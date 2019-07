Trump comparó con Evita a Ocasio-Cortez

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de julio de 2019

WASHINGTON (ANSA).- El presidente estadounidense, Donald Trump, elogió hoy a la diputada demócrata Alexandria Ocasio-Cortez al compararla con Eva Perón, la histórica dirigente argentina conocida como la abanderada de los humildes.

El magnate reconoció el "talento" de la joven estrella del Partido Demócrata a pesar de que se trata de una de sus archienemigas políticas. "Tiene cierto talento", dijo Trump, en un comentario contenido en el libro American Carnage: On the Front Lines of the Republican Civil War, escrito por el periodista político Tim Alberta, que será publicado el próximo 16.

El presidente estadounidense contó que vio a Ocasio-Cortez por primera vez durante las primarias que ella ganó en Queens contra el poderoso Joe Crowley, mientras miraba la televisión con sus consejeros. "Vi a una joven mujer delirando como una loca en una esquina, y dije: ?Interesante, vuelve atrás'", dijo.

Admitió que la chica "tenía cierto talento", tan acostumbrado él a descubrirlos. "La llamé Eva Perón. Esta es Eva Perón, esta es Evita", había dicho Trump, subrayando que "la buena noticia es que tiene talento; la mala es que no sabe nada, pero con el tiempo tiene un verdadero potencial".

Desde entonces, según Alberta, Trump "se enamoró" y se sintió "atraído" por la joven diputada de 29 años, si bien nunca renunció a burlarse de ella.