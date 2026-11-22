WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que está dispuesto a ordenar nuevos ataques militares contra Irán a comienzos de 2027 si ambos países no logran alcanzar un acuerdo, y calificó de inútiles las actuales negociaciones diplomáticas con Teherán, en medio de una nueva escalada de violencia en el Golfo Pérsico, donde un bombardeo iraní contra una instalación industrial civil en Baréin dejó dos heridos.

En una entrevista con la cadena Fox News, Trump acusó a los negociadores iraníes de dilatar las conversaciones y aseguró que mantienen una postura más agresiva que antes de las elecciones.

Una motocicleta circula junto a pancartas que piden la muerte de Trump en la plaza de la Revolución Islámica de Teherán, Irán Vahid Salemi - AP

El mandatario describió a los funcionarios de Teherán como “expertos en dar largas” a las negociaciones. “Hablan constantemente, no hacen otra cosa que hablar, pero todo son tonterías”, agregó.

Las declaraciones del presidente estadounidense se conocieron mientras se multiplican los incidentes militares en la región. El Ministerio del Interior de Bahréin informó este domingo que dos personas resultaron heridas en un ataque iraní contra una instalación industrial civil ocurrido el sábado. Uno de los afectados es un ciudadano bareiní, que se encuentra estable, mientras que el otro, de nacionalidad paquistaní, permanece en estado crítico.

Ataques en el Golfo Pérsico

Residentes consultados por la agencia AFP dijeron haber visto columnas de humo sobre la isla de Sitra, en la costa este de Bahréin, donde se concentran varios complejos industriales, entre ellos una refinería operada por la petrolera estatal Bapco. Las autoridades no precisaron la ubicación exacta de la instalación afectada.

El ataque se produjo en paralelo a una nueva ofensiva iraní contra posiciones militares estadounidenses en el reino, donde tiene su base la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos.

El sábado, la Guardia Revolucionaria afirmó haber lanzado un ataque combinado con misiles y drones contra las bases de Al-Riffa y Awali, en represalia por las operaciones estadounidenses y las presuntas violaciones de su espacio aéreo.

Un cartel que muestra un misil en lanzamiento y una inscripción que dice: "El cielo es un lugar para nuestro orgullo y lealtad", en la plaza Vali-Asr de Teherán ATTA KENARE - AFP

Por su parte, la Fuerza de Defensa de Bahréin informó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron varios ataques iraníes. Los restos de los proyectiles provocaron daños materiales, pero no dejaron víctimas, según las autoridades. Durante la jornada, el Ministerio del Interior también había advertido a los residentes sobre una posible amenaza y les había pedido que se trasladaran al lugar seguro más cercano.

La agencia de noticias iraní Fars informó además que los Guardianes de la Revolución habían atacado las bases estadounidenses de Sheij Isa y Juffair, también en la isla de Baréin. El Mando Central de Estados Unidos no respondió de inmediato a una consulta de Reuters sobre las afirmaciones iraníes.

Los incidentes coincidieron con ataques contra dos petroleros en el estrecho de Ormuz, una ruta marítima estratégica para el transporte mundial de hidrocarburos que se convirtió en uno de los principales focos del conflicto.

Una mujer iraní sostiene un retrato del líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, frente a un cartel antiestadounidense en la plaza Enghelab de Teherán ATTA KENARE - AFP

En otro episodio que refleja la extensión regional de las hostilidades, Arabia Saudita anunció este domingo que interceptó un misil balístico lanzado por los hutíes de Yemen, movimiento respaldado por Irán, contra el oeste del país, donde se encuentran importantes infraestructuras energéticas.

La guerra comenzó a fines de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva militar conjunta contra Irán. Teherán respondió con ataques contra distintos objetivos en la región, entre ellos países del Golfo aliados de Washington, lo que amplió el alcance de las hostilidades.

Un alto el fuego alcanzado en abril puso fin a casi 40 días de intensos bombardeos. Sin embargo, el frágil entendimiento se quebró a mediados de este año y desde entonces los ataques se reanudaron de manera intermitente, en un escenario de creciente tensión y negociaciones diplomáticas sin avances.

Agencias AFP, ANSA y Reuters