

Sufian, un menor marroquí no acompañado de 13 años, duerme en una zona de depósitos cercana a la frontera entre España y Marruecos, en el enclave español de Ceuta Bernat Armangue - AP

La portavoz del gobierno español, Elma Saiz, negó el lunes que hubieran informaciones de que podría producirse un hecho de estas características.

"En ningún momento había constancia, ningún informe que alertara de esta magnitud, de este hecho inédito que hemos vivido", indicó a los periodistas.

Migrantes que cruzaron desde Marruecos hacia España hacen fila para recibir alimentos en una playa del enclave español de Ceuta Antonio Sempere - AP

No obstante, la vocera reconoció la colaboración de las autoridades marroquíes y aseguró que la “respuesta tan excepcional en tan breve plazo de tiempo” a la crisis no hubiera sido posible sin la ayuda de Rabat.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, consideró el viernes que la crisis migratoria entonces en curso en Ceuta estaba relacionada con un rumor lanzado “por las mafias de traficantes de seres humanos”, con una interpretación deshonesta de dicha decisión judicial.

La reacción europea

Las políticas migratorias del presidente del mandatario español recibieron duras críticas antes de que líderes de toda la Unión Europea (UE) se reunieran el martes por videoconferencia tras la crisis que reavivó el debate migratorio en el bloque de 27 países.

El gobierno de Sánchez ha rechazado los ataques por considerarlos políticamente motivados y afirma que la mayoría de los migrantes fue devuelta desde Ceuta en cuestión de horas en “estrecha coordinación con las autoridades marroquíes y con muy poco apoyo de otros estados europeos”.

Migrantes que cruzaron desde Marruecos hacia España hacen fila para recibir alimentos en una playa del enclave español de Ceuta Antonio Sempere - AP

El ministro del ‌Interior español, Fernando ‌Grande-Marlaska, ⁠comunicó el martes a sus homólogos ​de la UE que el ​balance provisional de víctimas mortales de ‌la crisis migratoria ascendía ya a 75 personas, según informó a la prensa ​el ministro del Interior francés, ⁠Laurent Núñez.

Núñez añadió que unos ‌70.000 migrantes habían sido expulsados de Ceuta en los últimos días.

Varios líderes de la UE se lanzaron rápidamente contra Sánchez una vez que los videos de Ceuta se hicieron virales. Muchos culparon del incidente a las políticas progresistas de su gobierno y, públicamente, se movilizaron para pedir nuevos controles fronterizos en los puntos de entrada por mar, aire y tierra.

Migrantes que cruzaron desde Marruecos hacia España hacen fila para recibir alimentos en una playa del enclave español de Ceuta Bernat Armangue - AP

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, formuló la crítica más contundente contra Sánchez, además de anunciar que Italia aplicaría controles fronterizos aéreos y marítimos con España.

Sánchez respondió en una publicación en internet que calificó la postura de la líder italiana sobre Ceuta de “contraria al derecho europeo, al derecho humanitario y a los principios de solidaridad que nos unen”. Afirmó que Italia ha admitido el doble de migrantes que España desde 2021, ya que España recibió unos 234.000 e Italia 478.000.

Pero la crítica se extendió por toda la UE, y Meloni firmó una carta conjunta con otros 21 líderes desde Finlandia hasta Malta que señaló una sentencia de julio de una corte española como el “detonante” de “este ataque contra nuestro sistema de migración y asilo”.

Fuerzas de seguridad marroquíes detienen a un hombre que intentaba cruzar desde la localidad norteña marroquí de Fnideq (Castillejos) al territorio español de Ceuta STR - AP

El Tribunal Supremo español había dictaminado que los migrantes que llegaban por mar no podían ser deportados sumariamente sin el debido proceso, a diferencia de quienes cruzan por tierra o trepan la valla fronteriza de Ceuta, porque no habían atravesado una barrera física.

Sánchez sostuvo que los contrabandistas de migrantes tergiversaron intencionalmente el fallo para convencer a miles de personas de cruzar a nado rodeando la valla fronteriza.

Migrantes permanecen sentados en el exterior del CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) en el enclave español de Ceuta, en el norte de África HENRY NICHOLLS - AFP

El líder socialista respondió en su propia carta recordando que España, en solidaridad con la UE, acogió a migrantes que llegaron a países de Europa del Este desde Bielorrusia en 2021 y a la isla italiana de Lampedusa, en el sur, en 2023.

Tras la reunión del martes, no obstante, el ministro del Interior francés aseguró a la prensa que todos sus homólogos de la UE presentes en ‌la videoconferencia habían elogiado al gobierno español por la ‌forma en que ⁠había gestionado la ⁠crisis.

Agencias AFP, ANSA y Reuters