El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció ayer que impondrá aranceles progresivos a México hasta que se detenga el flujo de inmigrantes indocumentados que llegan desde ese país a la frontera estadounidense.

Tras el anuncio, su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador , le pidió en una carta publicada en su cuenta oficial de Twitter "profundizar en el diálogo" migratorio para evitar cualquier confrontación, poco después de que un alto funcionario mexicano tildara de "desastrosa" la decisión estadounidense.

"El 10 de junio, Estados Unidos impondrá un arancel del 5% a todos los bienes que ingresan a nuestro país desde México, hasta el momento en que los inmigrantes ilegales que llegan a través de México a nuestro país PAREN", dijo Trump en un tuit. Y agregó: "Los aranceles aumentarán gradualmente hasta que se resuelva el problema de la inmigración ilegal, momento en el que se eliminarán".

En tanto, la Casa Blanca explicó que los aranceles aumentarán a 10% el 1 de julio, y luego tendrán incrementos de 5% cada mes hasta alcanzar el 25% el 1 de octubre.

"Los aranceles se mantendrán de manera permanente en un 25% a menos que, y hasta que, México detenga sustancialmente la entrada ilegal de extranjeros que ingresan a través de su territorio", señaló en un comunicado.

La respuesta de López Obrador

López Obrador, que también había anunciado este jueves la entrega del T-MEC al Senado, pidió a Trump en su carta publicada en su cuenta oficial de Twitter con el comentario "al presidente Donald Trump en son de paz", buscar alternativas de fondo al problema migratorio. Para ello anunció que hoy mismo viajará a Washington una delegación mexicana encabezada por el canciller Marcelo Ebrard para dialogar.

"No quiero la confrontación", dijo López Obrador.Y agregó: "Los problemas sociales no se resuelven con impuestos o medidas coercitivas", y en un tono no visto desde el principio de su mandato le aseguró que no es un cobarde y que el lema de "'Estados Unidos primero' es una falacia".

"Le propongo profundizar en el diálogo, buscar alternativas de fondo al problema migratorio y, por favor, recuerde que no me falta valor, que no soy cobarde sino que actúo por principios: creo en la política que, entre otras cosas, se inventó para evitar la confrontación y la guerra", afirmó.

Las palabras de López Obrador, que siempre ha apostado por la no confrontación y ha eludido hacer comentarios ante las amenazas que Trump ha lanzado en diversas ocasiones, representan el mensaje más duro hacia Estados Unidos desde que el político izquierdista llegó al poder.

Poco antes de las palabras de López Obrador, el vicecanciller para América del Norte y negociador comercial mexicano, Jesús Seade, había apuntado contra el anuncio de Trump."Es algo desastroso, esa amenaza llevada a la acción sería gravísima", dijo Seade. "Si llegara a suceder debemos responder en forma enérgica", agregó.

La relación comercial y la crisis migratoria

México, que comparte 3.200 km de frontera con Estados Unidos, tiene en el vecino del norte su principal socio comercial, al que envía más del 80% de sus exportaciones.

Desde octubre, por México han pasado oleadas de migrantes, en su mayoría centroamericanos escapando de la violencia en sus países, que buscan llegar a Estados Unidos a pedir asilo, lo que ha desatado la furia de Trump. Tanto es así que ayer el mandatario informó la detención de 1.036 inmigrantes ilegales que ingresaron a territorio estadounidense.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP en inglés) informó que los 934 miembros de familias, 63 menores no acompañados y 39 adultos solteros arrestados eran de Guatemala, Honduras o El Salvador.

