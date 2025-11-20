Trump elimina los aranceles adicionales de algunas importaciones agrícolas brasileñas

WASHINGTON. - El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este jueves que ciertos productos agrícolas importados de Brasil ya no estarán sujetos a un arancel adicional del 40%, suavizando la guerra comercial desatada contra el gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva.

Los productos ahora exentos del arancel adicional son café, carne de res, açaí, plátanos y anacardos. Una lista de frutas, como tomates y mangos, tendrá un régimen especial, con exención del arancel adicional durante períodos específicos del año.

La medida se tomó tras la reunión entre Trump y Lula en octubre pasado, y se aplica a los productos enviados a partir del 13 de noviembre pasado. El día siguiente, el 14 de noviembre, Trump eliminó el arancel recíproco del 10% —adoptado globalmente por Estados Unidos en abril de este año— sobre los productos agrícolas importados y no producidos en territorio estadounidense.

Donald Trump y Lula da Silva en la reciente cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur RICARDO STUCKERT� - Brazilian Presidency�

El impuesto adicional del 40% —que se sumaba al arancel recíproco y que entró en vigor en agosto— se había mantenido hasta ahora, una medida que se aplicaba por medio de la llamada Ley de Poderes Económicos de Emergencia.

El efecto en los consumidores

La suspensión del arancel recíproco tenía como objetivo reducir los costos para el consumidor estadounidense, en un intento de la Casa Blanca por reaccionar a la derrota en las elecciones locales a principios de este mes. También fue un reconocimiento implícito de que la política arancelaria ejercía presión sobre los precios.

Estados Unidos impuso aranceles a la mayoría de los países en abril pasado. Trump y su gobierno insistieron durante mucho tiempo que los aranceles no aumentaban los precios al consumidor, a pesar de la evidencia económica que demostraba lo contrario.

Donald Trump junto a su aliado, Jair Bolsonaro, en un almuerzo en Mar-a-Lago, el 7 de marzo de 2020 (Archivo) Alan Santos - Brazil's Presidential Press Offi

Los precios récord de la carne de res han sido una preocupación particular, y Trump dijo que tenía la intención de tomar medidas para intentar reducirlos. Los aranceles de Trump sobre Brasil, un importante exportador de carne de res, eran un factor.

La orden ejecutiva de mediados de noviembre también eliminó los aranceles sobre el té, el jugo de frutas, el cacao, especias, plátanos, naranjas, tomates y ciertos fertilizantes.

Esa orden llegó después de que Trump anunciara que Estados Unidos había alcanzado acuerdos marco con Ecuador, Guatemala, El Salvador y la Argentina diseñados para aliviar los gravámenes a la importación de productos agrícolas producidos en esos países.

La guerra comercial contra Brasil ha tenido asimismo un componente político. Brasil era uno de los países con aranceles más altos aplicados por la política tarifaria de Trump (50% sumando los dos tipos de aranceles), debido a la presión por una situación interna brasileña.

Según Trump, el Supremo Tribunal Federal estaba llevando a cabo una “cacería de brujas” al juzgar a su aliado, el expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, por intento de golpe de Estado. En una carta que envió a Brasil, Trump exigió más tarde el fin del juicio, a lo cual el gobierno de Lula subrayó la independencia del Poder Judicial.

Agencia AP y diario O Globo/GDA