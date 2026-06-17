Trump endurece su postura hacia Irán en el G7 y amenaza con retomar los bombardeos si fracasa el acuerdo

ÉVIAN-LES-BAINS, Francia.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó el tono frente a Irán durante la cumbre del G7 al advertir que podría retomar los bombardeos si el acuerdo preliminar alcanzado entre Washington y Teherán no cumple con sus expectativas, en un contexto de apoyo cauteloso de las principales potencias y crecientes dudas tanto dentro como fuera de su país.

“El memorándum de entendimiento no es definitivo. Si no me gusta, volveremos a lanzar bombas justo en medio de la cabeza”, afirmó Trump ante la prensa, al subrayar el carácter provisional del pacto que será firmado en Suiza. El mandatario insistió en que el documento es apenas un “protocolo de entendimiento” y condicionó su continuidad al comportamiento de Irán. “Si no se portan bien, volveremos inmediatamente a bombardear” afirmó y agregó que “se han portado mal por 47 años”.

Las declaraciones se produjeron al margen de las reuniones del Grupo de los Siete, donde los líderes respaldaron el acuerdo como una “oportunidad histórica” para frenar el programa nuclear iraní y reducir las tensiones regionales, aunque reconocieron la falta de detalles sobre su implementación. En un comunicado conjunto, se mostraron “listos para contribuir” a su ejecución, mientras crece la expectativa por la firma formal prevista para el viernes en Ginebra.

El presidente de Estados Unidos participa de una reunión bilateral al margen del encuentro internacional Julia Demaree Nikhinson - AP

Según versiones filtradas, el entendimiento contempla la reapertura del estrecho de Ormuz —clave para el comercio energético mundial— y permitiría a Irán retomar la venta de petróleo sin restricciones, en paralelo a un eventual levantamiento de sanciones si se alcanza un acuerdo definitivo sobre su programa nuclear. Funcionarios cercanos a la negociación señalaron que el esquema prevé una aplicación gradual y sujeta a verificación internacional.

Sin embargo, Trump mantuvo el hermetismo sobre el contenido del pacto. “Nadie sabe lo que es, pero es muy fuerte”, aseguró tras una reunión bilateral con el presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi. Al mismo tiempo, reconoció que el levantamiento de sanciones no será inmediato y quedará sujeto a futuras negociaciones, lo que añade incertidumbre sobre los plazos y el alcance real del entendimiento.

En Estados Unidos, sectores del propio partido republicano cuestionan la solidez del acuerdo y dudan de su capacidad para neutralizar el programa nuclear iraní. A nivel internacional, persisten las preocupaciones sobre la viabilidad de garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo y gas comercializado a nivel global.

En ese sentido, los líderes del G7 señalaron que una eventual misión marítima internacional, encabezada por Francia y Gran Bretaña, podría desempeñar un papel clave para restablecer el tránsito seguro de buques mercantes, tranquilizar a los operadores del comercio energético y verificar la retirada de minas en la zona.

Líderes globales intercambian posiciones sobre temas de agenda internacional LUDOVIC MARIN - POOL

El entendimiento también incluye disposiciones para un cese de hostilidades en el Líbano entre Israel y Hezbollah, otro punto sensible debido a las diferencias entre las partes. Mientras Irán exige la retirada israelí, Israel mantiene su postura de continuar las operaciones militares en áreas estratégicas. Desde el inicio de los combates, los ataques han dejado miles de muertos y más de un millón de desplazados, lo que agrava la crisis humanitaria en la región.

“Israel lleva combatiendo demasiado tiempo y está muriendo demasiada gente”, afirmó Trump, en una de sus pocas referencias directas al conflicto, en la que también dejó entrever la presión internacional para alcanzar una desescalada.

Cambio de postura

A su vez, el G7 reiteró su apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa, con el compromiso de reforzar las sanciones contra Moscú y aumentar el suministro de sistemas de defensa antiaérea.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, llegó a la cumbre con el objetivo de convencer a Trump y a los demás líderes de que la contraofensiva de Kiev está dando resultados y de que Rusia no se encuentra en condiciones de imponer los términos de un eventual acuerdo de paz.

La declaración conjunta del G7 y los comentarios posteriores de varios mandatarios sugirieron una mayor receptividad de Washington a estos planteos, en contraste con el escepticismo que había predominado en etapas anteriores del conflicto.

Donald Trump junto a Volodimir Zelensky en la cumbre del G7 HANDOUT - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Sin embargo, las perspectivas de avanzar hacia negociaciones concretas con Moscú continúan atadas a las decisiones de Trump, cuyo respaldo es considerado clave pero todavía incierto. No estaba claro si el mandatario estadounidense permitirá que expiren las exenciones a las sanciones que afectan las exportaciones de petróleo ruso, un punto sensible en momentos en que su administración busca consolidar el acuerdo preliminar con Irán. “Hubo un cambio de postura por parte de Estados Unidos”, afirmó el primer ministro canadiense, Mark Carney, quien destacó una línea “más dura hacia Rusia y más realista respecto a la situación sobre el terreno”.

Minerales críticos

La agenda incluyó además debates sobre seguridad económica, inteligencia artificial, cadenas de suministro y la competencia comercial con China, en particular por las prácticas de “dumping” y el control de minerales críticos, considerados esenciales para la transición energética y el desarrollo tecnológico. Diplomáticos europeos señalaron que el objetivo es reducir la dependencia de proveedores estratégicos y fortalecer la soberanía económica del bloque occidental.

Francia está presionando a sus socios para que firmen una declaración conjunta sobre minerales críticos que podría incluir medidas para ayudar a Occidente a reducir su dependencia de China.

Francia impulsa una medida sobre minerales críticos para reducir la dependencia de China LUDOVIC MARIN - AFP

Algunas industrias de todo el mundo prácticamente se paralizaron después de que Pekín impusiera restricciones a la exportación de imanes permanentes fabricados con tierras raras.

Entre las medidas que se han debatido en los últimos meses se incluyen el apoyo a los precios, los estándares de mercado, los subsidios y las compras garantizadas, así como formas de aumentar la inversión privada en las cadenas de suministro de minerales críticos fuera de China. Es probable que cualquier medida anunciada en el G7 sea solo un primer paso.

Agencias AP, ANSA y Reuters