Tragedia en Colombia: un micro escolar cayó por un precipicio y murieron 17 adolescentes

Un micro escolar cayó por un precipicio en una zona del norte de Colombia y provocó la muerte de 17 adolescentes y al menos 20 heridos, según confirmaron las autoridades. Las imágenes del lugar del accidente, difundidas en un informe de LN+, mostraron la magnitud del impacto y el despliegue de los equipos de rescate en un área de difícil acceso.

El hecho ocurrió entre las localidades de Remedios y Zaragoza, en el departamento de Antioquia, al noroeste del país.

De acuerdo con lo informado por el gobernador provincial, Andrés Julián Rendón, el vehículo transportaba a jóvenes de un colegio que regresaban de una excursión.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario precisó que los estudiantes volvían de celebrar su graduación en las playas del vecino departamento de Sucre. “

Antioquia toda entera llora la muerte de 17 personas en el trágico accidente del bus con estudiantes”, escribió Rendón, quien no detalló las causas que provocaron el episodio.

En cuanto a los heridos, el gobernador informó que tres presentan lesiones de gravedad y fueron trasladados a hospitales de Medellín, capital de Antioquia, donde recibieron atención médica.

Las tareas de asistencia y evacuación se extendieron durante varias horas, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para determinar cómo se produjo el hecho.