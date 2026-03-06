Ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, viernes 6 de marzo

El ejército israelí afirmó el viernes por la mañana que lleva a cabo ataques a gran escala contra “la infraestructura del régimen” iraní en Teherán, mientras que la televisión pública de la república islámica reportó minutos después varios estallidos.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel han lanzado una oleada de ataques a gran escala contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en Teherán”, según un comunicado militar.