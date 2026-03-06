Ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, viernes 6 de marzo
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes de la tensión en Medio Oriente y de las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
Ejército israelí ataca "la infraestructura del régimen" iraní en Teherán
El ejército israelí afirmó el viernes por la mañana que lleva a cabo ataques a gran escala contra “la infraestructura del régimen” iraní en Teherán, mientras que la televisión pública de la república islámica reportó minutos después varios estallidos.
“Las Fuerzas de Defensa de Israel han lanzado una oleada de ataques a gran escala contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en Teherán”, según un comunicado militar.
Por su parte, la televisión pública iraní Irib informó de “varias explosiones escuchadas en el oeste y el este de Teherán”.
El teniente general Eyal Zamir afirmó que Israel continuará con el “desmantelamiento del régimen” iraní y de sus capacidades militares durante esta nueva etapa. “Todavía tenemos más sorpresas reservadas, que no tengo intención de revelar”, advirtió.
El ejército estadounidense ataca un portaaviones de drones iraní
El Comando Central de Estados Unidos anunció el jueves que atacó un portaaviones de aviones no tripulados iraní.
“Hoy, un portaaviones iraní, de tamaño similar al de un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial, fue alcanzado y ahora está en llamas”, indicaron en una publicación. Y aseguraron que “no se contendrán en su misión de hundir a toda la armada iraní”.
Baréin denuncia que dos hoteles fueron alcanzados por ataques iraníes
El Ministerio del Interior del país afirmó que dos hoteles fueron atacados esta noche en la capital de Baréin, Manama. “El agresor iraní alcanzó dos hoteles y un edificio residencial en Manama, causando daños materiales pero no pérdida de vidas”, indicó esa cartera en un mensaje dentro de la red social X.
