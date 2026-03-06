Día 7 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entra este viernes en su séptimo día después de que Israel anunciara una “nueva fase” en su ofensiva contra Irán y continuara con sus ataques contra Hezbollah en el Líbano. Con la tensión en aumento y el temor a una expansión regional, estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Mientras las fuerzas estadounidenses intensifican sus ataques, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, indicó que la guerra con Irán pronto se intensificará y afirmó que el conflicto apenas ha comenzado.

indicó que la y afirmó que El teniente general Eyal Zamir afirmó que Israel continuará con el “desmantelamiento del régimen” iraní y de sus capacidades militares durante esta nueva etapa. “Todavía tenemos más sorpresas reservadas, que no tengo intención de revelar”, advirtió.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, durante una conferencia de prensa en la sede del Comando Central de Estados Unidos AFP

L a Cámara de Representantes de EE. UU. rechazó una medida respaldada por los demócratas para detener las hostilidades contra Irán , lo que permitió a Trump continuar el conflicto que ha involucrado a países de todo Oriente Medio, pero que ha sido criticado por sus objetivos poco claros.

, lo que permitió a Trump continuar el conflicto que ha involucrado a países de todo Oriente Medio, pero que ha sido criticado por sus objetivos poco claros. Israel, que afirmó estar pasando a la siguiente fase de la campaña, lanzó nuevos ataques contra un suburbio de Beirut que considera un bastión de Hezbolá.

Nuevas imágenes satelitales de bases militares clave en la Península Arábica sugieren que Irán está tratando de degradar las defensas aéreas al destruir radares que detectan misiles y drones entrantes.

Ataques areos israeles tuvieron como objetivo reas en los suburbios del sur de Beirut AFP

Irán está listo para enfrentar a las tropas estadounidenses en caso de una invasión terrestre, declaró el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, a la NBC. Sin embargo, Trump respondió a estos dichos y declaró desde la Casa Blanca que “es una pérdida de tiempo”.

Otros hechos de importancia

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Manifestacin en reaccin a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irn frente al consulado israel de Los ngeles FR172110 AP