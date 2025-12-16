LA NACION

Tragedia en Colombia: un micro escolar cayó por un precipicio y murieron 17 adolescentes

Ocurrió en una ruta del norte de ese país; según indicaron en LN+, el micro trasladaba estudiantes que regresaban de una excursión

Los chicos volvían de una excursión cuando cayeron al precipicio
Un micro escolar cayó por un precipicio en una zona del norte de Colombia y provocó la muerte de 17 adolescentes y al menos 20 heridos, según confirmaron las autoridades. Las imágenes del lugar del accidente, difundidas en un informe de LN+, mostraron la magnitud del impacto y el despliegue de los equipos de rescate en un área de difícil acceso.

El hecho ocurrió entre las localidades de Remedios y Zaragoza, en el departamento de Antioquia, al noroeste del país.

De acuerdo con lo informado por el gobernador provincial, Andrés Julián Rendón, el vehículo transportaba a jóvenes de un colegio que regresaban de una excursión.

Terror en Colombia: murieron 17 adolescentes
A través de su cuenta en la red social X, el mandatario precisó que los estudiantes volvían de celebrar su graduación en las playas del vecino departamento de Sucre. “

Antioquia toda entera llora la muerte de 17 personas en el trágico accidente del bus con estudiantes”, escribió Rendón, quien no detalló las causas que provocaron el episodio.

En cuanto a los heridos, el gobernador informó que tres presentan lesiones de gravedad y fueron trasladados a hospitales de Medellín, capital de Antioquia, donde recibieron atención médica.

Las tareas de asistencia y evacuación se extendieron durante varias horas, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para determinar cómo se produjo el hecho.

