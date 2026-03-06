Día 7 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber
El reporte de la jornada para entender la ofensiva militar, las represalias y el creciente temor a una expansión del enfrentamiento en Medio Oriente
LA NACION
El conflicto en Medio Oriente entra este viernes en su séptimo día después de que Israel anunciara una “nueva fase” en su ofensiva contra Irán y continuara con sus ataques contra Hezbollah en el Líbano. Con la tensión en aumento y el temor a una expansión regional, estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.
Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy
- Mientras las fuerzas estadounidenses intensifican sus ataques, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, indicó que la guerra con Irán pronto se intensificará y afirmó que el conflicto apenas ha comenzado.
- El teniente general Eyal Zamir afirmó que Israel continuará con el “desmantelamiento del régimen” iraní y de sus capacidades militares durante esta nueva etapa. “Todavía tenemos más sorpresas reservadas, que no tengo intención de revelar”, advirtió.
- La Cámara de Representantes de EE. UU. rechazó una medida respaldada por los demócratas para detener las hostilidades contra Irán, lo que permitió a Trump continuar el conflicto que ha involucrado a países de todo Oriente Medio, pero que ha sido criticado por sus objetivos poco claros.
- Israel, que afirmó estar pasando a la siguiente fase de la campaña, lanzó nuevos ataques contra un suburbio de Beirut que considera un bastión de Hezbolá.
- Nuevas imágenes satelitales de bases militares clave en la Península Arábica sugieren que Irán está tratando de degradar las defensas aéreas al destruir radares que detectan misiles y drones entrantes.
- Irán está listo para enfrentar a las tropas estadounidenses en caso de una invasión terrestre, declaró el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, a la NBC. Sin embargo, Trump respondió a estos dichos y declaró desde la Casa Blanca que “es una pérdida de tiempo”.
Otros hechos de importancia
- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que debe participar en la elección del sucesor del ayatollah Ali Khamenei y rechazó al hijo del líder religioso como opción: “Es inaceptable”. Además, trazó un paralelo con la situación interna de Venezuela, donde el reemplazo de Nicolás Maduro fue consensuado con la Casa Blanca.
- Las fuerzas armadas de Irán amenazaron con atacar las embajadas de Israel en todo el mundo si ese país golpea la misión diplomática de Teherán en el Líbano.
- Israel amenaza con eliminar a quien suceda a Khamenei. Así lo advirtió el ministro de Defensa israelí quien señaló que cualquier líder que continúe la línea del régimen será “un objetivo inequívoco”.
- Israel informó sobre el lanzamiento de un ataque a infraestructura perteneciente al grupo Hezbollah en el suburbio de Dahieh, al sur de Beirut, horas después de advertir a los residentes para que evacuaran.
- El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo que EE.UU. “llegará a lamentar amargamente el precedente que ha sentado" después de que un submarino estadounidense hundiera una fragata iraní.
- Un dron lanzado desde territorio iraní golpeó un edificio en un aeropuerto del enclave azerbaiyano de Najicheván, ubicado entre Armenia, Turquía e Irán, indicó el medio Report, sin dar más detalles. Poco después desde el país prometieron represalias.
- El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmó haber recibido una solicitud de Estados Unidos para obtener apoyo específico en el enfrentamiento con los drones de ataque Shahed de Irán, ya que Estados Unidos y sus aliados en Oriente Medio buscan la experiencia de Ucrania para contrarrestar este tipo de ataques rusos. “Di instrucciones para proporcionar los medios necesarios y asegurar la presencia de especialistas ucranianos que puedan garantizar la seguridad requerida”, escribió el mandatario en X.
Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán
- Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.
- La escalada abre un nuevo y peligroso capítulo en la confrontación entre Washington y la República Islámica, con temores crecientes de una guerra regional de mayor alcance.
- En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes. La muerte del ayatollah Ali Khamenei, que ocupó ese cargo durante más de tres décadas, dejó vacante el centro del sistema y abrió una etapa de transición inédita desde la Revolución Islámica de 1979. El presidente administra el gobierno, pero siempre bajo la supervisión del líder supremo, mientras que el Consejo de Guardianes controla las leyes y la elegibilidad de los candidatos, preservando el delicado equilibrio entre teocracia y estructura republicana.
- Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.
- Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.
- Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el Estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte.
LA NACION
