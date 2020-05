El origen de los memes virales se trata de una tradición que se lleva a cabo en Ghana, Africa

WASHINGTON.- La campaña presidencial de Donald Trump utilizó el video viral de los sepultureros de Ghana que recorrió el mundo hace unas semanas para atacar a Joe Biden en un video publicado en Facebook en el cual el logo "Biden Presidente" se ve pegado en el ataúd .

El video, la última expresión de la ofensiva digital del oficialismo contra el presunto candidato presidencial demócrata, fue visto más de 30.000 veces en la primera hora de vida en la red social, y se propagó también por Twitter, donde muchos críticos del mandatario reaccionaron con perplejidad. Pero los simpatizantes de Trump ofrecieron muestras de su inquebrantable respaldo en algunos comentarios a la publicación.

Digan lo que quieran, pero me encanta que este presidente actúe como un ser humano y no como un robot político. Nos habla sin filtro. Dice lo que piensa sin un discurso preparado. Tiene un maravilloso sentido del humor y es divertido verlo tener un pequeño puntazo a quienes lo destrozan constantemente", escribió Gina Marie Kiehl. "¡El es REAL! ¡Por eso lo votamos! Él no es uno de "ELLOS"", siguió.

"Estamos alcanzando niveles de meme que ni siquiera deberían ser posibles", dijo August Lindemer.

El video ofreció una nueva evidencia sobre la determinación de la campaña de Trump para correr los límites de la tolerancia política en Estados Unido s, además de la impronta digital del equipo del mandatario. Trump tiene una abismal ventaja sobre Biden en las redes sociales, y su campaña lleva cuatro años perfeccionando la maquinaria que construyó para la elección de 2016.

El nuevo ataque contra Biden buscó además socavar el fuerte respaldo del demócrata entre los afroamericanos. El video muestra el último gaffe de Biden, un fragmento de una entrevista con un muy popular programa de radio, The Breakfast Club, en el cual le dice al conductor, un afroamericano: "Si tenés un problema para saber si estás conmigo o Trump, entonces no sos negro".