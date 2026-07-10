Un analista internacional explicó en detalle la gravedad de los recientes ataques entre Irán y Estados Unidos en medio del acuerdo

La escalada de tensión en Medio Oriente alcanzó niveles críticos en las últimas horas tras una serie de ataques iraníes dirigidos contra posiciones estratégicas en Dubái, Bahrein, Qatar y Jordania, países donde Estados Unidos mantiene bases militares operativas.

Según difundió una propaganda iraní, los misiles que lanzaron, llevaban escrito un mensaje. En este contexto, el analista internacional Andrés Repetto subrayó: “Esta es la imagen de la propaganda. La propaganda es un arma muy poderosa en toda guerra”.

EE.UU. atacóuna central iraní

El contexto se agravó tras revelarse información de inteligencia proporcionada por Israel a la administración de Donald Trump, la cual alertaba sobre un presunto complot iraní destinado a atentar contra la seguridad del presidente estadounidense.

“Con lo cual, si eso sucede, estaríamos en la situación de los primeros días de guerra”, remarcó Repetto.

“Los servicios de inteligencia israelíes le dieron información a Estados Unidos sobre un supuesto avión complot preciso y específico de Irán contra el presidente Trump”, explicó Repetto, aunque admitió que la veracidad de dichas amenazas es difícil de confirmar en el clima actual de desinformación.

Andrés Repetto en diálogo con LN+, sotuvo: "Trump viene diciendo que él está primero en la lista que puede desaparecer al igual que los líderes iraníes" Alex Brandon - AP

Ante este panorama, Benjamin Netanyahu, manifestó su disposición para colaborar en nuevas acciones ofensivas contra Irán si Washington así lo solicita, una posibilidad que, de concretarse, situaría a la región en el escenario de los primeros días de un conflicto abierto de gran escala.

La preocupación global también se centra en la cercanía de las operaciones militares a infraestructuras críticas. Según los reportes, un misil estadounidense impactó a apenas 350 metros de la central nuclear de Bushehr, en territorio iraní.

Al respecto, Repetto cuestionó la lógica estratégica de tales maniobras y trazó un paralelismo: “Me pregunto cuál es el objetivo militar de un misil cayendo tan cerca de una central. Se critica cuando esto lo hace Putin. Bueno, me parece que es tan peligroso como en Zaporizhia, en Ucrania, como lo han hecho ahora”.

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En cuanto a la postura discursiva de la Casa Blanca, el analista sugirió que la aparente moderación de Trump al condicionar futuros ataques a la apertura del estrecho de Ormuz forma parte de una táctica negociadora.

“¿A Irán le conviene sacar de fuego al presidente Trump, al presidente que Irán le ha sacado todo lo que no le han sacado a ningún otro gobierno de los Estados Unidos en los últimos años en la negociación?”, concluyó Repetto como interrogante central del conflicto.