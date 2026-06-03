Trump respalda a De la Espriella antes del balotaje de Colombia y Petro lo cruzó

BOGOTÁ.– Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos volvieron a tensarse luego de que el presidente norteamericano, Donald Trump, expresara su respaldo a Abelardo de la Espriella, el candidato ultraderechista que se impuso en el balotaje presidencial del 21 de junio. Los dichos del mandatario republicano provocaron la reacción de su par colombiano, Gustavo Petro, quien llegó a tildarlo de “intervencionista”.

"Los resultados de estas elecciones son cruciales para el futuro de Colombia y su relación con los Estados Unidos. Debido a sus grandes logros y su apoyo político personal, es un honor para mí brindarle a Abelardo mi respaldo total. ‘El Tigre’ Abelardo de la Espriella no defraudará al maravilloso pueblo de Colombia!“, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

Nuevo cruce entre los mandatarios

El magnate aseguró que el candidato de Defensores de la Patria “ama” a su país, de igual modo que él a los Estados Unidos, y lo describió como “un líder inteligente, fuerte y tenaz” que ganó con contundencia la primera vuelta.

Según Trump, De la Espriella enfrentará en el balotaje “a un marxista de izquierda radical”, en referencia al senador y candidato por el oficialista Pacto Histórico, Iván Cepeda, a quien no mencionó por su nombre.

"¡Como presidente, Abelardo tendría un éxito rotundo al liderar a Colombia para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, ­y restaurar el orden público!“, subrayó el mandatario norteamericano.

Abelardo de la Espriella se dirige a sus seguidores tras liderar la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en Barranquilla, Colombia, el 31 de mayo de 2026 Fernando Vergara - AP

Las declaraciones de Trump no pasaron desapercibidas. En respuesta, Petro dijo que “cuando un país interviene en las decisiones de otro país, muere la libertad”. Entonces el oficialista colombiano llamó al país a votar “en plena libertad” durante los próximos comicios para no volverse “esclavos ni colonia de nadie”.

"Luchó toda una generación joven de neogranadinos y neogranadinas al lado de Bolívar y Nariño para darnos Libertad y Soberanía. Si el corazón del mundo pierde su libertad y soberanía, se apaga la esperanza del mundo y de Colombia", advirtió luego.

Dear President Donald J. Trump, @realDonaldTrump



With my head held high and a heart full of patriotic gratitude, I receive your words and your steadfast support. Thank you, Mr. President!



In you, I see a leader of true strength and conviction—one who refuses to yield to… pic.twitter.com/S5tjXdL8uv — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 3, 2026

De la Espriella, por su parte, dijo sentirse "profundamente agradecido y honrado por el apoyo inquebrantable del presidente Trump y de toda su administración”, con quienes, afirmó, se han mantenido "excelentes relaciones" durante muchos años.

"Estableceremos relaciones con el gobierno de Estados Unidos y con el presidente Trump como nunca las ha habido entre Colombia y un gobierno estadounidense", señaló el candidato ultraderechista, para quien el apoyo de Washington es “crucial” en la lucha contra el crimen y el narcotráfico en su país.

Una relación tensa

El vínculo entre Petro y Trump había entrado inicialmente en un terreno conflictivo por discrepancias sobre la lucha contra el narcotráfico –especialmente los bombardeos a lanchas en el Caribe–, la migración y las acciones bélicas de Israel en la Franja de Gaza.

Tras una reunión que ambos presidentes sostuvieron en febrero en la Casa Blanca, las asperezas entre los mandatarios parecían haber disminuido.

Sin embargo, el Departamento del Tesoro estadounidense no ha retirado las sanciones impuestas a Petro por acusaciones de participar en el tráfico global de drogas, de las que no ha mostrado pruebas.

Petro y Trump en la Casa Blanca

De la Espriella, con doble nacionalidad colombiana y estadounidense, es simpatizante de Trump y miembro del Partido Republicano. Sin experiencia en cargos de elección popular, obtuvo 43,7% de los votos en la primera vuelta presidencial seguido de Cepeda con el 40,9%, según el conteo preliminar.

El candidato ha dicho que está alineado con las políticas estadounidenses, especialmente en la lucha antinarcóticos, y durante su campaña prometió la erradicar las miles de hectáreas de cultivos de hoja de coca y detener el tráfico de droga hacia Estados Unidos.

Petro y Trump en la Casa Blanca

“Yo adhiero a la política de lucha antidrogas, que es la nueva doctrina del presidente Trump”, manifestó De la Espriella en una reciente entrevista con la agencia AP.

También aseguró que apoya los bombardeos a lanchas presuntamente cargadas de droga. “Voy a dar la orden de que la hundan con la gente que vaya adentro”, sentenció el candidato.

Estados Unidos es el mayor mercado de exportación de Colombia y, antes de las tensiones con Petro, solía resaltar a Colombia como su principal aliado en el hemisferio.

Agencias AP y ANSA