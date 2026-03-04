Yigal Carmon, experto en Medio Oriente: “No hay una Delcy Rodríguez en Irán, el régimen va a luchar hasta la muerte”

JERUSALEN.– Yigal Carmon, analista político israelí y fundador y director del Middle East Media Reserch Institute (MEMRI), que desde 1998 monitorea y traduce publicaciones en árabe y persa de todos los países de Medio Oriente, centrándose en el terrorismo y el antisemitismo, no tiene dudas. La guerra conjunta que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán, que va intensificándose con el pasar de las horas y ampliándose peligrosamente a muchos países de la región, de la Unión Europea (Chipre) y de la OTAN (Turquía), va a ser larga, violenta, pero resolutiva.

Pese a que fue eliminado el líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei, para él, el régimen islámico de Teherán no caerá rápidamente, ni negociará. “Lo que hicieron hasta ahora es sólo el principio e Irán, que tiene muchísimas armas, resistirá hasta el final, hasta la muerte, como Hitler, arrastrando a la mayor cantidad posible de países”, advirtió, en una entrevista con LA NACION.

Funeral de las víctimas del ataque el 28 de febrero contra una escuela primaria femenina en Minab, en el sur de Irán Abbas Zakeri� - Mehr News Agency�

“Esto es sólo el comienzo de la guerra, así como había millones de personas apoyándolo a Hitler en Alemania, en Irán hay millones apoyando al régimen. No tiene traidores internos, no hay una Delcy Rodríguez en Irán, lo que significa, insisto, que el régimen luchará hasta el final”, insistió.

Aunque aclara que siempre fue una persona de izquierda, uno de los primeros en esta tierra en ocuparse y defender los derechos pisoteados de los palestinos, Carmon, muy crítico del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ahora lo respalda al cien por ciento. “Ustedes los periodistas extranjeros tienen que ponerse en nuestros zapatos, el régimen islámico actual es una amenaza existencial para nosotros, lo que no puedo creer es que en Europa muchos no entiendan esto y condenen el ataque contra un régimen de locos y fanáticos”, clama.

Mojtaba Jamenei, hijo del difunto ayatollah de Irán Ali Khamenei, durante la celebración anual del Quds, o Día de Jerusalén, en Teherán, Irán, el 31 de mayo de 2019 Vahid Salemi - AP

–¿Era realmente necesario para Israel desencadenar una nueva guerra, después de dos años y medio ya duros por el conflicto en Gaza por el 7 de octubre, sin contar la de los “12 días” contra Irán del año pasado?

–La suya es una observación de alguien que está fuera y que no se ve directamente afectado por la amenaza de Irán. Esta guerra era 100 por ciento necesaria. Como MEMRI, hemos publicado más de un estudio sobre este tema, analizando los discursos de líderes, científicos y militares. Irán estaba dispuesto a fabricar armas nucleares y a utilizarlas contra nosotros para eliminarnos de la faz de la tierra: si hubiera sucedido en Europa, ¿qué habrían hecho?

Un memorial improvisado con flores y un retrato del fallecido líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, frente a la Embajada de Irán en Bishkek, el 3 de marzo de 2026 VYACHESLAV OSELEDKO� - AFP�

–Parece que a esta guerra le falta un plan para el día después. ¿Tras haber asesinado al líder supremo, el ayatollah Alí Khamenei, a qué apunta Israel? ¿Cuál es la visión?

–La visión es que finalmente sobreviviremos. Que alguien que durante años amenazó con eliminarnos ya no está allí. Él y su régimen ya no estarán allí: eso es suficiente para mí. El régimen islámico de Irán es como los colonos israelíes, que son fanáticos, locos, ideólogos, extremistas religiosos. Si me pregunta sobre el futuro, puedo decir que no será fácil de imaginar, pero Irán no está formado sólo por persas, ellos son el 50%, pero en el otro 50% hay minorías, como los kurdos, los baluchíes y demás, que quieren recuperar sus derechos. Y mi esperanza es que lo que venga no sea sólo un país islámico, sino que también represente a los demás. La caída del régimen significa el fin del poder de los chiitas y el fin del ‘persianismo’ después de 47 años.

Personas se reúnen para lamentarse por la muerte del líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei, en Teherán, Irán, el 1 de marzo de 2026 Gao Wencheng� - XinHua�

–¿Podría también haber una guerra civil?

–Es uno de los escenarios, nadie lo sabe… Y nadie ha dicho que esta guerra será corta. No creo que será corta. Será una guerra larga y será una guerra violenta. Estamos sólo en el comienzo. Irán se ha preparado y está dispuesto a resistir durante mucho tiempo. Según los discursos que hemos analizado, tienen muchas más armas de las que uno puede imaginar y están decididos, si tienen que sucumbir, a llevarse consigo a otros países: esto explica los ataques a los Emiratos, a Kuwait, a Arabia Saudita y demás.

–¿Se esperaba que Irán fuera a bombardear a los países del Golfo?

–¡Claro! Si voy a morir, que todos mueran conmigo…

Iraníes pasan en coche junto a una pancarta con el retrato del líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei, asesinado, y que dice en persa "Su Dios sigue vivo" en Teherán el 3 de marzo de 2026 -� - AFP�

–Usted tiene muy buenas relaciones con Estados Unidos: ¿piensa que su presidente, Donald Trump, puede sostener una guerra de varias semanas, larga, frente a una base que ya lo está cuestionando?

–Estoy seguro de ello. Trump quiere ganar y tiene el poder para hacerlo y no hay marcha atrás. Y creo que ha entendido que este régimen no tiene traidores y que cuenta con el apoyo de millones de personas. No habrá una solución venezolana, no hay una Delcy Rodríguez en Irán. No será nada fácil eliminar al régimen porque ellos van a luchar hasta la muerte, pero la única solución que Trump e Israel pueden aceptar es la de un nuevo gobierno, más cercano a Occidente, que imagine un tipo diferente de país y que no se convierta en patrocinador del terrorismo. Un gobierno que no tenga una impronta religiosa y respete a las minorías: este es el objetivo y creo que tanto Israel como Estados Unidos están decididos a lograrlo.

Personas se reúnen para lamentarse por la muerte del líder supremo iraní en Teherán, Irán, el 1 de marzo de 2026 Gao Wencheng� - XinHua�

–¿Qué piensa de la supuesta sucesión de Mojtaba, el segundo hijo del fallecido líder Khamenei, como nuevo líder supremo iraní?

-Mojtaba Khamenei es una parte típica de la élite tanto de la parte religiosa, enseña teología en Qom, como de la Guardia Revolucionaria. Era un oficial de la Guardia Revolucionaria. Incluso en el plano familiar, su esposa, que murió en el bombardeo, era hija de un importante miembro del Basij, también la élite de lo peor del régimen islamista de Irán. Me doy cuenta de que hay un intento de venderlo como alguien con quien se pueden hacer acuerdos. Pero esto es una auténtica tontería. Es absolutamente su padre y aún peor. Y los intentos de darle algo de inmunidad, de decir que es un buen tipo o no se qué, son una locura total. En términos periodísticos diría ‘de tal palo, tal astilla’, pero mucho, mucho peor.