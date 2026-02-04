Trump quiere poner una estatua de Colón en los jardines de la Casa Blanca

En su campaña por recuperar iconos de la memoria histórica atacados durante las protestas raciales y contra el legado colonial, Donald Trump planea instalar una estatua de Cristóbal Colón en los jardines de la Casa Blanca.

Según lo informó The Washington Post, la estatua estaría ubicada en el sector sur del predio, cerca de E Street y la zona de la Elipse, un punto de alta visibilidad a metros del corazón institucional de Washington. Integrantes de la Heritage Foundation, uno de los ‘think tanks’ más influyentes del conservadurismo estadounidense, han participado en las conversaciones sobre la figura de Colón y su reivindicación pública tras los ataques a sus monumentos en 2020.

La Casa Blanca no confirmó formalmente la instalación, aunque un portavoz defendió a Colón como una figura histórica reivindicable para parte del electorado, especialmente para la comunidad ítaloestadounidense.

Monumento a Colón en Washington D. C.

El monumento en cuestión no sería una pieza nueva: según el diario estadounidense, se trata de una estatua que había sido erigida en Baltimore y que fue derribada por manifestantes en 2020, en el marco de las protestas y el debate nacional sobre monumentos asociados al colonialismo y la opresión racial. En aquel episodio, la estatua fue sumergida y, posteriormente, extraída para su resguardo.

Según The Washington Post, la obra fue posteriormente reconstruida con apoyo de grupos ítaloestadounidenses y con financiamiento local y federal, y personas involucradas en su recuperación confirmaron que está prevista su transferencia al predio presidencial.

La figura de Colón se ha convertido en un símbolo polarizante en Estados Unidos: para sectores críticos, representa el inicio de la colonización y la violencia contra pueblos originarios; mientras que para la comunidad ítaloestadounidense, su presencia en el espacio público también se asocia a décadas de construcción identitaria, la celebración del Columbus Day y monumentos levantados durante el siglo XX.

Si bien La Casa Blanca aún no confirmó el plan, el presidente Donald Trump viene defendiendo públicamente la reivindicación de Colón y lo incluyó en su propuesta de un “National Garden of American Heroes”, concebida como una respuesta cultural frente a la remoción de estatuas y el replanteo de símbolos históricos.

La iniciativa se inscribe en una estrategia más amplia del presidente que incluye proyectos de gran escala y ha despertado críticas de historiadores y defensores de la preservación. En paralelo, medios estadounidenses vienen reportando planes y presentaciones sobre una gran ampliación vinculada a un nuevo salón en el área de la East Wing, con debates sobre procedimientos, impacto patrimonial y revisión por organismos federales.

Con información de ANSA.