Trump publicó un video domando a un tigre usando como base el del hombre al que mató un animal

El presidente Donald Trump publicó un video editado con Inteligencia Artificial (IA) en el que se burló del caso del hombre que saltó al recinto de los tigres en un zoológico en Inglaterra y murió tras ser atacado por uno de los felinos.

En las imágenes, que compartió el primer mandatario estadounidense en su cuenta de la red social Truth Social, se puede ver a Trump en el lugar que originalmente ocupaba el joven que se metió al recinto de la atracción “Land of the Tigers” (Tierra de los Tigres) del Yorkshire Wildlife Park.

La imagen creada artificialmente del presidente de EE.UU. realiza el mismo gesto que hizo la víctima original y luego, a diferencia de lo que ocurrió en realidad, Trump responde con un ataque y comienza a correr al tigre. El video termina con ambos abrazados y posando ante la cámara, con el animal parado en las dos patas traseras y apoyado contra el republicano.

La publicación generó rápidamente fuertes críticas por parte de opositores a Trump, quienes vieron como una falta de respeto que el jefe de Estado publicara un video en broma sobre algo que terminó con una víctima fatal.

Entre las distintas personalidades del ámbito político estadounidense, algunos periodistas también se sumaron a los cuestionamientos contra Trump. Piers Morgan, conductor británico, citó la publicación y escribió: “Esto es de un mal gusto espantoso. Bórrelo, presidente Trump”.

El ataque en el zoo

El video original al que hizo alusión Trump fue capturado el pasado sábado 10 de octubre, cuando la víctima ingresó al espacio del zoológico (que también funciona como centro de rehabilitación y conservación de la vida silvestre y atracción turística en Branton, al sureste de Doncaster), que tiene una pasarela elevada de 300 metros, y desde la cual los visitantes pueden observar a los tigres de Amur.

El recinto de esos animales incluye zonas boscosas, praderas y una pileta con cascada. Uno de los felinos se acercó al hombre tras su ingreso y comenzó a atacarlo.

Murió debido a la gravedad de sus heridas

Algunos espectadores tomaron sus celulares y grabaron la escena. El hombre, sentado en el piso, permaneció con sus manos levantadas en el aire mientras el tigre intentaba morderle la espalda. Luego se tiró al piso y el tigre le pasó por arriba, para atacarlo de frente.

El hombre volvió a sentarse e intentó frenar las mordidas señalando al tigre y gritándole “¡No!”. Aunque el animal paró por unos segundos, no tardó mucho en reanudar los ataques hacia él. Otro video reveló el momento en el que el hombre se encontraba ya acostado en el suelo, sin poder dar resistencia, y el tigre mordía su espalda con intensidad. El hombre gritó varias veces en clara señal de dolor.

Se calcula que solo quedan unos 500 ejemplares en estado salvaje de esa subespecie en peligro de extinción. Por este motivo, el zoológico comunicó que el animal no será sacrificado y continuará bajo el cuidado de la institución.

Desde Yorkshire Wildlife Park publicaron un comunicado sobre lo ocurrido. “Podemos confirmar que un grave incidente ocurrió hoy en nuestro recinto para tigres. Nuestros procedimientos de respuesta en emergencias fueron activados de forma inmediata, y los servicios de emergencia se encuentran en la escena”, comentaron.