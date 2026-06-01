Cepeda y De la Espriella intercambian agresiones, acuerdan debatir y se pelean hasta por la camiseta de la selección

BOGOTÁ.– A medida que empezó a decantar la espuma electoral en Colombia los dos candidatos extremos que se enfrentarán en el balotaje ya aceptaron un debate y empezaron a adoptar un enfoque más agresivo, con el objetivo de asegurarse más de la mitad de los votos colombianos el próximo 21 de junio.

Ahora, el candidato oficialista del Pacto Histórico, Iván Cepeda, que recibió el 40,9% de los votos, y el outsider que dio el batacazo con el 43,7%, Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria, hacen cálculos finos para ver cómo navegar las próximas tres semanas ante una disputa que podría definirse por una cabeza.

Un hombre lee un diario en Barranquilla, Colombia, el 1 de junio de 2026, un día después de la elección presidencial RODRIGO BUENDIA - AFP

En una jornada que rompió récords para la historia electoral colombiana, la votación del domingo fue la primera en la que más de 23,6 millones de colombianos, es decir, el 57,2% del electorado, acudió a las urnas.

Con poco margen para atraer nuevos votantes y un ambiente caldeado tras la puesta en duda del resultado electoral por parte del oficialismo, De la Espriella y Cepeda deberán pensar cuidadosamente qué estrategia planean aplicar para intentar seducir a los pocos indecisos que quedan, sin perder sus respectivas bases.

Acusaciones del Pacto Histórico

“Vamos a segunda vuelta para derrotar la tiranía, el absolutismo. En 21 días vamos a cambiar la historia de Colombia para siempre”, fue el primero en reaccionar De la Espriella, en un video publicado en sus redes, tras conocerse los resultados.

Pero pronto, el Pacto Histórico salió al cruce del outsider. El presidente de salida, Gustavo Petro, desconoció los números que ubicaban segundo a su delfín e insistió en que “el llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante”.

“Como presidente no acepto los resultados del preconteo”, publicó en X el mandatario, fiel al estilo que ha caracterizado sus años en el gobierno.

Iván Cepeda habla durante una conferencia de prensa en Bogotá, el 1 de junio de 2026 Matias Delacroix - AP

El conteo al que se refería el presidente es el realizado por la Registraduría Nacional de Colombia a modo informativo. El resultado final será verificado en los próximos días durante el escrutinio oficial.

No obstante, a la hora de referirse al resultado electoral, el propio Cepeda profundizó la línea de Petro y puso en duda no sólo el preconteo sino la legitimidad misma del proceso.

“Hoy obtuvimos 10 millones de votos mal contados en Colombia. Somos la principal fuerza política sin duda”, dijo el candidato del Pacto Histórico desde su búnker en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, en el centro de Bogotá.

Iván Cepeda habla durante una conferencia de prensa en Bogotá, el 1 de junio de 2026 Matias Delacroix - AP

Cepeda denunció “dos situaciones (...) bastante confusas”, un supuesto “desfasaje” en el conteo de los votos y presuntos “indicios sobre un numero indeterminado de mesas que estamos verificando (...) en las cuales se han presentado, según los primeros informes, votaciones atípicas”.

“Estamos hablando de 885.000 personas o cédulas”, insistió el candidato, quien afirmó que “sólo cuando las comisiones escrutadoras dejen totalmente aclarado (...) este asunto, nos vamos a pronunciar sobre los resultados”.

Iván Cepeda habla durante una conferencia de prensa en Bogotá, el 1 de junio de 2026 Matias Delacroix - AP

En conferencia de prensa en Bogotá el lunes, el candidato del Pacto Histórico reforzó el pedido de investigación de las presuntas situaciones anómalas. Sin embargo, Cepeda reconoció que el “dispositivo de control de resultados” puesto en marcha por el partido no encontró, por el momento, evidencias de irregularidades.

En su discurso del domingo, el delfín de Petro acusó además a “autoridades, incluso gobiernos extranjeros”, como el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de una “vulgar, abierta y descarada intervención en nuestro proceso electoral”, en particular, en la zona fronteriza entre ambos países.

Iván Cepeda habla durante una conferencia de prensa en Bogotá, el 1 de junio de 2026 LUIS ACOSTA - AFP

En cuanto a De la Espriella, Cepeda pidió que “se le practique una auditoria seria” sobre los gastos de su campaña y “las denuncias que hay de compras de votos” y lo calificó de “estafador”, “misógino” y homofóbico.

“Representa el regreso al pasado parapolítico, narcotraficante, mafioso, plutocrático y corrupto que vivió el país bajo los dos gobiernos de Álvaro Uribe, reforzado hoy por la extrema derecha internacional”, afirmó Cepeda respecto de su contendiente, asociándolo al expresidente colombiano.

El lunes, el candidato de Petro retó vía redes sociales a su contendiente en el balotaje a un “debate político y electoral” y lo acusó de “robarse” el símbolo de la camiseta de la selección colombiana de fútbol para su campaña.

“Acostumbra a robarse las cosas, ahora se roba la camiseta de la Selección Colombia”, dijo Cepeda, aunque luego en redes sociales seguidores mostraron imágenes de Petro en su propia cuenta de Instagram haciendo campaña con la camiseta.

Iván Cepeda, pregúntele a Gustavo Petro, su jefe, por qué usó la camiseta de Colombia en la campaña de las elecciones de 2022. Ahí a usted no le importaba que un candidato se pusiera la camiseta de la Selección Colombia, era su candidato. Usted lo aplaudía. pic.twitter.com/e8zlebTwGQ — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) June 1, 2026

La respuesta del outsider

Desde su búnker de campaña en Barranquilla, De la Espriella respondió el domingo por la noche a las acusaciones contra el proceso electoral asegurando que el Pacto Histórico busca “perpetuarse en el poder desconociendo la voluntad del pueblo colombiano”.

“Par de delincuentes, no se les ocurra desconocer la voluntad popular. Porque acá hay un pueblo que los va a enfrentar”, dijo De la Espriella apuntando contra Cepeda y Petro.

Petro y su marioneta, lo he venido advirtiendo desde antes de la campaña, pretenden robarse la democracia.



Le pido a las Fuerzas Armadas que recuerden su juramento a la Constitución: si ustedes lo cumplen, este par de dementes no lograrán sus sucios propósitos.



Al Pueblo… pic.twitter.com/vlX4zhtTPV — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 1, 2026

El candidato de ultraderecha llamó a su vez a “defender la democracia por la razón o por la fuerza” y dijo estar “listo para la segunda vuelta”. Al mismo tiempo, hizo un pedido a Estados Unidos y la comunidad internacional para que oficien de veedores en el balotaje.

“No es momento de ir en aguas tibias, es momento de decidir”, aseguró el candidato opositor, quien aseguró que ahora Colombia deberá elegir entre “la tiranía y la libertad”.

Abelardo de la Espriella se dirige a sus seguidores tras el conteo rápido de votos de la elección presidencial, en Barranquilla, Colombia, el 31 de mayo de 2026 RODRIGO BUENDIA - AFP

En cuanto al reto a debate, De la Espriella no dio marcha atrás.

“¿Ahora sí, cobarde? Te escondiste mientras tu dueño hacía tu campaña, y fallaron. Primero, reconoce el resultado de las elecciones y vamos a debatir ya mismo”, escribió primero en X De la Espriella, haciendo referencia a las pocas apariciones mediáticas del candidato oficialista durante la campaña.

Aquí está la fecha y la hora, debate en SEMANA, martes 9 de Junio a las 7 pm.



Lo único que tienes que hacer @IvanCepedaCast es aceptar el resultado de la democracia que, sin razón diferente a querer desconocerla, te has negado a aceptar.



Convoca a tu fórmula vicepresidencial,… https://t.co/hmiM0bGcup — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 1, 2026

Una hora más tarde, redobló la apuesta.

“Aquí está la fecha y la hora, debate en [revista] SEMANA, martes 9 de Junio a las 7 pm. Lo único que tienes que hacer @IvanCepedaCast es aceptar el resultado de la democracia que, sin razón diferente a querer desconocerla, te has negado a aceptar”, escribió De la Espriella, también en X.

Poco después, durante su conferencia de prensa en Bogotá, Cepeda se negó a participar en un debate realizado en la revista colombiana Semana –la cual, según afirmó el candidato, mantiene una línea editorial favorable a De la Espriella– y pidió acordar “ciertas condiciones mínimas” para la realización del encuentro.

Las especulaciones para la segunda vuelta

Dado lo apretada que será la contienda electoral de cara al balotaje, De la Espriella y Cepeda deberán ir a buscar los votos de los candidatos que quedaron en su estela, incluso si la suma de todos es poco mayor al 10% del electorado.

De la Espriella, en particular, deberá concentrarse en asegurar los votos de la otra aspirante de derecha que antes de la elecciones parecía contar con una base amplia de apoyo, la candidata del uribista Centro Democrático, Paloma Valencia, que en la jornada del domingo reunió el 6,9% de los votos.

Paloma Valencia habla mientras expresa su respaldo a Abelardo de la Espriella, tras los comicios presidenciales en Bogotá, Colombia, el 31 de mayo de 2026 Jose Vargas - AP

Luego de conocerse los resultados del domingo, la representante de la derecha más moderada dijo que “a título personal” respaldaría al candidato de Defensores de la Patria en la segunda vuelta para evitar que el gobierno de izquierda, el primero en la historia de Colombia, se perpetúe en el poder.

“Nuestra defensa es por la libertad y la constitución. Tenemos el corazón siempre dispuesto para servirle a Colombia y luchar por un país mejor. Felicito a Abelardo por su victoria y a título personal anuncio mi respaldo a su candidatura. No podemos permitir la continuidad de un gobierno inútil y corrupto ni la instalación del neocomunismo. Colombia no cae”, afirmó la candidata del uribismo desde su búnker de campaña.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo tras la divulgación de los resultados de la votación en la elección presidencial, en Bogotá, el 31 de mayo de 2026 DANIEL MUNOZ - AFP

Sin embargo, su compañero de fórmula Juan Daniel Oviedo –conocido como una figura de centro que choca con los sectores más conservadores de la derecha, entre otras razones, por su homosexualidad– evitó acoplarse a las palabras de Valencia y dijo que comunicará su decisión sobre a quien apoyará en el balotaje el miércoles.

“Es increíble que Colombia se debata su futuro alrededor de la homofobia, el machismo, y la irresponsabilidad a la hora de gobernar”, disparó el candidato a vicepresidente.

Una bandera de Paloma Valencia cuelga de una silla en el centro de campaña de su equipo en Bogotá, Colombia, el 31 de mayo de 2026 Jose Vargas - AP

Otra de las incógnitas es qué será del electorado de Sergio Fajardo, el exgobernador de Antioquia que reunió el 4,3% de los votos.

“Este millón de votos es importante para definir la suerte de nuestro país”, dijo Fajardo, aclarando que mantendrá conversaciones con su equipo para definir su postura.

Claudia López, que reunió el 0,9% de los votos, aunque descartó el apoyo a De la Espriella, tampoco confirmó acompañar al candidato oficialista. Por último, resta saber qué harán los seguidores de Santiago Botero, que reunió alrededor de 200.000 votos, aunque el perfil del candidato da a suponer que estos podrían acompañar a De la Espriella.