Hay combates aéreos en Teherán: Israel asegura que derribó un avión caza iraní por “primera vez en la historia”
Un F-35 israelí habría abatido una aeronave militar iraní durante un enfrentamiento aire-aire en medio de la escalada del conflicto
JERUSALÉN.– La guerra en Medio Oriente sumó este miércoles un nuevo episodio de fuerte intensidad militar. El ejército israelí anunció que uno de sus cazas furtivos F-35I derribó sobre Teherán un avión de combate iraní Yak-130 de fabricación rusa, en lo que representa un hecho inédito para ese modelo de aeronave.
Según informó el Ejército de Defensa de Israel (IDF), se trata de la primera vez en la historia que un F-35 logra abatir un avión tripulado en combate aire-aire. También marca el regreso de este tipo de enfrentamientos para la Fuerza Aérea israelí, que no derribaba una aeronave pilotada enemiga desde hace casi cuatro décadas.
El último episodio similar ocurrió el 24 de noviembre de 1985, cuando un caza israelí F-15 derribó dos aviones sirios MiG-23 sobre el espacio aéreo del Líbano.
El incidente se produjo en el marco de una nueva escalada de ataques aéreos. Durante la noche, la Fuerza Aérea israelí lanzó una oleada de bombardeos contra objetivos militares iraníes en las ciudades de Isfahan y Shiraz, según confirmó el vocero militar israelí, el general de brigada Effie Defrin.
De acuerdo con el funcionario, se trata de la primera vez que Israel ataca objetivos en esa zona desde el inicio de la actual campaña militar contra Irán. En total, más de 20 blancos fueron alcanzados, incluidos dos complejos en Isfahan donde, según Israel, Irán almacenaba misiles balísticos avanzados Ghadr.
Los ataques también apuntaron contra depósitos de misiles balísticos y de crucero, así como sistemas de defensa antiaérea.
“Estimamos que los ataques destruyeron decenas de misiles balísticos y de crucero”, afirmó Defrin durante una conferencia de prensa.
El ejército israelí difundió además nuevas imágenes de un bombardeo contra un sistema de defensa aérea iraní en la zona de Teherán, parte de una campaña más amplia destinada a debilitar las capacidades antiaéreas del país.
Según las Fuerzas de Defensa de Israel, decenas de sistemas de defensa aérea iraníes han sido destruidos desde el inicio del conflicto, lo que habría permitido ampliar el margen de acción de la aviación israelí en el espacio aéreo iraní.
Mientras tanto, Irán continuó lanzando misiles hacia territorio israelí. El ejército israelí informó que sus sistemas de defensa aérea se activaron para interceptar proyectiles dirigidos contra distintos puntos del país. Durante la noche se escucharon explosiones en varios sectores de Jerusalén, en medio de los intentos de interceptación.
La intensidad de los combates también impactó en el plano interno iraní. Según la televisión estatal de Teherán, las autoridades pospusieron la ceremonia oficial de duelo por el líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei, fallecido en el marco del conflicto, debido al ritmo sostenido de los ataques israelíes.
La combinación de combates aéreos, bombardeos en profundidad dentro del territorio iraní y lanzamientos de misiles hacia Israel refleja una escalada militar sin precedentes entre ambos países, que amenaza con ampliar aún más el conflicto en Medio Oriente.
